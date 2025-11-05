Δένδιας από την 112 Πτέρυγα Μάχης: «Η χώρα έχει αποκτήσει πάλι στόλο μεταγωγικών αεροσκαφών»

200 σύγχρονες μαχητικές πλατφόρμες



Ενημέρωση και επιθεώρηση του στόλου

«Επίσης», πρόσθεσε, «αναδεικνύουμε κάτι το οποίο είναι προφανές: τον ευρύτερο, τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του έργου της Πολεμικής μας Αεροπορίας. Μια διάσταση που την καθιστά, διαχρονικά, θεματοφύλακα της ζωής, της περιουσίας και του φυσικού πλούτου της πατρίδας μας, της Ελλάδας».«Η αποστολή, η κοινωνική ευθύνη είναι άρρηκτα δεμένη με την άλλη αποστολή της Πολεμικής Αεροπορίας, την άμυνα της πατρίδας μας» τόνισε ο κ. Δένδιας.«Η Πτέρυγα αυτή αποδεικνύει καθημερινά τη δυνατότητα, τη θέληση να στηρίζουμε την κοινωνία όπου απαιτηθεί, 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο. Από τις αρχές αυτού του χρόνου, του 2025, μέχρι σήμερα, πραγματοποιήθηκαν 1.164 αποστολές αεροπυρόσβεσης, 2.637 ώρες, και 1.372 -ακόμα περισσότερες δηλαδή- αποστολές αεροδιακομιδών, περισσότερες από 4.000 ώρες, μεταφέρθηκαν 2.148 ασθενείς και 33 μοσχεύματα για άλλους συμπολίτες μας» ανέλυσε.«Αυτά τα στοιχεία δεν είναι μια στατιστική. Μιλάμε για ανθρώπους, μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, μιλάμε για συνανθρώπους μας. Έτσι απλώς οι αριθμοί χρησιμεύουν στο να υπάρχει μια μέτρηση της τεράστιας προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στην ελληνική κοινωνία» ξεκαθάρισε ο υπουργός.Ακόμη, ανέφερε ότι προχωρά «το πρόγραμμα προμήθειας νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών», των «515» καθώς και η τεχνική αναβάθμιση των «415», μέσω του προγράμματος «Αιγίς».Όπως είπε, όταν ολοκληρωθεί η «Ατζέντα 2030», η πατρίδα μας «θα διαθέτει 200 σύγχρονες μαχητικές πλατφόρμες επίσης, πολλαπλάσιας ισχύος όμως απ' ό,τι είχαμε μέχρι τώρα».«Δηλαδή», εξήγησε, «ένα καινούργιο, ένα σπουδαίο κεφάλαιο στην αεροπορική ισχύ της πατρίδας μας, το οποίο θα συνδυάζεται με τα νέα αντιαεροπορικά, τα νέα αντιπυραυλικά, αλλά και -για πρώτη φορά στην ιστορία μας- με τη στροφή στα μη επανδρωμένα. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς αεροπόρος για να δει το προφανές: ότι στην επόμενη εικοσαετία θα αλλάξουν όλα, και στον αέρα».«Πρέπει να εξελιχθούμε και να αλλάξουμε κι εμείς, για να διατηρήσουμε την απαραίτητη δυνατότητα αποτροπής στον αέρα. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα μέσων, όπως πολύ καλά ελέχθη, είναι και θέμα μιας ευρύτερης αντίληψης. Και οι Ένοπλες Δυνάμεις, αυτές οι εξελιγμένες, οι Ένοπλες Δυνάμεις που θα έχουν αλλάξει, δεν πρέπει απλώς να είναι στρατιωτικά ισχυρές. Πρέπει να είναι και κοινωνικά ευαίσθητες. Και πρέπει να είναι κοινωνικά παρούσες. Πρέπει να είναι ανθρώπινες οι Ένοπλες Δυνάμεις. Να βρίσκονται δίπλα στον πολίτη, σε κάθε ανάγκη του, σε κάθε δοκιμασία. Έτσι αναδεικνύεται ο ευρύτατος ρόλος τους» υπογράμμισε.Και συμπλήρωσε: «Γιατί η Πολιτεία οφείλει στήριξης στον Έλληνα πολίτη. Όπως βέβαια η Πολιτεία οφείλει και στήριξη στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, στήριξη στα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας. Το νέο μισθολόγιο, το οποίο ελπίζουμε θα ψηφιστεί μέσα στο Νοέμβρη και θα ισχύει αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου, το ειδικό πτητικό επίδομα για τους χειριστές, η πλήρης αποζημίωση των ωρών νυχτερινής απασχόλησης για το τεχνικό μας προσωπικό, οι στοχευμένες παρεμβάσεις μέριμνας, συνιστούν πράξεις αναγνώρισης αυτής της μεγάλης προσπάθειας, που όμως πρέπει να διευρυνθούν».