Αιχμές κατά Τσίπρα και «Ιθάκης» και από την Νέα Αριστερά: Οι παρεμβάσεις Χαρίτση – Σακελλαρίδη και η Κουμουνδούρου
Αναταράξεις συνεχίζουν να προκαλούν οι τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού για τα κόμματα της αντιπολίτευσης – Όλο και πιο ισχνή η πιθανότητα συμπόρευσης με τη Νέα Αριστερά – Για κομματικές συνεδριάσεις ετοιμάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ
Στην Νέα Αριστερά πέρασε χθες η σκυτάλη των αντιδράσεων για τον... εξώστη, το σημείο όπου τοποθετήθηκε ο πολιτικός κόσμος κατά την παρουσίαση του νέου βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», καθώς μαίνονται οι αναταράξεις αναφορικά με τις αιχμηρές παρατηρήσεις του πρώην Πρωθυπουργού ως προς την επάρκεια των κομμάτων της αντιπολίτευσης να αρθρώσουν έναν πειστικό αντιπολιτευτικό λόγο.
Με μια μακροσκελή ανάρτησή του και παραπέμποντας στο... Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης ανέφερε πως «πήγα στο Παλλάς για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η «Ιθάκη» μας αφορά συλλογικά. Είναι, υπό μία έννοια, και η συλλογική βιογραφία της γενιάς μου. Της ιστορίας που μας διαμόρφωσε και της ιστορίας που κληθήκαμε να γράψουμε με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα το κρύψω. Διαβάζοντας την «Ιθάκη» ένιωσα συγκίνηση γιατί ήμασταν εκεί: από τις μάχες των κινημάτων στην πρόκληση της διακυβέρνησης μιας διαλυμένης χώρας.
Δεύτερον, γιατί στο σήμερα, στο 2025, απέναντι στη Μαύρη Διεθνή και στο καθεστώς του Μητσοτάκη, δεν χωρούν ή δεν θα έπρεπε να χωρούν περιχαρακώσεις». Ο ίδιος παρατήρησε, ωστόσο, πως «είδα μια έντονη αγωνία αποστασιοποίησης, μια προσπάθεια ο Αλέξης Τσίπρας να εμφανιστεί «πέρα και πάνω» από την υπάρχουσα πολιτική Αριστερά». «Όταν όμως ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για συνολική ανεπάρκεια της αντιπολίτευσης, υιοθετεί τη φράση που έχει πληγώσει πιο βαθιά τον προοδευτικό χώρο και φτάνει ως τον ίδιο προσωπικά: το «όλοι ίδιοι είναι». Αυτή η κριτική τρέφει μόνο ένα πράγμα: την αντιπολιτική» συνέχισε ο κ. Χαρίτσης, καταλήγοντας πως «Τι θα έκανε, άραγε, ο Αλέξης Τσίπρας αν ήταν βουλευτής σήμερα στον προϋπολογισμό που έρχεται σε λίγες μέρες; Θα υπερψήφιζε, όπως έκανε πέρυσι, τους υπέρογκους εξοπλισμούς σε μια στιγμή που η ΕΕ μετατρέπεται σε πολεμική οικονομία; Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα».
Στο ίδιο μήκος κύματος, μη πειστική χαρακτήρισε την πολιτική πρόταση του Αλέξη Τσίπρα και ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο οποίος είχε ταχθεί εσωκομματικά κατά της προοπτικής συνεργασίας με το «κόμμα Τσίπρα», προκρίνοντας μια πιο αριστερόστροφη συνεργατική λύση.
«Ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται υπερβατικά στην σημερινή αυτή κατάσταση, λες και ίπταται υπεράνω, λες και όλα αυτά προέκυψαν κάποια στιγμή μετά. Λες και υπήρξε μία σκοτεινή αδιόρατη δύναμη που οδήγησε στο να κατεβάζει ο κόσμος «ρολά» όταν μίλαγε ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το καλοκαίρι του 2023. Λες και με κάποιον μεταφυσικό τρόπο ο «κόσμος» του ΣΥΡΙΖΑ διαπαιδαγωγήθηκε «μεσσιανικά» για να στρωθεί ο δρόμος στην φαιδρότητα που ακολούθησε το φθινόπωρο του 2023» περιγράφει στην ανάρτησή του ο κ. Σακελλαρίδης, για να συμπληρώσει πως «ο Αλέξης Τσίπρας βάλλει εναντίον ενός πολιτικού συστήματος, που για το σκέλος που αφορά το προοδευτικό (για να μην πω το αριστερό μόνο) ημισφαίριο είναι ο αρχιτέκτονάς του και έχει την κυριότητά του. Και για τα καλά (που ήταν πολλά) αλλά και για τα κακά (που ήταν καθοριστικά)».
