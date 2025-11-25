Ο Δούκας δεν πάει Παλάς για τον Τσίπρα και ο Γερουλάνος δηλώνει ότι η καρδιά της πολιτικής αλλαγής χτυπά στο ΠΑΣΟΚ
Ο Δούκας δεν πάει Παλάς για τον Τσίπρα και ο Γερουλάνος δηλώνει ότι η καρδιά της πολιτικής αλλαγής χτυπά στο ΠΑΣΟΚ
Ο Δήμαρχος Αθηναίων δηλώνει ότι ο διάλογος πρέπει να ξεκινήσει τώρα ώστε να αποφευχθεί ο ορισμός στελεχών σε θέσεις ανάλογα με την εκλογική δύναμη των κομμάτων τους
Προγραμματικό διάλογο τώρα του ΠΑΣΟΚ με τις προοδευτικές δυνάμεις προτείνει ο Χάρης Δούκας διαφωνώντας με οποιαδήποτε μετεκλογική συζήτηση που καταλήγει να γίνεται «για τις καρέκλες». Την ίδια ώρα, ο Παύλος Γερουλάνος άφησε αιχμές για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.
Το στέλεχος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ και Δήμαρχος Αθηναίων δηλώνει ότι ο διάλογος πρέπει να ξεκινήσει τώρα ώστε να αποφευχθεί ο «εκφυλισμός του «4-2-1», δηλαδή του ορισμού στελεχών σε θέσεις ανάλογα με την εκλογική δύναμη των κομμάτων τους. Ο κ. Δούκας αναφέρεται στην κυβέρνηση Σαμαρά με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ θέλοντας να επισημάνει ότι μια τέτοια τακτική κάθε άλλο παρά προς την σωστή κατεύθυνση είναι. Σε συνέντευξή του χθες το βράδυ στο ERTnews ο κ. Δούκας επανέλαβε τη θέση του για το διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις –και με το κόμμα Τσίπρα- ωστόσο υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει να φοβηθεί κάτι από το διάλογο κι ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να παραστεί στην εκδήλωση παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού στις 3 Δεκεμβρίου. Θα είναι όμως αύριο εκ των βασικών ομιλητών εκδήλωσης για την κλιματική κρίση, όπου θα μιλήσουν επίσης ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο αρχηγός της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης και ο επικεφαλής του Κόσμος, Πέτρος Κόκκαλης.
«Είναι αδιανόητο να δώσουμε τρίτη τετραετία στη ΝΔ», είπε ο κ. Δούκας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης προσθέτοντας δε ότι «όποιος πιστεύει στο ΠΑΣΟΚ ότι πρέπει να δώσουμε τρίτη τετραετία στη Ν.Δ. νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει χώρο». Νωρίτερα ο Χάρης Δούκας με περίπου 300 στελέχη του ΠΑΣΟΚ από διάφορες περιοχές της χώρας είχε τηλεδιάσκεψη προς αναζήτηση του κεντρικού μηνύματος του ΠΑΣΟΚ που θα κουνήσει τη βελόνα στις δημοσκοπήσεις. Εν’ όψει του Συνεδρίου του κόμματος συζήτησαν για την ανάγκη να ακουστούν όλες οι διαφορετικές απόψεις- «για εμάς η διαφορετική άποψη είναι πλούτος και συντίθεται με διάλογο στα θεσμικά εκλεγμένα όργανα», τόνισε ο κ. Δούκας ο οποίος έχει καταθέσει εισήγηση για ένα ανοιχτό Συνέδριο, όπου θα μπουν οι βάσεις για την ενίσχυση της αυτόνομης πορείας από πολιτικές διεύρυνσης των δυνάμεων.
Η αιχμή Γερουλάνου για Τσίπρα«Ένα είναι το συμπέρασμα και των τελευταίων ημερών: η καρδιά της βαθιάς πολιτικής αλλαγής με σοβαρότητα που χρειάζεται η χώρα, χτυπάει στο ΠΑΣΟΚ. Εμείς επιλέγουμε να προτείνουμε λύσεις για το σήμερα και να σχεδιάζουμε το αύριο της ελληνικής κοινωνίας» είναι το σχόλιο του Παύλου Γερουλάνου ο οποίος εμμέσως πλην σαφώς «καρφώνει» με αφορμή το βιβλίο τον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος παρουσιάζει τις δικές του «εικόνες» από το 2015 έως σήμερα. Ο Παύλος Γερουλάνος που έθεσε το ζήτημα της «βελόνας» υποστηρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να αποκλίνει από τον στόχο του αλλά «να συνεχίσει έχοντας στο επίκεντρο της προσοχής του την κοινωνία και μόνο την κοινωνία- μέχρι τη μεγάλη πολιτική αλλαγή».
