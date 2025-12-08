Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην Επιτροπή το σχέδιο νόμου για το κληρονομικό δίκαιο

«Υπέρ» του σχεδίου νόμου ψήφισε η ΝΔ - Καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ - ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά την αυριανή συζήτηση στην Ολομέλεια

Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το νέο "Πλαίσιο για τις κοινωφελείς περιουσίες, ιδρύματα, σχολάζουσες κληρονομίες και δωρεές προς το Δημόσιο - Παρεμβάσεις σε Κώδικες Φορολογίας Εισοδήματος, Περιουσίας και Φ.Π.Α.- Σύσταση, αποστολή και αρμοδιότητες του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ» - Διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και λοιπές διατάξεις» από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Αύριο το πρωί εισάγεται στην



«Υπέρ» του σχεδίου νόμου και στην β' ανάγνωσή του ψήφισε η ΝΔ. Καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, ενώ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά την αυριανή συζήτηση στην Ολομέλεια.



Γιώργος Κώτσηρας, ολοκληρώνοντας την επεξεργασία του νομοσχεδίου στην Επιτροπή αναγνώρισε ΄ότι το νομοσχέδιο μπορεί να έχει πολλά άρθρα, αλλά αυτά επιλύουν προβλήματα υπαρκτής φύσεως και για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση και για τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας και για την αξιοποίηση του κοινωφελούς πλούτου της χώρας, αλλά και μια σειρά ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κώτσηρας απέρριψε τους επικριτικούς χαρακτηρισμούς περί «συνονθυλεύματος» λέγοντας πως πρόκειτα «για ένα άθροισμα θετικών διατάξεων για τους Έλληνες πολίτες». Το νομοσχέδιο αυτό τόνισε «λύνει συγκεκριμένα ζητήματα, βάζει μια τάξη στη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας» και διαφώνησε ότι «έχει ιδεολογικό πρόσημο» Ο υφυπουργός υπογράμμισε πως «η ψηφιοποίηση των διαδικασιών κάνει πιο γρήγορη και πιο διαφανή την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας» Παρατήρησε ότι εδώ ακούσαμε «δύο αντικρουόμενες κατηγορίες, από τα κόμματα της Αριστεράς ότι δεν προστατεύεται ο δημόσιος χαρακτήρας των κοινωφελών περιουσιών των Ιδρυμάτων, μέσω της νέας οργάνωσης και της νέας φιλοσοφίας που υπάρχει στην εποπτεία τους. Και από την Ελληνική Λύση ότι όλα αυτά τίθενται υπό το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, οπότε κατ' ουσία, το κράτος ελέγχει παραπάνω δεδομένα τα οποία αφορούν στην αξιοποίηση του δημόσιου χαρακτήρα!». Στην πραγματικότητα, είπε ο κ. Κώτσηρας αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε «είναι ένα πιο ευέλικτο, πιο ψηφιοποιημένο, πιο διαφανές πεδίο για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, να αντιμετωπίσουμε τις λειτουργίες που ήταν χρόνιες γραφειοκρατικά προσκόμματα. Όπως, το να μεταφέρουμε από επτά αποκεντρωμένες διοικήσεις το Αρχείο σε μία πλατφόρμα, σε μια δομή, η οποία θα είναι στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δεν νομίζω προφανώς ότι υποκρύπτει κάποια τάση να απωλέσουμε το δημόσιο έλεγχο αυτών των διαδικασιών. Αντιθέτως, συγκεντρώνοντάς κάνουμε πιο διαφανή και πιο ταχεία τη διαδικασία αξιοποίησης. Και αυτό νομίζω ότι δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο ιδεολογικό και πολιτικό πρόσημο, αλλά αντιθέτως, έχει ως σύμμαχο τη λογική, την καλή διοικητική πρακτική η οποία έχει λειτουργήσει όπως λειτούργησε και η ψηφιοποίηση».



Για το Ζάππειο και την αλλαγή του νομικού προσώπου σε Ιδιωτικού Δικαίου, ο υφυπουργός είπε ότι θα είναι «σε απόλυτη σύνδεση με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θα εξακολουθήσει να υπάρχει ο Απολογισμός και ο έλεγχος, θα έχει όμως μια ευελιξία στη διαχείριση της καθημερινότητας τόσο σε επίπεδο Διοικητικό, όσο και σε επίπεδο Οικονομικό που μπορεί να κάνει καλύτερη την αξιοποίηση της Δημόσιας περιουσίας. Ο κ. Κώτσηρας απέρριψε τις αιτιάσεις για τις φοροαπαλλαγές για δωρεές σε ενεργά κοινωφελή ιδρύματα. Επισήμανε ότι ο τρόπος απαλλαγής του Ειδικού φόρου Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα των κοινωφελών ιδρυμάτων δεν αλλάζει. Γίνεται πάλι κατόπιν αίτησης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,



