Επιχείρηση «Θεσσαλονίκη» για τη ΝΔ με σκοπό να φρενάρουν οι διαρροές στα δεξιά - Τα έργα και η κινητικότητα για τα ψηφοδέλτια

Πρόγραμμα επισκέψεων με παρονομαστή τις υποδομές

Είναι ενδεικτικό ότι στις πρόσφατες ευρωεκλογές η ΝΔ έκανε ένα από τα χειρότερα «πλασαρίσματα» στους δήμους της Α' Θεσσαλονίκης, η οποία και στις εθνικές εκλογές αποτέλεσε «Αχίλλειο Πτέρνα» συγκριτικά με το εθνικό ποσοστό του κόμματος.



Ιδίως στις πιο λαϊκές γειτονιές, όπως στον δήμο Παύλου Μελά, αλλά και στον δήμο Κορδελιού-Μενεμένης, η ΝΔ είτε «ζορίστηκε» είτε έχασε κιόλας από την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου.



Με δεδομένο ότι τόσο ο κ. Βελόπουλος όσο και η Αφροδίτη Λατινοπούλου κατάγονται από τη Θεσσαλονίκη, ενώ και η ΝΙΚΗ του Δημήτρη Νατσιού έχει «πέρασμα» σε κύκλους της πόλης, ο κ. Μητσοτάκης θέλει να ανεβάσει βηματισμό και να συσπειρώσει δυνάμεις με «όχημα» τα μεγάλα έργα.



«Μιλάμε πια για μία τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων υποδομής», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος εκτιμά ότι η αίσθηση στην πόλη θα είναι πολύ διαφορετική όταν έρθει η ώρα για τις εκλογές την άνοιξη του 2027.



Αυτό βεβαίως απαιτεί και συστηματική κομματική δουλειά στην πόλη, ενώ και ο ίδιος κάνει πολύ τακτικές επισκέψεις. Σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωση του Flyover, η παράδοση και επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά που ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες, η αύξηση στόλου του ΟΑΣΘ, τα νέα σχολεία και τα ανακαινισμένα νοσοκομεία, αλλά και μια σειρά άλλων έργων θεωρούνται σημαντικά όπλα στη φαρέτρα της ΝΔ.



Συσπείρωση μέσω ψηφοδελτίων Η άσκηση δεν είναι τόσο εύκολη πάντως για τη ΝΔ, η οποία το επόμενο διάστημα καλείται να προσελκύσει ξανά πολίτες και στελέχη που απογοητεύτηκαν και απομακρύνθηκαν από την κοίτη της. Γι' αυτόν τον σκοπό, κρίσιμη άσκηση θα είναι η σύνθεση των ψηφοδελτίων, με συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη να εμφανίζονται ανοιχτοί στο να γίνει...μάχη για τον σταυρό, καθώς αυτό θα ωθήσει στη συσπείρωση δυνάμεων.



Στην Α' Θεσσαλονίκης ήδη διαμορφώνονται συμμαχίες, όπως αυτή των υφυπουργών Κώστα Γκιουλέκα και Έλενας Ράπτη που στόχο έχει να αμφισβητήσει την "πρωτιά" του έτερου υφυπουργού Σταύρου Καλαφάτη. Ανεβασμένες μετοχές έχει και η υφυπουργός Άννα Ευθυμίου, ενώ "σφαγή" θα γίνει μεταξύ των άλλων εκλεγέντων βουλευτών Στράτου Σιμόπουλου, Δημήτρη Κούβελα και Διαμαντή Γκολιδάκη. Στην εξίσωση θα μπουν επίσης ο συντονιστής του πρωθυπουργικού γραφείου Γιάννης Παπαγεωργίου και η βουλευτής Επικρατείας Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, ενώ ακούγεται έντονα το όνομα του πρώην αντιπροέδρου της ΝΔ Μαργαρίτη Σχοινά. Υποψήφιος αναμένεται να είναι και ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, έχει ανακοινωθεί ο πρώην γενικός γραμματέας του ΥΠΟΙΚ Νάσιος Τσιούρας, ενώ ανοιχτό είναι να μπει στο παιχνίδι και ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, ο οποίος θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του μετά την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά.



Και στη Β' Θεσσαλονίκης το παιχνίδι «ανοίγει», καθώς ο νυν βουλευτής Θεόδωρος Καράογλου ανακοίνωσε την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος Περιφερειάρχης το 2028, ενώ η ΝΔ έχει ακόμα δύο βουλευτές, τον πρώτο του 2023 και υφυπουργό Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλο και τον Φάνη Παππά. Μενει να φανεί αν ο κ. Καράογλου θα δώσει και τη μάχη του σταυρού, καθώς εκκρεμεί μια συναντηση με τον κ. Μητσοτάκη. Για την περιφέρεια όμως ακούγονται έντονα τα ονόματα της Βούλας Πατουλίδου που έκανε καλή καταγραφή στο ευρωψηφοδέλτιο το 2024, αλλά και του αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, ο οποίος ενδιαφερόταν να διαδεχθεί τον Απόστολο Τζιτζικώστα που μετακόμισε στην Κομισιόν.



Επίσης, προσεκτικοί παρατηρητές εντόπισαν κατά την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στις εγκαταστάσεις του ΟΛΘ και τον πρώην γραμματέα της ΝΔ Ανδρέα Παπαμιμίκο, ο οποίος βεβαίως δεν σταθμίζει κάθοδο στις εκλογές καθώς ασχολείται με τη δικηγορική του εταιρία, ενώ έχει αναλάβει και ενεργό ρόλο στο Open.