Υπεγράφη και τίθεται σε ισχύ στην Ε.Ε. το νομοθετικό πακέτο του Δημήτρη Τσιόδρα για τα χημικά

Ολοκληρώθηκε η υπογραφή των τριών νομοθετημάτων για τα χημικά που εισηγήθηκε ο Δημήτρης Τσιόδρας, σε επίσημη τελετή που διοργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.



Τα νομοθετήματα υπέγραψαν η Ρομπέρτα Μέτσολα (δεξιά στη φωτό), Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκ μέρους της Δανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, η Μαρί Μπιέρρε, Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Δανίας.

Υπενθυμίζεται ότι το πακέτο είχε εγκριθεί με ευρεία πλειοψηφία από την Ολομέλεια και την Επιτροπή Περιβάλλοντος μετά και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών οργάνων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), στις οποίες ο Δημήτρης Τσιόδρας συμμετείχε ως ο διαπραγματευτής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο πρώτος Κανονισμός αφορά τη δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας δεδομένων για την αξιολόγηση της ασφάλειας των χημικών και την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών. Η πλατφόρμα αυτή θα περιλαμβάνει δεδομένα των χημικών ουσιών σχετικά με τους κινδύνους, τις ιδιότητες, τις χρήσεις και την περιβαλλοντική βιωσιμότητά τους προς όφελος της δημόσιας υγείας, της καινοτομίας και της βιομηχανίας.

Ο δεύτερος Κανονισμός αποσαφηνίζει και ενισχύει τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα Χημικά (ECHA) ενώ ο τρίτος ανακατανέμει τις αρμοδιότητες των Ευρωπαϊκών Οργανισμών που ασχολούνται με χημικά και ενισχύει τη συνεργασία τους ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις.

Παράλληλα δε, υπεγράφη και η απόφαση αναστολής της εφαρμογής κανόνων νομοθεσίας για τα χημικά έως την 1η Ιανουαρίου 2028, την οποία εισηγήθηκε ο Δημήτρης Τσιόδρας.

Η απόφαση αφορά τις υποχρεώσεις με τις οποίες καλούνται να συμμορφωθούν οι εταιρείες πριν διαθέσουν χημικές ουσίες στην αγορά (ταξινόμηση, σήμανση και συσκευασία) και έχει ως βασικό στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και συγκεκριμένα, να μην υποχρεωθούν οι εταιρείες να εφαρμόσουν νομοθεσία, η οποία σε λίγο καιρό ενδέχεται να απλοποιηθεί, ενώ παράλληλα, εγγυάται το υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.



Ο Δημήτρης Τσιόδρας, με την Ρομπέρτα Μέτσολα, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (δεξιά) και εκ μέρους της Δανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, η Μαρί Μπιέρρε, Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Δανίας