Ο υφυπουργός κλείνοντας έκανε μια ειδική αναφορά στο άρθρο του νομοσχεδίου που όπως είπε είναι πολύ σημαντικό και ήταν μια χρόνια εκκρεμότητα που έχει οφέλη για την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής για την καθημερινότητα των κατοίκων και με το οποίο παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγμα και για λόγους δημόσιας ωφέλειας, η χρήση, η διαχείριση και εκμετάλλευση των αποχαρακτηρισμένων εκτάσεων της χερσαίας ζώνης Λιμένος Ελευσίνας στους Δήμους Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μεγαρέων. Ικανοποιείται με αυτόν τον τρόπο τόνισε « ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα των κατοίκων και των φορέων της περιοχής. Ανοίγει ο δρόμος για την ανάπλαση και αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και προφανώς. Δίνεται μια νέα πνοή σε ένα μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Αττικής και δικαιώνεται με αυτό τον τρόπο μία συντονισμένη προσπάθεια δεκαετιών που κατέβαλαν τόσο η εν ενεργεία όσο και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές των περιοχών, γιατί ήταν μια διαδικασία που έχρηζε πολύ σοβαρής επεξεργασίας για πολλά χρόνια» και σημείωσε πως « αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά και εμπράκτως, ότι η καλή συνεργασία της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν να φέρουν σημαντικά αποτελέσματα»



Οι θέσεις της Αντιπολίτευσης



Κατερίνα Σπυριδάκη επέκρινε τον μεγάλο όγκο του νομοσχεδίου με 260 άρθρα και κατήγγειλε ως εξπρές την κοινοβουλευτική διαδικασία που επέλεξε η κυβέρνηση για το φέρει προς ψήφιση στην Ολομέλεια. Η κυρία Σπυριδάκη επιφυλασσόμενη να τοποθετηθεί αύριο στην συζήτηση της Ολομέλεια είπε ότι «οι ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου θα μπορούσαν να έρθουν με διαφορετικά νομοσχέδια για να τύχουν της επεξεργασίας που τους αξίζει. Κάτι όμως, που πιστεύουμε ότι δεν θέλετε. Ως εκ τούτου, η καχυποψία μας που συναντάται είναι το αποτέλεσμα των δικών σας επιλογών για τις δια διαδικασίες νομοθέτησης που ακολουθείτε και όχι δικής μας συνωμοσιολογίας». Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ανέφερε ότι στις διατάξεις του σχεδίου νόμου, «βλέπουμε να αφήνονται ανοικτά παράθυρα φοροαπαλλαγών, διπλασιάζοντας το κόστος για το δημόσιο, εξαιρέσεις από τις δημόσιες συμβάσεις μέσω ασαφών ή κερδοσκοπικών φορές, το Ζάππειο να μετατρέπεται σε ΝΠΙΔ, να υποβαθμίζεται ξανά η τοπική αυτοδιοίκηση και οι περιφερειακές δομές» Με άλλα λόγια, πρόσθεσε η κυρία Σπυριδάκη, «αντί να βλέπουμε ρυθμίσεις που μπορεί να ενισχύουν ουσιωδώς τις υπάρχουσες δομές, βλέπουμε διατάξεις με τις οποίες ο δημόσιος έλεγχος συρρικνώνεται και περνάει σε κλειστά σχήματα». Συνεπώς, κατέληξε η βουλευτής όλα αυτά είναι επιλογές που έχουν ιδεολογικό πρόσημο. Το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ της αξιοποίησης την δημόσιας περιουσίας , των διαφανών διαδικασιών, της ψηφιακής απλοποίησης, αλλά είμαστε καταφανώς αντίθετοι στην άκρατη υποκατάσταση του δημοσίου από ιδιωτικούς φορείς, στις φωτογραφικές φοροαπαλλαγές, στην αποδυνάμωση του Κοινοβουλίου και στην αλλοίωση της Συνταγματικής τάξης. Δεν θέλουμε μια Ελλάδα που η δημόσια περιουσία της να γίνεται λάφυρο στα χέρια της κάθε Κυβέρνηση, όπως με αυτό το νομοσχέδιο, από το οποίο αναδεικνύεται ότι το σαφές σας ιδεολογικό σας πρόσημο που προσεγγίζουν όλα τα θέματα με όρους επιχείρησης».



Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος είπε ότι είμαστε απέναντι επί της Αρχής του νομοσχεδίου, αλλά και με τον τρόπο που αυτό που έρχεται για να νομοθετηθεί».



Είστε είπε ο κ. Ξανθόπουλος «μια κυβέρνηση που έχει διαρρήξει την εμπιστοσύνη που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των κοινοβουλευτικών ομάδων», είστε «μια κυβέρνηση που φροντίζει να δημιουργεί παράθυρα ευκαιρίας για τους ημέτερους». Η άρνηση μας, ανέφερε ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ «δεν είναι στείρα, αλλά εδράζεται στη αμετακίνητη υπεράσπιση του ΚτΒ και των δικαιωμάτων της μειοψηφίας να γνωρίζει σε βάθος τα θέματα, ώστε να καταψηφίζει ή να υπερψηφίζει μετά λόγου γνώσεως». Ο κ. Ξανθόπουλος σχετικά με την ιδεολογική φιλοσοφία του σχεδίου νόμου υποστήριξε ότι «πρόκειται για ένα νομοθέτημα που ουσιαστικά αναδεικνύει την αντιπάθεια και αντίθεση που έχει η κυβέρνηση για τα δημόσιου χαρακτήρα αγαθά. Όλα τα θεωρείτε ότι είναι εμπόριο, ότι αποτελούν πισωγύρισμα στην Ανάπτυξη, όπως εσείς την εννοιείτε, χωρίς να μπορείτε να καταλάβετε την σημασία που έχουν τα κοινά για την κοινωνική πλειοψηφία».