Έκανε, δε, ειδική αναφορά «σε αυτούς που δεν είναι πια μαζί μας».«Θα ήθελα», είπε, «να εκφράσω με αυτή την ευκαιρία τα συλλυπητήρια, εκ μέρους όχι μόνον των παρόντων, όχι μόνον της κυβέρνησης ή της Βουλής, αλλά όλων των Ελλήνων, στις οικογένειες των στελεχών που χάσαμε».«Αυτούς, δηλαδή, που "έπεσαν" εκτελώντας το καθήκον τους. Και αναφέρομαι ειδικά στους 166 πεσόντες πιλότους μας από το 1974 μέχρι σήμερα».«Ένας πολύ μεγάλος αριθμός που δείχνει την ιδιαιτερότητα, την επικινδυνότητα, αλλά και την προσήλωση στην εκτέλεση του καθήκοντος, έστω και κάτω από τις δυσχερέστερες των συνθηκών. Η μνήμη τους αποτελεί για την Πολεμική Αεροπορία και για την πατρίδα ιερή παρακαταθήκη και υπόμνηση της υποχρέωσης όλων να διαφυλάξουν τους αιθέρες και την πατρίδα» τόνισε ο κ. Δένδιας.Απευθυνόμενος στα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας υπογράμμισε: «Η επάρκειά σας, η ετοιμότητά σας, ο επαγγελματισμός σας, συγκροτούν το στέρεο υπόβαθρο της εμπιστοσύνης που συνδέει τις Ένοπλες Δυνάμεις με το κοινωνικό σύνολο. Και η αποστολή σας αναδεικνύει αυτόν τον διπλό ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων: την αποτροπή του εχθρού και την προσφορά στην κοινωνία. Και αυτό μάλιστα σε ένα περιβάλλον που, όπως είπα πριν, όλα αλλάζουν».Ο υπουργός συνεχάρη όλο το ιπτάμενο και το τεχνικό προσωπικό «που εργάζεται με επιμέλεια και πολλές φορές ασταμάτητα, ώστε αυτά τα μέσα που χάρη στο υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου έχουμε, να είναι έτοιμα για να συντρέξουν το έργο της πυρόσβεσης, το έργο των αεροδιακομιδών, το έργο της έρευνας-διάσωσης».Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΑ αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, ενημερώθηκε αρχικά από τον διοικητή της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης υποπτέραρχο (Ι) Βασίλειο Μπρούμα και τον διοικητή της 112 Πτέρυγας Μάχης ταξίαρχο (Ι) Ευθύμιο Σιμιτζή για την αποστολή και το έργο αεροπυρόσβεσης, αεροδιακομιδών και έρευνας-διάσωσης, καθώς και για ζητήματα συντήρησης, διαθεσιμότητας και ετοιμότητας των εναέριων πυροσβεστικών μέσων της Πολεμικής Αεροπορίας.Είχε, επίσης, την ευκαιρία να επιθεωρήσει τον στόλο μεταγωγικών αεροσκαφών C-130 και C-27J και ελικοπτέρων Super Puma, τα οποία ήταν παρατεταγμένα στον διάδρομο προσγείωσης - απογείωσης της Πτέρυγας Μάχης (Elephant Walk). Υπενθυμίζεται ότι ο στόλος έχει ενισχυθεί σημαντικά μετά τις εργασίες συντήρησης και επισκευών των τελευταίων ετών, πολλαπλασιάζοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας, όπως και τη δυνατότητά της να συνδράμει την ελληνική κοινωνία.Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ακόμα ο Γ' αντιπρόεδρος της Βουλής Αθανάσιος Μπούρας, ως εκπρόσωπος του προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας πτέραρχος ε.α. Ευάγγελος Τουρνάς, οι βουλευτές Νίκος Παναγιωτόπουλος, Σοφία Βούλτεψη, Βασίλης Υψηλάντης, Ευάγγελος Λιάκος, Μιχάλης Κατρίνης, Σταύρος Μιχαηλίδης, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, δήμαρχοι και εκπρόσωποι της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, επίτιμοι αρχηγοί, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.