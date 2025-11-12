Να κλείσει μέτωπα με τους αγρότες επιχειρεί η κυβέρνηση - Το στοίχημα των πληρωμών και το «αγκάθι» των κινητοποιήσεων

Με την αύξηση κατά 50% των ορίων επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο η κυβέρνηση δείχνει ότι αντιλαμβάνεται τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα - «Ζεστό χρήμα» ζητούν οι αγρότες, καθώς έχουν «στεγνώσει» λόγω των ασφυκτικών ελέγχων στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