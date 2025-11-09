Μαρινάκης: Μπορεί στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα να έχει κολλήσει, όμως η χώρα θα προχωρήσει μπροστά, μακριά από λαϊκιστές κάθε απόχρωσης
Μαρινάκης: Μπορεί στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα να έχει κολλήσει, όμως η χώρα θα προχωρήσει μπροστά, μακριά από λαϊκιστές κάθε απόχρωσης
Κριτική από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ μετά την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού
Κριτική στο ΠΑΣΟΚ για την αντίδρασή του μετά την ανάρτηση του πρωθυπουργού το πρωί της Κυριακής άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, γράφοντας, μεταξύ άλλων, ότι «μπορεί στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα να έχει κολλήσει, όμως η χώρα θα προχωρήσει μπροστά, μακριά από λαϊκιστές κάθε απόχρωσης».
Ο κ. Μαρινάκης καλεί, επίσης, το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει «πώς η Ελλάδα έχει σταθερά για πολλούς μήνες έναν από τους χαμηλότερους πληθωρισμούς τροφίμων στην Ευρώπη και μάλιστα κατά πολύ χαμηλότερο από χώρες που εφαρμόζουν σοσιαλιστικές πολιτικές, γιατί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπερψήφισε το μεγαλύτερο μέρος των φοροελαφρύνσεων (και πολύ καλά έκανε), ενώ, όταν τα είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, τις είχε κατακεραυνώσει και δεδομένου ότι (ορθότατα) υπερψήφισε αυτά τα μέτρα το ΠΑΣΟΚ, πού θα βρει τα λεφτά για να χρηματοδοτήσει και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχει τάξει;»
Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποφάσισε να εκδόσει σήμερα ανακοίνωση για να αναρωτηθεί, μεταξύ άλλων, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν παρέστη στη Βουλή κατά τη συζήτηση των μέτρων, τα οποία ο ίδιος είχε εξαγγείλει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πριν από δύο μήνες.
Δηλαδή, τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών, η οποία μεταφράζεται από τον προσεχή Ιανουάριο σε μόνιμες αυξήσεις για όλους τους μισθωτούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, συνταξιούχους, λιγότερο φόρο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και μεγάλες φοροαπαλλαγές για όλους και κυρίως για την ελληνική περιφέρεια. Το κυριότερο: είναι το φορολογικό νομοσχέδιο που μηδενίζει τον φόρο εισοδήματος για τους πολύτεκνους και για τους νέους έως 25 ετών, ενώ τον μειώνει από το 22% στο 9% για τους τρίτεκνους και τους νέους μέχρι 30 ετών.
Ξέχασε, όμως, το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωση του εκπροσώπου του να μας απαντήσει σε 3 εύλογα ερωτήματα, καίρια για τους πολίτες:
Πώς σχολιάζει το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη το γεγονός ότι η Ελλάδα, παρά τις «άστοχες» και «λανθασμένες» ενέργειες της «αποτυχημένης» κυβέρνησης, όπως συνεχώς αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, έχει σταθερά για πολλούς μήνες έναν από τους χαμηλότερους πληθωρισμούς τροφίμων στην Ευρώπη και μάλιστα κατά πολύ χαμηλότερο από χώρες που εφαρμόζουν σοσιαλιστικές πολιτικές τις οποίες στο ΠΑΣΟΚ τις θεωρούν «παράδειγμα»;
Γιατί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπερψήφισε το μεγαλύτερο μέρος των φοροελαφρύνσεων (και πολύ καλά έκανε), ενώ, όταν τα είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, τις είχε κατακεραυνώσει;
Τέλος, δεδομένου ότι (ορθότατα) υπερψήφισε αυτά τα μέτρα το ΠΑΣΟΚ, πού θα βρει τα λεφτά για να χρηματοδοτήσει και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχει τάξει;
Μπορεί στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα να έχει κολλήσει, όμως η χώρα θα προχωρήσει μπροστά, μακριά από λαϊκιστές κάθε απόχρωσης.
Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, στην οποία υποστήριζε ότι «ο κ. Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός υπό αποχώρηση σε μια κυβέρνηση σε πρωτοφανή αποσύνθεση. Από θεατής των εξελίξεων επιχειρεί να εμφανιστεί ως πρωταγωνιστής»
Η δήλωση του κ. Τσουκαλά
Ο κ. Μαρινάκης καλεί, επίσης, το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει «πώς η Ελλάδα έχει σταθερά για πολλούς μήνες έναν από τους χαμηλότερους πληθωρισμούς τροφίμων στην Ευρώπη και μάλιστα κατά πολύ χαμηλότερο από χώρες που εφαρμόζουν σοσιαλιστικές πολιτικές, γιατί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπερψήφισε το μεγαλύτερο μέρος των φοροελαφρύνσεων (και πολύ καλά έκανε), ενώ, όταν τα είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, τις είχε κατακεραυνώσει και δεδομένου ότι (ορθότατα) υπερψήφισε αυτά τα μέτρα το ΠΑΣΟΚ, πού θα βρει τα λεφτά για να χρηματοδοτήσει και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχει τάξει;»
Η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη
Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποφάσισε να εκδόσει σήμερα ανακοίνωση για να αναρωτηθεί, μεταξύ άλλων, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν παρέστη στη Βουλή κατά τη συζήτηση των μέτρων, τα οποία ο ίδιος είχε εξαγγείλει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πριν από δύο μήνες.
