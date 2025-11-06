Αντιδράσεις στα κατεχόμενα για την έκθεση της Κομισιόν - «Απαράδεκτη προσέγγιση»

Στο πολιτικό δια ταύτα, η Κομισιόν υπενθυμίζει ότι η λύση αναζητείται κάτω από την ομπρέλα του ΟΗΕ (δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία), ζητά σεβασμό στα ψηφίσματα για τα Βαρώσια και διαμηνύει πως η μη αναγνώριση του ψευδοκράτους είναι αδιαπραγμάτευτη θέση της ΕΕ. Οι επιθέσεις από τα κατεχόμενα φωτίζουν τις γνωστές αποκλίσεις, αλλά δεν αλλάζουν το κεντρικό θέμα, πως χωρίς επιστροφή στο τραπέζι των συνομιλιών, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, δύσκολα θα βρεθεί κοινός έδαφος.