Κλείσιμο



Η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα καταψήφισε το νομοσχέδιο λέγοντας ότι κάτω από τέτοιες ασφυκτικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες είναι αδύνατον κανείς να μπορέσει να ιεραρχήσει ακόμη και την σπουδαιότητα των 260 άρθρων του σχεδίου νόμου, ειδικά όταν στις λεπτομέρειες μιας διάταξης πολλές φορές κρύβεται ο διάβολος, όπως λέγεται. Η βουλευτής του ΚΚΕ κάλεσε την Κυβέρνηση και τον Υπουργό «αφού φέρνετε ένα τέτοιο νομοσχέδιο με 260 άρθρα ας προσθέσετε έστω και καμία άλλη δεκαριά άρθρων - όπως είπε σκωπτικά- με αιτήματα των αγροτών που ξεκληρίζονται». Σχετικά με το νομοσχέδιο που αφορά την διαχείριση των κοινωφελών περιουσιών είπε ότι «αυτό που απουσιάζει από την βασική σας εξίσωση είναι ο κεντρικός παράγοντας, αυτός της υποστελέχωσης των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων». Η υποστελέχωση του δημόσιο τομέα, ανέφερε η αγορήτρια του ΚΚΕ αποτελεί μια συνειδητή επιλογή για να υπηρετείτε τον πραγματικό σας σχεδιασμό που είναι οι αγορά υπηρεσιών από ιδιωτικές εταιρείες. Η βουλευτής αναφερόμενη στον διορισμό από τον εκάστοτε Υπουργό των μελών ΔΣ στα κοινωφελή ιδρύματα είπε ότι απουσιάζουν συγκεκριμένα κριτήρια, αλλά αντίθετα υιοθετείται ένα γενικό του να «είναι εγνωσμένου κύρους». Στην ουσία, υποστήριξε η κυρία Κομνηνάκα «διατηρείται ένα δημόσιο φαινομενικό κέλυφος αλλά στην πραγματικότητα ο σκοπός σας είναι να τα ιδιωτικοποιείται για να δημιουργείται ένας μεγάλος κορβανάς διαχείρισης και εκμετάλλευσης περιουσιών από επενδυτές». Εκτίμησε ότι τα μικρότερα ιδρύματα που αφήνονται σε τοπικές κοινωνίες θα δυσκολευτούν πολύ στο νέο πλαίσιο ειδικά με τα ψηφιακά μητρώα που δημιουργούνται. Δήλωσε την πλήρη αντίθεση του κόμματός της στην αλλαγή του νομικού προσώπου του Ζαππείου και καταλόγισε ότι είναι άλλα κίνητρα από αυτά που λέει ότι έχει η κυβέρνηση. Ο πραγματικός σας στόχος, είπε, είναι να παρακαμφθούν τα νομικά εμπόδια που υπάρχουν με τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Γι' αυτό και πετάτε έξω την Πανηπειρωτική από το ΔΣ του Ζάππειου. Η βουλευτής χαρακτήρισε «εμπαιγμό» τις διατάξεις του νομοσχεδίου για τα voucher ψυχολογικής υποστήριξης σε υπερχρεωμένους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Τέλος, κατήγγειλε ότι με διάταξη του νομοσχεδίου δίνεται νέα φοροελάφρυνση στους εφοπλιστές.



Ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς Ευκλείδης Τσακαλώτος ανέφερε ότι το νομοσχέδιο «δεν έχει στο επίκεντρό του την «ευελιξία», όπως αναφέρει η Κυβέρνηση αλλά τον ανταγωνισμό και το κέρδος που δεν έχουν σχέση με τον εθελοντισμό και το κοινωφελές καλό». Υποστήριξε ότι η μετατροπή του Ζαππείου σε μορφή Νομικού Προσώπου ιδιωτικού Δικαίου γίνεται ακριβώς για να παρακάμπτονται οι διαδικασίες του Δημοσίου και οι δημόσιοι υπάλληλοι για να διευκολυνθούν οι αναθέσεις σε ιδιώτες που ως μόνο στόχο έχουν την επίτευξη του ατομικού τους κέρδους. Στόχος, είπε είναι «ο δημόσιος τομέας να μην κάνει την δουλειά του και τα κοινωφελή ιδρύματα και οι σχολάζουσες περιουσίες να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον» και αυτό είναι η κεντρική πολιτική που διακατέχει την Κυβέρνηση. Ο κ. Τσακαλώτος, είπε ότι «με τον τρόπο αυτό το δημόσιο εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από τους ιδιώτες».



Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος αναφέρθηκε κατά την τοποθέτησή του σε επιμέρους άρθρα του νομοσχεδίου παρατηρώντας μεταξύ άλλων ότι δημιουργούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά για το δημόσιο σε σχέση με ότι ισχύει για τους πολίτες αναφορικά με την ευθύνη αποζημίωσης των δανειστών του. Η πρόωρη ανάθεση διαχείρισης σε σχολάζουσες περιουσίες μη γνωστού αποδέκτη , υποστήριξε ο βουλευτής ότι «ανοίγει παράθυρο κακοδιαχείρισης, χωρίς να υπάρχει τελεσίδικη απόφαση καθορισμό αποσαφήνισης των δικαιωμάτων των κληρονόμων». Για την δημιουργία της πλατφόρμας e-diadoxi, είπε ότι η Κυβέρνηση συγκεντρώνει υπέρμετρη ψηφιακή ισχύ, χωρίς εξωτερικό έλεγχο. Για την διασύνδεση της πλατφόρμας με όλα τα κρίσιμα Αρχεία (ΑΑΔΕ, Κτηματολόγιο, τράπεζες κ.λ.π) είπε ότι δημιουργείται μια ανεξέλεγκτη πρόσβαση σε δεδομένα. Η δε πρόσβαση σε τραπεζικά δεδομένα, ανέφερε ο κ. Βιλιάρδος είναι αμφίβολη συνταγματικά. Διαφώνησε με την διάταξη που, όπως είπε, οδηγεί στην δημιουργία κουκουλοφόρων πολιτών που θα μπορούν να καταγγέλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΟΙΚ σχολάζουσες κληρονομίες και γι΄αυτό θα μπορούν να λαμβάνουν το 10% της αξίας τους ως αμοιβή. Ο αγορητής της Ελληνικής Λύσης χαρακτήρισε ελάχιστους τους χρόνους, ειδικά για κληρονόμους του εξωτερικού που προβλέπονται για υποβολή εναντίωσης σε σχολάζουσες κληρονομίες. Αναρωτήθηκε γιατί ο έλεγχος του Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών Περιουσιών θα πρέπει να τηρείται στην ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας, δηλαδή στο ίδιο το Κράτος και όχι σε πιστοποιημένο φορέα ελεγκτών που υπάρχει. Επισήμανε ότι το νέο πλαίσιο θα είναι δύσκολο να το ακολουθήσουν κυρίως τα μικρά ιδρύματα λόγω κόστους και θα τα οδηγήσει σε αδράνεια. Χαρακτήρισε πολύ αυστηρές τις ποινές που προβλέπονται για τα μέλη των ΔΣ των ιδρυμάτων εκτιμώντας ότι αυτό θα αποθαρρύνει στην συμμετοχή πολλούς ενδιαφερόμενους. Πίσω από την διάταξη για τις δωρεές μετρητών, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης διέβλεψε «σπουδή για να συγκεντρωθούν μετρητά στην Τράπεζα της Ελλάδας». Τα φοροκίνητρα για δωρεές είπε «ανοίγει παραθυράκι για φοροδιαφυγή». Σχετικά με τις διατάξεις για το Ζάππειο ανέφερε ο κ. Βιλιάρδος ότι δεν έχουμε ακόμα καταλάβει σε τι αποσκοπεί η μετατροπή του από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ και εξέφρασε σειρά ενστάσεων. Για την Οδηγία σχετικά με τον έλεγχο των συναλλαγών που ανατίθεται την ΤτΕ είπε ότι αυτός θα μπορούσε να ήταν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι κυρώσεις - πρόστιμα είναι πολύ υψηλά που υιοθετούνται. Ο αγορητής της Ελληνικής Λύσης παράλληλα επικριτική ήταν οι αναφορές του και σε σειρά άλλων διατάξεων του νομοσχεδίου



Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε και κατά τη δεύτερη ανάγνωσή του το σχέδιο νόμου τουγια το νέο "Πλαίσιο για τις κοινωφελείς περιουσίες, ιδρύματα, σχολάζουσες κληρονομίες και δωρεές προς το Δημόσιο - Παρεμβάσεις σε Κώδικες Φορολογίας Εισοδήματος, Περιουσίας και Φ.Π.Α.- Σύσταση, αποστολή και αρμοδιότητες του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ» - Διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και λοιπές διατάξεις» από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Αύριο το πρωί εισάγεται στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση.«Υπέρ» του σχεδίου νόμου και στην β' ανάγνωσή του ψήφισε η. Καταψήφισανκαι, ενώκαιεπιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά την αυριανή συζήτηση στην Ολομέλεια.Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ολοκληρώνοντας την επεξεργασία του νομοσχεδίου στην Επιτροπή αναγνώρισε ΄ότι το νομοσχέδιο μπορεί να έχει πολλά άρθρα, αλλά αυτά επιλύουν προβλήματα υπαρκτής φύσεως και για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση και για τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας και για την αξιοποίηση του κοινωφελούς πλούτου της χώρας, αλλά και μια σειρά ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κώτσηρας απέρριψε τους επικριτικούς χαρακτηρισμούς περί «συνονθυλεύματος» λέγοντας πως πρόκειτα «για ένα άθροισμα θετικών διατάξεων για τους Έλληνες πολίτες». Το νομοσχέδιο αυτό τόνισε «λύνει συγκεκριμένα ζητήματα, βάζει μια τάξη στη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας» και διαφώνησε ότι «έχει ιδεολογικό πρόσημο» Ο υφυπουργός υπογράμμισε πως «η ψηφιοποίηση των διαδικασιών κάνει πιο γρήγορη και πιο διαφανή την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας» Παρατήρησε ότι εδώ ακούσαμε «δύο αντικρουόμενες κατηγορίες, από τα κόμματα της Αριστεράς ότι δεν προστατεύεται ο δημόσιος χαρακτήρας των κοινωφελών περιουσιών των Ιδρυμάτων, μέσω της νέας οργάνωσης και της νέας φιλοσοφίας που υπάρχει στην εποπτεία τους. Και από την Ελληνική Λύση ότι όλα αυτά τίθενται υπό το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, οπότε κατ' ουσία, το κράτος ελέγχει παραπάνω δεδομένα τα οποία αφορούν στην αξιοποίηση του δημόσιου χαρακτήρα!». Στην πραγματικότητα, είπε ο κ. Κώτσηρας αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε «είναι ένα πιο ευέλικτο, πιο ψηφιοποιημένο, πιο διαφανές πεδίο για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, να αντιμετωπίσουμε τις λειτουργίες που ήταν χρόνιες γραφειοκρατικά προσκόμματα. Όπως, το να μεταφέρουμε από επτά αποκεντρωμένες διοικήσεις το Αρχείο σε μία πλατφόρμα, σε μια δομή, η οποία θα είναι στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δεν νομίζω προφανώς ότι υποκρύπτει κάποια τάση να απωλέσουμε το δημόσιο έλεγχο αυτών των διαδικασιών. Αντιθέτως, συγκεντρώνοντάς κάνουμε πιο διαφανή και πιο ταχεία τη διαδικασία αξιοποίησης. Και αυτό νομίζω ότι δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο ιδεολογικό και πολιτικό πρόσημο, αλλά αντιθέτως, έχει ως σύμμαχο τη λογική, την καλή διοικητική πρακτική η οποία έχει λειτουργήσει όπως λειτούργησε και η ψηφιοποίηση».Για το Ζάππειο και την αλλαγή του νομικού προσώπου σε Ιδιωτικού Δικαίου, ο υφυπουργός είπε ότι θα είναι «σε απόλυτη σύνδεση με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θα εξακολουθήσει να υπάρχει ο Απολογισμός και ο έλεγχος, θα έχει όμως μια ευελιξία στη διαχείριση της καθημερινότητας τόσο σε επίπεδο Διοικητικό, όσο και σε επίπεδο Οικονομικό που μπορεί να κάνει καλύτερη την αξιοποίηση της Δημόσιας περιουσίας. Ο κ. Κώτσηρας απέρριψε τις αιτιάσεις για τις φοροαπαλλαγές για δωρεές σε ενεργά κοινωφελή ιδρύματα. Επισήμανε ότι ο τρόπος απαλλαγής του Ειδικού φόρου Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα των κοινωφελών ιδρυμάτων δεν αλλάζει. Γίνεται πάλι κατόπιν αίτησης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,Ο υφυπουργός κλείνοντας έκανε μια ειδική αναφορά στο άρθρο του νομοσχεδίου που όπως είπε είναι πολύ σημαντικό και ήταν μια χρόνια εκκρεμότητα που έχει οφέλη για την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής για την καθημερινότητα των κατοίκων και με το οποίο παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγμα και για λόγους δημόσιας ωφέλειας, η χρήση, η διαχείριση και εκμετάλλευση των αποχαρακτηρισμένων εκτάσεων της χερσαίας ζώνης Λιμένος Ελευσίνας στους Δήμους Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μεγαρέων. Ικανοποιείται με αυτόν τον τρόπο τόνισε « ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα των κατοίκων και των φορέων της περιοχής. Ανοίγει ο δρόμος για την ανάπλαση και αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και προφανώς. Δίνεται μια νέα πνοή σε ένα μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Αττικής και δικαιώνεται με αυτό τον τρόπο μία συντονισμένη προσπάθεια δεκαετιών που κατέβαλαν τόσο η εν ενεργεία όσο και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές των περιοχών, γιατί ήταν μια διαδικασία που έχρηζε πολύ σοβαρής επεξεργασίας για πολλά χρόνια» και σημείωσε πως « αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά και εμπράκτως, ότι η καλή συνεργασία της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν να φέρουν σημαντικά αποτελέσματα»Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛεπέκρινε τον μεγάλο όγκο του νομοσχεδίου με 260 άρθρα και κατήγγειλε ως εξπρές την κοινοβουλευτική διαδικασία που επέλεξε η κυβέρνηση για το φέρει προς ψήφιση στην Ολομέλεια. Η κυρία Σπυριδάκη επιφυλασσόμενη να τοποθετηθεί αύριο στην συζήτηση της Ολομέλεια είπε ότι «οι ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου θα μπορούσαν να έρθουν με διαφορετικά νομοσχέδια για να τύχουν της επεξεργασίας που τους αξίζει. Κάτι όμως, που πιστεύουμε ότι δεν θέλετε. Ως εκ τούτου, η καχυποψία μας που συναντάται είναι το αποτέλεσμα των δικών σας επιλογών για τις δια διαδικασίες νομοθέτησης που ακολουθείτε και όχι δικής μας συνωμοσιολογίας». Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ανέφερε ότι στις διατάξεις του σχεδίου νόμου, «βλέπουμε να αφήνονται ανοικτά παράθυρα φοροαπαλλαγών, διπλασιάζοντας το κόστος για το δημόσιο, εξαιρέσεις από τις δημόσιες συμβάσεις μέσω ασαφών ή κερδοσκοπικών φορές, το Ζάππειο να μετατρέπεται σε ΝΠΙΔ, να υποβαθμίζεται ξανά η τοπική αυτοδιοίκηση και οι περιφερειακές δομές» Με άλλα λόγια, πρόσθεσε η κυρία Σπυριδάκη, «αντί να βλέπουμε ρυθμίσεις που μπορεί να ενισχύουν ουσιωδώς τις υπάρχουσες δομές, βλέπουμε διατάξεις με τις οποίες ο δημόσιος έλεγχος συρρικνώνεται και περνάει σε κλειστά σχήματα». Συνεπώς, κατέληξε η βουλευτής όλα αυτά είναι επιλογές που έχουν ιδεολογικό πρόσημο. Το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ της αξιοποίησης την δημόσιας περιουσίας , των διαφανών διαδικασιών, της ψηφιακής απλοποίησης, αλλά είμαστε καταφανώς αντίθετοι στην άκρατη υποκατάσταση του δημοσίου από ιδιωτικούς φορείς, στις φωτογραφικές φοροαπαλλαγές, στην αποδυνάμωση του Κοινοβουλίου και στην αλλοίωση της Συνταγματικής τάξης. Δεν θέλουμε μια Ελλάδα που η δημόσια περιουσία της να γίνεται λάφυρο στα χέρια της κάθε Κυβέρνηση, όπως με αυτό το νομοσχέδιο, από το οποίο αναδεικνύεται ότι το σαφές σας ιδεολογικό σας πρόσημο που προσεγγίζουν όλα τα θέματα με όρους επιχείρησης».Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑείπε ότι είμαστε απέναντι επί της Αρχής του νομοσχεδίου, αλλά και με τον τρόπο που αυτό που έρχεται για να νομοθετηθεί».Είστε είπε ο κ. Ξανθόπουλος «μια κυβέρνηση που έχει διαρρήξει την εμπιστοσύνη που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των κοινοβουλευτικών ομάδων», είστε «μια κυβέρνηση που φροντίζει να δημιουργεί παράθυρα ευκαιρίας για τους ημέτερους». Η άρνηση μας, ανέφερε ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ «δεν είναι στείρα, αλλά εδράζεται στη αμετακίνητη υπεράσπιση του ΚτΒ και των δικαιωμάτων της μειοψηφίας να γνωρίζει σε βάθος τα θέματα, ώστε να καταψηφίζει ή να υπερψηφίζει μετά λόγου γνώσεως». Ο κ. Ξανθόπουλος σχετικά με την ιδεολογική φιλοσοφία του σχεδίου νόμου υποστήριξε ότι «πρόκειται για ένα νομοθέτημα που ουσιαστικά αναδεικνύει την αντιπάθεια και αντίθεση που έχει η κυβέρνηση για τα δημόσιου χαρακτήρα αγαθά. Όλα τα θεωρείτε ότι είναι εμπόριο, ότι αποτελούν πισωγύρισμα στην Ανάπτυξη, όπως εσείς την εννοιείτε, χωρίς να μπορείτε να καταλάβετε την σημασία που έχουν τα κοινά για την κοινωνική πλειοψηφία».