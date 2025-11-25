Ανάρτηση Μητσοτάκη για τη Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχει κάνει η Πολιτεία για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών, καθώς και στις 13.000 συλλήψεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα