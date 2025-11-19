Μαρινάκης για αντιπολίτευση: Εμείς πήραμε από τους παρόχους ενέργειας €5,4 δισ. ενώ εσείς ούτε ένα σεντ
Μαρινάκης για αντιπολίτευση: Εμείς πήραμε από τους παρόχους ενέργειας €5,4 δισ. ενώ εσείς ούτε ένα σεντ
Η εισπραξιμότητα του ανταποδοτικού τέλους έχει αυξηθεί είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη Βουλή
Σκληρή επίθεση στά κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας νωρίτερα στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης όπου συζητείται το σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό της ΕΡΤ.
Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση κάνει «δωράκια» στους παρόχους ενέργειας με το ανταποδοτικό τέλος για τη δημόσια τηλεόραση, ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για υποκριτική στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Ανέφερε ότι η εισπραξιμότητα του ανταποδοτικού τέλους έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και τόνισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν αυτή που πήρε από τους παρόχους 5,4 δισ. ευρώ για τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.
«Δεν θυμάμαι κανένα ευαίσθητο κόμμα από την Αριστερά ή την Κεντροαριστερά να έχει πάρει έστω και ένα σεντ με υπερφορολόγηση από τους παρόχους ενέργειας» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.