Αναφερόμενος με την αλλαγή της νομικής μορφής του Ζαππείου σε ΝΠΙΔ είπε ότι «ουσιαστικά προσβάλετε τη μνήμη των ιδρυτών του, την ιστορία αιώνων που έχει και τα δικαιώματα που έχει ο ανώνυμος πολίτης σε αυτό τον πολύ μεγάλο πνεύμα αδόμητης γης στο κέντρο της Αθήνας». Υποστήριξε ότι μετατρέπεται η αποστολή του Ζαππείου από εκείνη που έθεσαν οι ιδρυτές του. Διαφώνησε με την μείωση σε πενταμελές από εννεαμελές το ΔΣ καθώς και την πενταετή θητεία που προβλέπεται. Την αγνόηση των αντιρρήσεων από το ΔΣ της Πανηπειρωτικής. Στον ορισμό του ΔΣ από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Κάτω από αυτά είπε ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ «ακόμα και οι θετικές διατάξεις που υπάρχουν όντως στο νομοσχέδιο χάνουν την βαρύτητά τους και την αξία τους κάτω από την λαίλαπα των ιδιωτικοποιήσεων και της απέχθειας σε οτιδήποτε έχει δημόσιο χαρακτήρα». Σχετικά με την δημιουργία των ψηφιακών πλατφορμών που θα δημιουργηθούν για τα κοινωφελή ιδρύματα και τις σχολάζουσες περιουσίες ισχυρίσθηκε μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πως «η αγωνίας σας δεν είναι να δημιουργήσετε μια ψηφιακή Ελλάδα αλλά η αγωνία σας είναι το να δημιουργήσετε έναν κύκλο ενδιαφερομένων γύρω από την ψηφιακή Ελλάδα που θα τρέφονται με δημόσιο χρήμα» και πρόσθεσε «ότι δεν χρειάζεται για κάθε νέο θεσμό να δημιουργείται και μια νέα πλατφόρμα που όπως γίνεται συνήθως δίνεται και με απευθείας ανάθεση που όλο τυχαία πηγαίνει σε κάποιους που έχουν σχέση είτε με την ΟΝΝΕΔ είτε με τον κομματικό μηχανισμό της ΝΔ». Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε οι σχολάζουσες κληρονομίες ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα πρόπλασμα για την δημιουργία κοινωνικών κατοικιών .Η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕκαταψήφισε το νομοσχέδιο λέγοντας ότι κάτω από τέτοιες ασφυκτικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες είναι αδύνατον κανείς να μπορέσει να ιεραρχήσει ακόμη και την σπουδαιότητα των 260 άρθρων του σχεδίου νόμου, ειδικά όταν στις λεπτομέρειες μιας διάταξης πολλές φορές κρύβεται ο διάβολος, όπως λέγεται. Η βουλευτής του ΚΚΕ κάλεσε την Κυβέρνηση και τον Υπουργό «αφού φέρνετε ένα τέτοιο νομοσχέδιο με 260 άρθρα ας προσθέσετε έστω και καμία άλλη δεκαριά άρθρων - όπως είπε σκωπτικά- με αιτήματα των αγροτών που ξεκληρίζονται». Σχετικά με το νομοσχέδιο που αφορά την διαχείριση των κοινωφελών περιουσιών είπε ότι «αυτό που απουσιάζει από την βασική σας εξίσωση είναι ο κεντρικός παράγοντας, αυτός της υποστελέχωσης των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων». Η υποστελέχωση του δημόσιο τομέα, ανέφερε η αγορήτρια του ΚΚΕ αποτελεί μια συνειδητή επιλογή για να υπηρετείτε τον πραγματικό σας σχεδιασμό που είναι οι αγορά υπηρεσιών από ιδιωτικές εταιρείες. Η βουλευτής αναφερόμενη στον διορισμό από τον εκάστοτε Υπουργό των μελών ΔΣ στα κοινωφελή ιδρύματα είπε ότι απουσιάζουν συγκεκριμένα κριτήρια, αλλά αντίθετα υιοθετείται ένα γενικό του να «είναι εγνωσμένου κύρους». Στην ουσία, υποστήριξε η κυρία Κομνηνάκα «διατηρείται ένα δημόσιο φαινομενικό κέλυφος αλλά στην πραγματικότητα ο σκοπός σας είναι να τα ιδιωτικοποιείται για να δημιουργείται ένας μεγάλος κορβανάς διαχείρισης και εκμετάλλευσης περιουσιών από επενδυτές». Εκτίμησε ότι τα μικρότερα ιδρύματα που αφήνονται σε τοπικές κοινωνίες θα δυσκολευτούν πολύ στο νέο πλαίσιο ειδικά με τα ψηφιακά μητρώα που δημιουργούνται. Δήλωσε την πλήρη αντίθεση του κόμματός της στην αλλαγή του νομικού προσώπου του Ζαππείου και καταλόγισε ότι είναι άλλα κίνητρα από αυτά που λέει ότι έχει η κυβέρνηση. Ο πραγματικός σας στόχος, είπε, είναι να παρακαμφθούν τα νομικά εμπόδια που υπάρχουν με τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Γι' αυτό και πετάτε έξω την Πανηπειρωτική από το ΔΣ του Ζάππειου. Η βουλευτής χαρακτήρισε «εμπαιγμό» τις διατάξεις του νομοσχεδίου για τα voucher ψυχολογικής υποστήριξης σε υπερχρεωμένους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Τέλος, κατήγγειλε ότι με διάταξη του νομοσχεδίου δίνεται νέα φοροελάφρυνση στους εφοπλιστές.Ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράςανέφερε ότι το νομοσχέδιο «δεν έχει στο επίκεντρό του την «ευελιξία», όπως αναφέρει η Κυβέρνηση αλλά τον ανταγωνισμό και το κέρδος που δεν έχουν σχέση με τον εθελοντισμό και το κοινωφελές καλό». Υποστήριξε ότι η μετατροπή του Ζαππείου σε μορφή Νομικού Προσώπου ιδιωτικού Δικαίου γίνεται ακριβώς για να παρακάμπτονται οι διαδικασίες του Δημοσίου και οι δημόσιοι υπάλληλοι για να διευκολυνθούν οι αναθέσεις σε ιδιώτες που ως μόνο στόχο έχουν την επίτευξη του ατομικού τους κέρδους. Στόχος, είπε είναι «ο δημόσιος τομέας να μην κάνει την δουλειά του και τα κοινωφελή ιδρύματα και οι σχολάζουσες περιουσίες να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον» και αυτό είναι η κεντρική πολιτική που διακατέχει την Κυβέρνηση. Ο κ. Τσακαλώτος, είπε ότι «με τον τρόπο αυτό το δημόσιο εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από τους ιδιώτες».Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσηςαναφέρθηκε κατά την τοποθέτησή του σε επιμέρους άρθρα του νομοσχεδίου παρατηρώντας μεταξύ άλλων ότι δημιουργούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά για το δημόσιο σε σχέση με ότι ισχύει για τους πολίτες αναφορικά με την ευθύνη αποζημίωσης των δανειστών του. Η πρόωρη ανάθεση διαχείρισης σε σχολάζουσες περιουσίες μη γνωστού αποδέκτη , υποστήριξε ο βουλευτής ότι «ανοίγει παράθυρο κακοδιαχείρισης, χωρίς να υπάρχει τελεσίδικη απόφαση καθορισμό αποσαφήνισης των δικαιωμάτων των κληρονόμων». Για την δημιουργία της πλατφόρμας e-diadoxi, είπε ότι η Κυβέρνηση συγκεντρώνει υπέρμετρη ψηφιακή ισχύ, χωρίς εξωτερικό έλεγχο. Για την διασύνδεση της πλατφόρμας με όλα τα κρίσιμα Αρχεία (ΑΑΔΕ, Κτηματολόγιο, τράπεζες κ.λ.π) είπε ότι δημιουργείται μια ανεξέλεγκτη πρόσβαση σε δεδομένα. Η δε πρόσβαση σε τραπεζικά δεδομένα, ανέφερε ο κ. Βιλιάρδος είναι αμφίβολη συνταγματικά. Διαφώνησε με την διάταξη που, όπως είπε, οδηγεί στην δημιουργία κουκουλοφόρων πολιτών που θα μπορούν να καταγγέλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΟΙΚ σχολάζουσες κληρονομίες και γι΄αυτό θα μπορούν να λαμβάνουν το 10% της αξίας τους ως αμοιβή. Ο αγορητής της Ελληνικής Λύσης χαρακτήρισε ελάχιστους τους χρόνους, ειδικά για κληρονόμους του εξωτερικού που προβλέπονται για υποβολή εναντίωσης σε σχολάζουσες κληρονομίες. Αναρωτήθηκε γιατί ο έλεγχος του Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών Περιουσιών θα πρέπει να τηρείται στην ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας, δηλαδή στο ίδιο το Κράτος και όχι σε πιστοποιημένο φορέα ελεγκτών που υπάρχει. Επισήμανε ότι το νέο πλαίσιο θα είναι δύσκολο να το ακολουθήσουν κυρίως τα μικρά ιδρύματα λόγω κόστους και θα τα οδηγήσει σε αδράνεια. Χαρακτήρισε πολύ αυστηρές τις ποινές που προβλέπονται για τα μέλη των ΔΣ των ιδρυμάτων εκτιμώντας ότι αυτό θα αποθαρρύνει στην συμμετοχή πολλούς ενδιαφερόμενους. Πίσω από την διάταξη για τις δωρεές μετρητών, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης διέβλεψε «σπουδή για να συγκεντρωθούν μετρητά στην Τράπεζα της Ελλάδας». Τα φοροκίνητρα για δωρεές είπε «ανοίγει παραθυράκι για φοροδιαφυγή». Σχετικά με τις διατάξεις για το Ζάππειο ανέφερε ο κ. Βιλιάρδος ότι δεν έχουμε ακόμα καταλάβει σε τι αποσκοπεί η μετατροπή του από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ και εξέφρασε σειρά ενστάσεων. Για την Οδηγία σχετικά με τον έλεγχο των συναλλαγών που ανατίθεται την ΤτΕ είπε ότι αυτός θα μπορούσε να ήταν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι κυρώσεις - πρόστιμα είναι πολύ υψηλά που υιοθετούνται. Ο αγορητής της Ελληνικής Λύσης παράλληλα επικριτική ήταν οι αναφορές του και σε σειρά άλλων διατάξεων του νομοσχεδίου

