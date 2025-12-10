Αναβαθμίζεται το Ειδικό Ληξιαρχείο, νέα ψηφιακή πλατφόρμα από την 1η Ιανουαρίου 2026
Η πλατφόρμα για το Ειδικό Ληξιαρχείο
Δρομολογείται για πρώτη φορά η λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας προέγκρισης αιτημάτων ληξιαρχικών καταχωρίσεων, στην οποία θα υποβάλλονται ψηφιακά αντίγραφα των πρωτότυπων δικαιολογητικών, που απαιτούνται για την καταχώριση των ληξιαρχικών γεγονότων Ελλήνων, τα οποία έχουν λάβει χώρα στην αλλοδαπή, με απόφαση του υφυπουργού Εσωτερικών, Βασίλη Σπανάκη.
Η ψηφιακή αυτή πλατφόρμα θα εξυπηρετεί πολίτες και δικηγόρους, καθώς θα επιτρέπει την υποβολή αιτημάτων με επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών αλλά και την ενημέρωση για την πορεία κάθε αιτήματος, σε πραγματικό χρόνο.
Στο πλαίσιο αυτό και με τη διαδικασία που καθορίζεται στην εν λόγω Απόφαση, αναμένεται δραστική μείωση του χρόνου αναμονής των πολιτών κατά την εξέταση των αιτημάτων τους, δεδομένου ότι θα παρέχεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους του Ειδικού Ληξιαρχείου να εξετάζουν άμεσα την πληρότητα των δικαιολογητικών και, μετά τη θετική προέγκριση, οι ενδιαφερόμενοι, θα προσέρχονται μόνο για την υποβολή των πρωτότυπων εγγράφων, σύμφωνα με το οικείο θεσμικό πλαίσιο.
Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, υπογράμμισε ότι: «Η θέση σε λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας προέγκρισης αιτημάτων στο Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών, ικανοποιεί ένα μακροχρόνιο αίτημα πολιτών και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, για ταχεία και ασφαλή καταχώριση των ληξιαρχικών τους γεγονότων. Για άλλη μια φορά, η σύγχρονη τεχνολογία γίνεται βασικό εργαλείο της Κυβέρνησής μας για την εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Με το νέο έτος, το Ειδικό Ληξιαρχείο του Υπουργείου Εσωτερικών εντάσσεται σε ένα νέο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο, με στόχο την εξάλειψη των δυσλειτουργιών του παρελθόντος και την παροχή σύγχρονων και αξιόπιστων υπηρεσιών στους Έλληνες πολίτες απανταχού».