Δηλαδή, τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών, η οποία μεταφράζεται από τον προσεχή Ιανουάριο σε μόνιμες αυξήσεις για όλους τους μισθωτούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, συνταξιούχους, λιγότερο φόρο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και μεγάλες φοροαπαλλαγές για όλους και κυρίως για την ελληνική περιφέρεια. Το κυριότερο: είναι το φορολογικό νομοσχέδιο που μηδενίζει τον φόρο εισοδήματος για τους πολύτεκνους και για τους νέους έως 25 ετών, ενώ τον μειώνει από το 22% στο 9% για τους τρίτεκνους και τους νέους μέχρι 30 ετών.
Ξέχασε, όμως, το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωση του εκπροσώπου του να μας απαντήσει σε 3 εύλογα ερωτήματα, καίρια για τους πολίτες:
Πώς σχολιάζει το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη το γεγονός ότι η Ελλάδα, παρά τις «άστοχες» και «λανθασμένες» ενέργειες της «αποτυχημένης» κυβέρνησης, όπως συνεχώς αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, έχει σταθερά για πολλούς μήνες έναν από τους χαμηλότερους πληθωρισμούς τροφίμων στην Ευρώπη και μάλιστα κατά πολύ χαμηλότερο από χώρες που εφαρμόζουν σοσιαλιστικές πολιτικές τις οποίες στο ΠΑΣΟΚ τις θεωρούν «παράδειγμα»;
Γιατί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπερψήφισε το μεγαλύτερο μέρος των φοροελαφρύνσεων (και πολύ καλά έκανε), ενώ, όταν τα είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, τις είχε κατακεραυνώσει;
Τέλος, δεδομένου ότι (ορθότατα) υπερψήφισε αυτά τα μέτρα το ΠΑΣΟΚ, πού θα βρει τα λεφτά για να χρηματοδοτήσει και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχει τάξει;
Μπορεί στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα να έχει κολλήσει, όμως η χώρα θα προχωρήσει μπροστά, μακριά από λαϊκιστές κάθε απόχρωσης.
Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ
Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, στην οποία υποστήριζε ότι «ο κ. Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός υπό αποχώρηση σε μια κυβέρνηση σε πρωτοφανή αποσύνθεση. Από θεατής των εξελίξεων επιχειρεί να εμφανιστεί ως πρωταγωνιστής»
Η δήλωση του κ. Τσουκαλά
Ήταν αναμενόμενη και σχεδόν προεξοφλημένη η αδυναμία του κ. Μητσοτάκη να υπερασπιστεί την πολιτική του, γι’ αυτό και στα δύο ερωτήματα που έθεσα πριν δημοσιεύσει την κυριακάτικη ανάρτηση του σχετικά με την απουσία του από το Κοινοβούλιο στη συζήτηση για τα κυβερνητικά οικονομικά μέτρα και από το συνέδριο της ΚΕΔΕ, δεν υπήρχε καμία απάντηση.
Έπειτα από οκτώ ημέρες, ο Πρωθυπουργός έσπασε την ανεξήγητη σιωπή του για την αιματηρή βεντέτα στην Κρήτη*. Τη στιγμή όμως που παρέθετε μέτρα για την οπλοκατοχή, *δεν βρήκε ούτε λέξη να αποδοκιμάσει τις ανεκδιήγητες δηλώσεις του Υπουργού Υγείας επιβεβαιώνοντας ότι εντάσσονται σε ένα σκηνοθετημένο σχέδιο κλεισίματος του ματιού στις εστίες παραβατικότητας*.
Πανηγύρισε για τη συμφωνία για την ενέργεια χωρίς να βρει το πολιτικό σθένος να αναγνωρίσει τον ρόλο των προηγούμενων κυβερνήσεων και συγκεκριμένα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, που με τον νόμο 4001/2011 άνοιξε τον δρόμο για την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού ώστε να κατακυρωθεί το Block 2 σε αναδόχους.
Μετά το «ιστορικό» διήμερο μιας συνόδου που έχει γίνει έξι φορές, με την Αθήνα να είναι η πέμπτη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που την φιλοξενεί, ο Πρωθυπουργός επιχειρεί για άλλη μια φορά να οικειοποιηθεί έργα και πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν άλλοι, όπως ο κάθετος διάδρομος και οι έρευνες υδρογονανθράκων. Ξεχνά βολικά πως η κυβέρνησή του στα πρώτα χρόνια εμπόδισε τις έρευνες και ανακαλύπτει όψιμα τη σημασία της «διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας» για την ενεργειακή ασφάλεια, αφού όμως πρώτα έθαψε τον λιγνίτη βιαστικά και χωρίς εναλλακτικό σχέδιο*.