Την ίδια στιγμή, «καταλαβαίνω την ανάγκη του προοδευτικού κόσμου που συγκεντρώθηκε στο Παλλάς να ακουμπήσει κάπου σε συνθήκες τρικυμίας, αλλά φοβάμαι ότι η τελική κατάληξη θα είναι το νησί της Καλυψώς, με την ψευδαίσθηση ότι έχει πατήσει στην Ιθάκη» επισήμανε ο κ. Σακελλαρίδης, ενώ χαρακτήρισε την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα ως την «πρεμιέρα ενός πολιτικού πρότζεκτ που δεν θεωρώ ότι μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την απαραίτητη διαδικασία ανατροπής της πολιτικής του Κ. Μητσοτάκη».
Με τη διπλή παρέμβαση των ηγετικών στελεχών της Νέας Αριστεράς η πιθανότητα συμπόρευσης με τον πρώην Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα γίνεται ολοένα και πιο ισχνή, σε μια στιγμή που η τυχόν συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και της Νέας Αριστεράς εκτιμάται ότι θα μπορούσε να ωθήσει και τον πρώην Πρωθυπουργό σε άμεση εμπλοκή στην πολιτική δράση.
Συνεδριάσεις στον ΣΥΡΙΖΑ εντός της εβδομάδας
Και αν η Νέα Αριστερά οδεύει σε διαφορετική τροχιά, για τις κομματικές συνεδριάσεις της επόμενης εβδομάδας ετοιμάζονται κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όπως και η Κουμουνδούρου, με φόντο τον... εξώστη.
Από πλευράς του, ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης τόνισε χθες πως «στην Αριστερά δεν μας νοιάζουν ούτε οι θέσεις ρεζερβέ, ούτε αν θα είμαστε στην πρώτη, στη δεύτερη, στη μεσαία ή στην τελευταία σειρά. Στρατιώτες έχουμε μάθει να είμαστε. Σας θυμίζω ότι ήμουν εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κι επέλεξα να μπω στον πολιτικό πάγο για έναν ολόκληρο χρόνο επί Κασσελάκη, γιατί δεν μου το επέτρεπαν οι αρχές και οι αξίες μου. Ο καθένας έχει τη διαδρομή του και έχει δώσει τα δείγματα γραφής του», για να συμπληρώσει πως «δεν συμφωνώ με το τσουβάλιασμα, ότι φταίμε όλοι το ίδιο, ότι είμαστε όλοι ιδιοτελείς και ότι κοιτάμε να είμαστε πρώτοι στο χωριό, διότι αποδόθηκαν ευθύνες συλλήβδην σε όλους, οι οποίες δεν αναλογούν».
Πολάκης: «Δεν μου άρεσε η εικόνα με τον εξώστη»
Πάντως, τους λόγους της απουσίας του από το «Παλλάς» περιέγραψε χθες και ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Παύλος Πολάκης. Μιλώντας στο OPEN, ο κ. Πολάκης τόνισε πως «δεν μου άρεσε η εικόνα με τον εξώστη» είπε ο κ. Πολάκης για να προσθέσει με νόημα «στον κάθε ένα κάνουν αυτά που επιτρέπουν να του κάνουν». Ως προς το ενδεχόμενο συμπόρευσης με τον πρώην πρωθυπουργό απάντησε «εγώ ανήκω στον ΣΥΡΙΖΑ και θεωρώ ότι έχει τον οργανωτικό πανελλαδικό ιστό και την κυβερνητική εμπειρία για ένα πρόγραμμα για να ρίξουμε τον Μητσοτάκη. Δεν με αφορά η λογική να κάνω παρακάλια, ξέρω μοναχός από τις πορτοκαλιές να κάνω πορτοκάλια».
Πάντως, ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δήλωσε ότι «το ζουμί είναι όλοι και ο Τσίπρας και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά και το ΜεΡΑ25 και το ΚΚΕ θα κριθούν από το ότι ενώ έχουμε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση, αν υπήρχε μια εναλλακτική λύση θα μπορούσε η κυβέρνηση να είχε πάρει δρόμο», για να καταλήξει πως «εγώ είμαι στον ΣΥΡΙΖΑ, εμείς έχουμε πρόεδρο πρόσφατα εκλεγμένο. Εγώ θα μείνω ΣΥΡΙΖΑ, τα εάν θα φανούν τότε».
Σε αυτό το κλίμα, με μεγάλο εσωκομματικό ενδιαφέρον αναμένεται η συνεδρίαση των κομματικών οργάνων την επόμενη εβδομάδα, καθώς τόσο ο προϋπολογισμός, όσο και η Συνταγματική Αναθεώρηση έχει προγραμματιστεί να απασχολήσουν το πολιτικό προσωπικό του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, το οποίο, ωστόσο, αναμένεται να συζητήσει «χωρίς φόβο και πάθος» εκτενώς τον... εξώστη.