Ο ειδικός αγορητής της Νίκης Ανδρέας Βορύλλας επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί αύριο στην Ολομέλεια.



Ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας επέμεινε στην κριτική του στο σχέδιο νόμου λέγοντας ότι αυτό «είναι μεγάλο σε μέθοδο, δεν διέπεται από ένα ενιαίο αντικείμενο και πνεύμα, αλλά από τρείς ασύνδετες μεταξύ τους Ενότητες». Ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι «η βασική κριτική για το πρώτο τμήμα του νομοσχεδίου που αφορά τις κοινωφελείς περιουσίες και τις σχολάζουσες περιουσίες είναι πως ότι δεν χρειάζεται να υπάρξει ένα νέο πλαίσιο, αλλά το πως αυτό δομείται και θα λειτουργεί». Ζήτησε το να είναι μεγαλύτερο του ενός έτους που μια περιουσία θα μπορεί να χαρακτηριστεί ως σχολάζουσα, ειδικά όταν έχουμε εκατομμύρια πολιτών στο εξωτερικό που οι διαδικασίες είναι πιο χρονοβόρες και δύσκολα να τακτοποιηθούν. Εξέφρασε ένσταση στο άρθρο 62 που λέει ότι ένα ίδρυμα χαρακτηρίζεται ανενεργό εάν σε ένα διάστημα τριετίας δεν έχει λειτουργία τζίρου στο 30% του κληροδοτήματος του ιδίου ή 15% ετησίως, λέγοντας ότι είναι αυστηρό όπως και η παροχή της δυνατότητας της ανάκαμψής του.



