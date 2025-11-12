Να κλείσει μέτωπα με τους αγρότες επιχειρεί η κυβέρνηση - Το στοίχημα των πληρωμών και το «αγκάθι» των κινητοποιήσεων
Με την αύξηση κατά 50% των ορίων επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο η κυβέρνηση δείχνει ότι αντιλαμβάνεται τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα - «Ζεστό χρήμα» ζητούν οι αγρότες, καθώς έχουν «στεγνώσει» λόγω των ασφυκτικών ελέγχων στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να ολοκληρώνουν τις χθεσινές τους κινητοποιήσεις, αλλά να προειδοποιούν για συνέχεια ακόμα και πριν τα Χριστούγεννα, η κυβέρνηση επιδιώκει να "«κλείσει μέτωπα», καθώς η παράταση της «ανομβρίας» στον αγροτικό κόσμο και η επέλαση της ευλογιάς προκαλούν αντιδράσεις και δοκιμάζουν τη βάση της Νέας Δημοκρατίας στους νομούς εκτός αστικών κέντρων.
Με αυτά τα δεδομένα, δεν ήταν τυχαία η χθεσινή συγχρονισμένη ανακοίνωση από τον κ. Μητσοτάκη στη Ροδόπη και από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη για αύξηση κατά 50% των ορίων επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο ήταν μια ικανοποίηση ενός αιτήματος των παραγωγών, καθώς πολλοί βρέθηκαν να παίρνουν την τελευταία δόση τον Οκτώβριο ή είδαν τη δόση του Νοεμβρίου «κουτσουρεμένη». Με αυτή την κίνηση, ο κ. Μητσοτάκης ήθελε να στείλει στο ανώτατο επίπεδο ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και επιχειρεί να τα αντιμετωπίσει στην πράξη.
Στο ίδιο μήκος κύματος, τόσο ο αντιπρόεδρος κ. Χατζηδάκης όσο και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας συναντήθηκαν χθες με αντιπροσωπεία των παραγωγών που κατέβηκαν στην Αθήνα, ενώ για την άλλη εβδομάδα προγραμματίστηκε και ραντεβού των παραγωγών της Βορείου Ελλάδος με τον κ. Χατζηδάκη, καθώς χθες βρήκαν άδειο το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης λόγω απουσίας του Κώστα Γκιουλέκα για την περιοδεία του πρωθυπουργού στη Ροδόπη.
Το μείζον βεβαίως είναι να γίνουν οι πληρωμές. Μια χαραμάδα αισιοδοξίας ήρθε δια στόματος του κ. Χατζηδάκη, ο οποίος υποδέχθηκε χθες το μεσημέρι εκπροσώπους της ΕΘΕΑΣ στο Μέγαρο Μποδοσάκη. «Είμαστε τώρα στην τελική ευθεία, αφού κάναμε κάποιες επιμέρους πληρωμές, να προχωρήσουμε στη βασική ενίσχυση. Και στη συνέχεια, στην καταβολή των ποσών που πρέπει να καταβληθούν από εκκρεμή προγράμματα, το Μέτρο 23 για παράδειγμα, και μια σειρά από άλλες τέτοιες δράσεις», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης.
Εκτός της βασικής ενίσχυσης, το «Μέτρο 23» αφορά γεωργούς που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και θα αγγίξει τα 178 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, ως το τέλος του έτους θα πληρωθούν οχτώ εκκρεμή προγράμματα (Σπάνιες Φυλές, Κομφούζιο, Παλιά Βιολογικά κ.α.), οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για τις ζημιές από τον παγετό, οι οποίες θα δοθούν μετά την πληρωμή της προκαταβολής βασικής ενίσχυσης και η προκαταβολή για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία από τον «Daniel».
Βεβαίως, οι παραγωγοί αντιτείνουν ότι δεν θέλουν υποσχέσεις και δεσμεύσεις, αλλά υλοποίησή τους και «ζεστό χρήμα», καθώς έχουν «στεγνώσει» λόγω των ασφυκτικών ελέγχων στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτή η δυσθυμία αντανακλάται στα πεσμένα ποσοστά της ΝΔ στους αγροτικούς νομούς που, σύμφωνα με όλες τις κυλιόμενες μετρήσεις, είναι σημαντικά χαμηλότερα από αυτά στο Λεκανοπέδιο.
Ο Κώστας Τσιάρας ανέφερε χθες πάντως στους εκπροσώπους των αγροτών ότι η καθυστέρηση στις πληρωμές συνδέεται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία με δύο επιστολές έχει καταστήσει σαφές ότι οι έλεγχοι πρέπει να προηγούνται κάθε πληρωμής, διαφορετικά διακινδυνεύεται η ροή των ευρωπαϊκών πόρων προς τη χώρα.
Παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις, αγρότες και κτηνοτρόφοι θα συγκεντρωθούν στις 23 Νοεμβρίου στη Νίκαια της Λάρισας προκειμένου να πάρουν αποφάσεις και δεν πρέπει διόλου να αποκλειστούν περαιτέρω κινητοποιήσεις εντός Δεκεμβρίου, πολύ νωρίτερα από το συνηθισμένο.
Πάντως, στην κυβέρνηση θέλουν να συντηρήσουν ένα κλίμα διαλόγου και όχι σύγκρουσης με τους αγρότες, ελπίζοντας παράλληλα να τηρηθουν τα χρονοδιαγράμματα των πληρωμών. Είναι χαρακτηριστικό, κατά πληροφορίες του protothema.gr, ότι είχε γίνει μια επαφή με τους αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης χθες το πρωί, ώστε αντιπροσωπεία τους να δει τον πρωθυπουργό. Πλην όμως, υπό το πρίσμα της πανελλαδικής κινητοποίησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι ηγήτορες των κινητοποιήσεων φέρονται να αρνήθηκαν. Κατά τα άλλα, στελέχη που συνόδευσαν χθες τον πρωθυπουργό στη Ροδόπη ανέφεραν ότι ο ίδιος συνάντησε-παρά τα προβλήματα-θετικό κλίμα.
Συζητήσεις για κινητοποιήσειςΣε αυτό το κλίμα, η πολιτική πίεση για την κυβέρνηση παραμένει όσοι αγρότες και κτηνοτρόφοι «ζεσταίνονται» για μπλόκα. Κεντρικό ρόλο στους "ανεβασμένους" τόνους παίζει βεβαίως το ΚΚΕ, όμως και πολλοί «γαλάζιοι» αγροτοσυνδικαλιστές είναι «στα κάγκελα». Υπάρχουν μάλιστα χαρακτηριστικά παραδείγματα τόσο στη Θεσσαλία, όσο και στις Σέρρες, το «λίκνο του Καραμανλισμού» κατά το κοινώς λεγόμενον.
