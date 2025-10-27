Πλεύρης για Άγνωστο Στρατιώτη: Πολιτικά πρόσωπα όπως η κ. Κωνσταντοπούλου μπορεί να κάνουν σόου στην αυριανή παρέλαση

Ο Δήμος Αθηναίων απέδειξε ότι δεν μπορούσε να σεβαστεί το μνημείο, άρα η αρμοδιότητα της καθαριότητας πέρασε στον στρατό, είπε ο υπουργός Μετανάστευσης - Η συζήτηση που άνοιξε ήταν περισσότερο θέμα παραπολιτικής, πρόσθεσε