Τώρα παρουσιάζει τα αυτονόητα ως καινοτομίες, ανακαλύπτοντας αρχές ενεργειακής πολιτικής που αγνοούσε Από θεατής των εξελίξεων, ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να εμφανιστεί ως πρωταγωνιστής τους*. Η ιστορία και η πραγματικότητα, όμως, δεν ξαναγράφονται με εξαγγελίες και επικοινωνιακά τρικ.
Κύριε Πρωθυπουργέ, τι έχετε να πείτε για την αναδιανομή πλούτου σε βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας που έγινε επί των ημερών της διακυβέρνησης σας; *Αντί η ενέργεια να ανήκει ως αγαθό σε 10.000.000 Έλληνες, χαρίστηκε σε πέντε ολιγαρχικά συστήματα*. *Το ενεργειακό κόστος είναι σήμερα ο μεγάλος βραχνάς για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ο κ.Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός υπό αποχώρηση σε μια κυβέρνηση σε πρωτοφανή αποσύνθεση*.
Έπειτα από οκτώ ημέρες, ο Πρωθυπουργός έσπασε την ανεξήγητη σιωπή του για την αιματηρή βεντέτα στην Κρήτη*. Τη στιγμή όμως που παρέθετε μέτρα για την οπλοκατοχή, *δεν βρήκε ούτε λέξη να αποδοκιμάσει τις ανεκδιήγητες δηλώσεις του Υπουργού Υγείας επιβεβαιώνοντας ότι εντάσσονται σε ένα σκηνοθετημένο σχέδιο κλεισίματος του ματιού στις εστίες παραβατικότητας*.
Πανηγύρισε για τη συμφωνία για την ενέργεια χωρίς να βρει το πολιτικό σθένος να αναγνωρίσει τον ρόλο των προηγούμενων κυβερνήσεων και συγκεκριμένα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, που με τον νόμο 4001/2011 άνοιξε τον δρόμο για την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού ώστε να κατακυρωθεί το Block 2 σε αναδόχους.
Μετά το «ιστορικό» διήμερο μιας συνόδου που έχει γίνει έξι φορές, με την Αθήνα να είναι η πέμπτη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που την φιλοξενεί, ο Πρωθυπουργός επιχειρεί για άλλη μια φορά να οικειοποιηθεί έργα και πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν άλλοι, όπως ο κάθετος διάδρομος και οι έρευνες υδρογονανθράκων. Ξεχνά βολικά πως η κυβέρνησή του στα πρώτα χρόνια εμπόδισε τις έρευνες και ανακαλύπτει όψιμα τη σημασία της «διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας» για την ενεργειακή ασφάλεια, αφού όμως πρώτα έθαψε τον λιγνίτη βιαστικά και χωρίς εναλλακτικό σχέδιο*.
Τώρα παρουσιάζει τα αυτονόητα ως καινοτομίες, ανακαλύπτοντας αρχές ενεργειακής πολιτικής που αγνοούσε Από θεατής των εξελίξεων, ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να εμφανιστεί ως πρωταγωνιστής τους*. Η ιστορία και η πραγματικότητα, όμως, δεν ξαναγράφονται με εξαγγελίες και επικοινωνιακά τρικ.
Κύριε Πρωθυπουργέ, τι έχετε να πείτε για την αναδιανομή πλούτου σε βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας που έγινε επί των ημερών της διακυβέρνησης σας; *Αντί η ενέργεια να ανήκει ως αγαθό σε 10.000.000 Έλληνες, χαρίστηκε σε πέντε ολιγαρχικά συστήματα*. *Το ενεργειακό κόστος είναι σήμερα ο μεγάλος βραχνάς για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ο κ.Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός υπό αποχώρηση σε μια κυβέρνηση σε πρωτοφανή αποσύνθεση*.
Ειδήσεις σήμερα:
Νέος κύκλος ισχυρός καταιγίδων από το απόγευμα και για 40 ώρες: Οι 7 περιοχές που θα δεχτούν μεγάλα ύψη βροχής - Πότε θα επηρεαστεί η Αττική
Λύθηκε το μυστήριο της viral φωτογραφίας από τη μέρα της ληστείας στο Λούβρο - Ποιος είναι ο «νεαρός με τη φεντόρα»;
Νικητής ο Παναγιώτης Καραΐσκος στον 42ο Αυθεντικο Μαραθώνιο για δεύτερη φορά στην καριέρα του
Νέος κύκλος ισχυρός καταιγίδων από το απόγευμα και για 40 ώρες: Οι 7 περιοχές που θα δεχτούν μεγάλα ύψη βροχής - Πότε θα επηρεαστεί η Αττική
Λύθηκε το μυστήριο της viral φωτογραφίας από τη μέρα της ληστείας στο Λούβρο - Ποιος είναι ο «νεαρός με τη φεντόρα»;
Νικητής ο Παναγιώτης Καραΐσκος στον 42ο Αυθεντικο Μαραθώνιο για δεύτερη φορά στην καριέρα του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα