Πολάκης για Τσίπρα: Δεν πήγα στο Παλλάς γιατί έχω... υψοφοβία με τα θεωρεία, εγώ δεν κάνω παρακάλια

«Δεν μου άρεσε η εικόνα με τον εξώστη» είπε για Φάμελλο και Χαρίτση να προσθέσει «στον κάθε ένα κάνουν αυτά που ο ίδιος επιτρέπει» - «Δεν είναι έντιμο να πετάς στην πυρά κάποιον για να προφυλαχθείς εσύ» είπε για τα σχόλια Τσίπρα σε βάρος πρώην συνεργατών του