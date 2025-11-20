Νέα Δημοκρατία: Σχεδόν 123.000 οι εγγραφές για τις εσωκομματικές εκλογές την Κυριακή

Στις εκλογές θα αναδειχθούν οι πρόεδροι και τα συμβούλια των ΔΕΕΠ και των ΔΗΜΤΟ σε όλη τη χώρα, όπως και οι σύνεδροι – Πάνω από 7.200 υποψήφιοι θα διεκδικήσουν 3.500 κομματικές θέσεις