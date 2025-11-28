Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο και CEO της Euronext
Παρών στη συνάντηση και ο υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Πρόεδρο του ΔΣ της Euronext, Στεφάν Μπουζνά.

To παρών στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Πρόεδρο του ΔΣ της Euronext, έδωσε και  και ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η συνάντηση με τον Στεφάν Μπουζνά πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext η οποία όπως επισημάνθηκε από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών και αναμένεται να αναβαθμίσει μια εθνική υποδομή τεράστιας σημασίας. 