Επίσης, πρόσθεσε δεν φαίνεται που θα πηγαίνουν τα χρήματα από τα αδρανή κοινωφελή ιδρύματα και τις σχολάζουσες κληρονομίες που θα υπαχθούν σε αυτό το νέο δημόσιο φορέα. Τα ποσά αυτά, αναρωτήθηκε ο βουλευτής θα πηγαίνουν στον Γενικό Προϋπολογισμό του Κράτους, στο Υπουργείο Οικονομικών , σε Λογαριασμό συγκεκριμένου Κοινωνικού Σκοπού;



Για την δεύτερη ενότητα του νομοσχεδίου για το Ζάππειο, ο κ. Καζαμίας είπε ότι εδώ είναι εμφανές ότι τα άρθρα του νομοσχεδίου αποκλίνουν πολύ σημαντικά από τους σκοπούς της διαθήκης του Ευάγγελου Ζάππα. Η χρήση του Ζαππείου και η μετατροπή του σε ένα παραγωγικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου για το δημόσιο συμφέρον είναι έξω από το πνεύμα και το γράμμα του δωρητή και αυτό θέτει ένα σοβαρό ζήτημα, είπε ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας. Η κυβέρνηση είπε «θέλει να δώσει στο Ζάππειο έναν χαρακτήρα πιο επιχειρηματικό, να επιτρέψει στο ίδρυμα να χρησιμοποιεί από ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα και να αναπτύξει μια δραστηριότητα που δεν είναι κοινωφελής» και πρόσθεσε πως «ηθικά και νομικά αυτό είναι προβληματικό».



Σχετικά με τις υποτροφίες κοινωφελών ιδρυμάτων είπε ότι εδώ έχουμε ένα «σταυρόλεξο» άρθρων επισημαίνοντας ότι σωστά προβλέπεται να υπάρχει ένας διαγωνισμός από το Υπουργείο για εκείνες που δίνονται από ιδρύματα στα οποία δεν προβλέπεται, αλλά δεν έχουμε τα κριτήρια και του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού. Για το τρίτο μέρος του νομοσχεδίου, ο κ. Καζαμίας είπε ότι έχουμε ένα συνονθύλευμα διατάξεων απολύτως ασύνδετων μεταξύ τους. Εστίασε στα voucher ψυχολογικής υποστήριξης για τους υπερχρεωμένους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους λέγοντας ότι αυτά δεν είναι μέτρα είναι αστεία για τους ευάλωτους υπερχρεωμένους συμπολίτες μας.









08.12.2025, 18:38