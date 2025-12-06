Αιχμές κατά Τσίπρα και «Ιθάκης» και από την Νέα Αριστερά: Οι παρεμβάσεις Χαρίτση – Σακελλαρίδη και η Κουμουνδούρου

Συνεδριάσεις στον ΣΥΡΙΖΑ εντός της εβδομάδας

Πολάκης: «Δεν μου άρεσε η εικόνα με τον εξώστη»

Και αν η Νέα Αριστερά οδεύει σε διαφορετική τροχιά, για τις κομματικές συνεδριάσεις της επόμενης εβδομάδας ετοιμάζονται κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όπως και η Κουμουνδούρου, με φόντο τον... εξώστη.Από πλευράς του, ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ,τόνισε χθες πως «στην Αριστερά δεν μας νοιάζουν ούτε οι θέσεις ρεζερβέ, ούτε αν θα είμαστε στην πρώτη, στη δεύτερη, στη μεσαία ή στην τελευταία σειρά. Στρατιώτες έχουμε μάθει να είμαστε. Σας θυμίζω ότι ήμουν εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κι επέλεξα να μπω στον πολιτικό πάγο για έναν ολόκληρο χρόνο επί Κασσελάκη, γιατί δεν μου το επέτρεπαν οι αρχές και οι αξίες μου. Ο καθένας έχει τη διαδρομή του και έχει δώσει τα δείγματα γραφής του», για να συμπληρώσει πως «δεν συμφωνώ με το τσουβάλιασμα, ότι φταίμε όλοι το ίδιο, ότι είμαστε όλοι ιδιοτελείς και ότι κοιτάμε να είμαστε πρώτοι στο χωριό, διότι αποδόθηκαν ευθύνες συλλήβδην σε όλους, οι οποίες δεν αναλογούν».Πάντως, τους λόγους της απουσίας του από τοπεριέγραψε χθες και ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ,Μιλώντας στο OPEN, ο κ. Πολάκης τόνισε πως «δεν μου άρεσε η εικόνα με τον εξώστη» είπε ο κ. Πολάκης για να προσθέσει με νόημα «στον κάθε ένα κάνουν αυτά που επιτρέπουν να του κάνουν». Ως προς το ενδεχόμενο συμπόρευσης με τον πρώην πρωθυπουργό απάντησε «εγώ ανήκω στονκαι θεωρώ ότι έχει τον οργανωτικό πανελλαδικό ιστό και την κυβερνητική εμπειρία για ένα πρόγραμμα για να ρίξουμε τον Μητσοτάκη. Δεν με αφορά η λογική να κάνω παρακάλια, ξέρω μοναχός από τις πορτοκαλιές να κάνω πορτοκάλια».Πάντως, ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δήλωσε ότι «το ζουμί είναι όλοι και ο Τσίπρας και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά και το ΜεΡΑ25 και το ΚΚΕ θα κριθούν από το ότι ενώ έχουμε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση, αν υπήρχε μια εναλλακτική λύση θα μπορούσε η κυβέρνηση να είχε πάρει δρόμο», για να καταλήξει πως «εγώ είμαι στον ΣΥΡΙΖΑ, εμείς έχουμε πρόεδρο πρόσφατα εκλεγμένο. Εγώ θα μείνω ΣΥΡΙΖΑ, τα εάν θα φανούν τότε».Σε αυτό το κλίμα, με μεγάλο εσωκομματικό ενδιαφέρον αναμένεται η συνεδρίαση των κομματικών οργάνων την επόμενη εβδομάδα, καθώς τόσο ο προϋπολογισμός, όσο και η Συνταγματική Αναθεώρηση έχει προγραμματιστεί να απασχολήσουν το πολιτικό προσωπικό του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, το οποίο, ωστόσο, αναμένεται να συζητήσει «χωρίς φόβο και πάθος» εκτενώς τον... εξώστη.