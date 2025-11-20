Νέα Δημοκρατία: Σχεδόν 123.000 οι εγγραφές για τις εσωκομματικές εκλογές την Κυριακή
Στις εκλογές θα αναδειχθούν οι πρόεδροι και τα συμβούλια των ΔΕΕΠ και των ΔΗΜΤΟ σε όλη τη χώρα, όπως και οι σύνεδροι – Πάνω από 7.200 υποψήφιοι θα διεκδικήσουν 3.500 κομματικές θέσεις
Συνεδρίασε σήμερα η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ) της Νέας Δημοκρατίας ενόψει των εσωκομματικών εκλογών της προσεχούς Κυριακής, που θα αναδείξουν τους Προέδρους και τα Συμβούλια των ΔΕΕΠ και των ΔΗΜΤΟ σε όλη τη χώρα, καθώς και τους Συνέδρους για το προσεχές Συνέδριο του κόμματος.
Η ΚΕΦΕ επικύρωσε τους εκλογικούς καταλόγους, διαπίστωσε ότι οι εφορευτικές επιτροπές είναι πλήρως στελεχωμένες σε κάθε σημείο που θα στηθούν κάλπες και εγγυάται την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών.
Η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία εγγραφής και κατάθεσης υποψηφιοτήτων ήταν μεγάλη, καθώς 122.546 πολίτες κατέβαλαν την ετήσια συνδρομή των 12 ευρώ, αποκτώντας το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στην επικείμενη διαδικασία. Στον αριθμό των ενεργών μελών, ο οποίος είναι αυξημένος σε σχέση με το 2021, περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός νέων μελών. «Ο αριθμός αυτός πιστοποιεί ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί το κόμμα με την -αναλογικά- ισχυρότερη βάση ενεργών μελών όχι μόνο μεταξύ των ελληνικών κομμάτων, αλλά και όλων των ευρωπαϊκών κεντροδεξιών κομμάτων», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πειραιώς.
Η Νέα Δημοκρατία ήδη από το 2021, ήταν το πρώτο κόμμα που έδωσε στα μέλη του το δικαίωμα ηλεκτρονικής συμμετοχής στην ψηφοφορία, για την ανάδειξη των κομματικών του οργάνων.
Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 8 το πρωί της Κυριακής και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα. Τις ίδιες ώρες θα διεξαχθεί και η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Για το σύνολο των κομματικών θέσεων θα εκλεγούν 3.500 μέλη, μεταξύ των άνω των 7.200 υποψηφιοτήτων που έχουν κατατεθεί.
Τα μέλη μπορούν να ψηφίσουν 1.200 κάλπες που θα στηθούν σε 233 σημεία της επικράτειας, είτε ηλεκτρονικά. Περισσότερα από τα μισά μέλη ανήκουν στην πλέον δυναμική ηλικιακή ομάδα των 25-54 ετών, ενώ το 42% των μελών είναι γυναίκες.
Το 48% εργάζονται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, το 27% είναι έμποροι και ελεύθεροι επαγγελματίες ή εργαζόμενοι στον πρωτογενή τομέα και το 25% είναι συνταξιούχοι.
Τέλος, από την κατάθεση των υποψηφιοτήτων για όλες τις θέσεις, ήδη εκτιμάται ότι το ποσοστό ανανέωσης των μελών των προεδρείων των οργανώσεων του κόμματος θα ξεπεράσει το 60%.
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekloges.nd.gr/vote/, τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας μπορούν να πληροφορηθούν πού ψηφίζουν, ενώ στη διεύθυνση ekloges.nd.gr/eklogika-kentra/ μπορείτε να δείτε τα εκλογικά κέντρα σε όλη τη χώρα.
Πώς θα γίνει η διαδικασία
