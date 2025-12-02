Μέτσολα: Δεύτερο σπίτι μου η Κύπρος - Περιμένω δυναμικό ξεκίνημα της προεδρίας της ΕΕ το 2026

Η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου χαρακτήρισε τη Ρομπέρτα Μέτσολα «αληθινή φίλο της νομιμότητας και του διεθνούς δικαίου» και «πραγματική ηγέτιδα», υπογραμμίζοντας ότι η στάση της έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κυπριακό λαό