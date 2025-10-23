«Μύλος» στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «φραπές», η 78χρονη από την Κοζάνη, το κλειδωμένο ερμάριο και η Τυχεροπούλου
Η πρώην διευθύντρια Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ κατήγγειλε τον Ξυλούρη ότι την κάλεσε στο σταθερό του σπιτιού της, απειλώντας την, ενώ οι βουλευτές της ΝΔ την κατηγορούν ότι πλήρωσε δεσμευμένα ΑΦΜ και στη συνέχεια τα ξαναδέσμευσε
Καθεστώς τρομοκρατίας και φόβου εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά όσων επιχείρησαν να αποκαλύψουν σκανδαλώδεις υποθέσεις κατήγγειλε η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Η ίδια ανέφερε μάλιστα ότι ο Γιώργος Ξυλούρης («φραπές») την κάλεσε στο σταθερό του σπιτιού της και μίλησε με τα παιδιά της ενώ χαρακτήρισε την Κρήτη «λάκκο των λεόντων» για τους ελεγκτές του οργανισμού. Την ίδια στιγμή ωστόσο επιχείρησε να θολώσει ακόμα περισσότερο υποθέσεις ύποπτων πληρωμών, οι οποίες όπως καταγγέλλεται φέρουν την δική της υπογραφή.
Η μάρτυρας απαντώντας στις βαρύτατες κατηγορίες που της αποδίδουν συνάδελφοί της για παράτυπη πληρωμή 13 ΑΦΜ (ικανοποίηση ιεραρχικών προσφυγών που βρέθηκαν στο κλειδωμένο της ντουλάπι) στην αρχή υπονόησε ότι τα συγκεκριμένα έγγραφα ίσως και να τοποθετήθηκαν στο ερμάριο από τους αντιπάλους της. Απαντώντας δε σε ερωτήσεις της κα Μιλένας Αποστολάκη είπε: «Δεν αναγνωρίζω το περιεχόμενο του ερμαριού όπως περιγράφεται στην έκθεση του δικαστικού επιμελητή. Δεν περιέχονται μέσα τα έγγραφα που είχα βάλει εκεί. Δεν είναι το σύνολο των εγγράφων που είχα βάλει. Δεν είμαι σε θέση να επιβεβαιώσω το περιεχόμενο του ερμαριού».
Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της ωστόσο έσπευσε να υποστηρίξει ότι «καλώς έγινε» η πληρωμή στην 78χρονη από την Κοζάνη. Πρόκειται για το πρόσωπο που είχε αποκλειστεί από τις πληρωμές καθώς είχαν εντοπιστεί παρατυπίες στα 1.000 μισθωτήρια που δήλωνε στον οργανισμό προκειμένου να παίρνει επιδοτήσεις.
Ωστόσο, όπως καταγγέλθηκε από τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Κ. Μπαμπασίδη η κα Τυχεροπούλου με τον κ. Ε. Σημανδράκο ενέκριναν την ιεραρχική προσφυγή της 78χρονης και προχώρησαν στην πληρωμή της.
Πρόσφατα ωστόσο από τις έρευνες της οικονομικής αστυνομίας προέκυψε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο εισέπραξε παρανόμως επιδοτήσεις ύψους 800.000 ευρώ.
Για το συγκεκριμένο θέμα ο διάλογος της κυρίας Τυχεροπούλου με τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη έχει ως εξής:
Μ. Λαζαρίδης: Για ποιο λόγο ανάμεσα στις ιεραρχικές που βρέθηκαν στην ντουλάπα σας ήταν και της 78χρονης από την Κοζάνη; Σήμερα της ζητείται να επιστρέψει 1 εκατ ευρώ. Κάνατε παρέμβαση στο σύστημα για να διακοπή ο συμψηφισμός των αχρεωστήτως και την πληρώσατε παράνομα την κυρία;
Π. Τυχεροπούλου: Είπα ότι δεν ξέρω αν η ιεραρχική προσφυγή σχετίζεται με την 78χρονη. Δεν ξέρω αν ταυτίζονται αυτά τα άτομα. Λέω όμως ότι για μια συγκεκριμένη κυρία - στην οποία αναφέρθηκε και ο κ. Σημανδράκος στην κατάθεσή του - ο κ. Μέλας της είχε απορρίψει την ιεραρχική. Αυτή η γυναίκα προσέφυγε στην ευρωπαϊκή επιτροπή για να βρει το δίκιο της. Ο λόγος που απορρίφθηκε το αίτημα της ήταν ότι δεν δέχονταν για κάποιους λίγους τα ενοικιαστήρια που προσκόμιζε
Μ. Λαζαρίδης: Άρα είχε δίκιο η κυρία και την πληρώσατε 2 φορές; Της χορηγήσατε όπως αποδείχθηκε από την Δικαιοσύνη χιλιάδες ευρώ παρανόμως. Εσείς λέτε ότι καλώς πληρώθηκε; Εσείς λέτε σωστά πληρώθηκε;
Π. Τυχεροπούλου: Nαι! Σωστά πληρώθηκε
Μ. Λαζαρίδης: Παρά το γεγονός ότι το Δικαστήριο της ζητά πίσω σχεδόν 1 εκατ ευρώ ;
Π. Τυχεροπούλου: Πού το ξέρετε ότι είναι το ίδιο πρόσωπο; Λυπάμαι πολύ αυτούς τους ανθρώπους που μπήκαν σε αυτή την ταλαιπωρία. Είναι πραγματικοί γεωργοί. Φροντίζουν να έρθει στο σπίτι μας φαΐ. Είναι κανονικοί γεωργοί. Προκειμένου να χτυπήσουν εμένα βάζουν σε μια ταλαιπωρία αυτούς τους ανθρώπους.
Σε άλλο σημείο την εξέτασης και για το θέμα της ικανοποίησης των ιεραρχικών προσφυγών που βρέθηκαν στην ντουλάπα είπε:
Μ. Λαζαρίδης: Θα έχετε ενημερωθεί για τις 37 συλλήψεις που έγιναν χθες. Γνωρίζετε αν μέσα στους 37 συλληφθέντες βρίσκονται και μέλη της οικογένειας από την Κοζάνη που εσείς δικαιώσατε με ιεραρχικές πρόσφυγες που βρέθηκαν στην ντουλάπα σας;
Π. Τυχεροπούλου: Δεν ξέρω εάν η ιεραρχική προσφυγή που την δικαίωσε σχετίζεται με αυτά που αναφέρετε εσείς. Το έχω διαβάσει στις εφημερίδες αλλά δεν ξέρω αν πρόκειται για το ίδιο άτομο
Μ. Λαζαρίδης: Οι συγκεκριμένοι φέρονται να ελέγχονται από τις αρχές για χρήματα που μετέφεραν σε υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γνωρίζετε κάτι γι αυτό;
Π. Τυχεροπούλου: Δεν βρίσκω κάποια σχέση σε αυτό. Δεν γνωρίζω.
Αναφορικά με τις καταγγελίες που την εμφανίζουν να αποδεσμεύει το 2023 το 80% των 7.786 δεσμευμένων ΑΦΜ - μεταξύ των οποίων και της οικογένειας του «φραπέ» -, να τα πληρώνει και να τα ξαναδεσμεύει λίγες ημέρες μετά και πάλι αποποιήθηκε κάθε ευθύνη.
Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι στον κατάλογο των δεσμευμένων ΑΦΜ που η ίδια απέστειλε στο λογιστήριο του οργανισμού περιλαμβάνονταν και αυτό του «Βασιλείου Ξυλούρη» το οποίο, όπως είπε, τελικά πληρώθηκε. Η κα Τυχεροπούλου πρόσθεσε ότι κακώς πληρώθηκε ενώ παρέπεμψε τα μέλη της εξεταστικής στους διαλόγους της δικογραφίας. «Η υπόθεση που σας αναφέρω ίσως να δίνει για πρώτη φορά περιεχόμενο στους διαλόγους της κα Κουρμέντζα με τον κ. Μπαμπασίδη».
Μ. Λαζαρίδης: Η κα Κουρμέντζα μας είπε πως το 2023 από 7.786 ΑΦΜ δεσμευμένα ΑΦΜ αποδεσμεύτηκε το 80%, πληρώθηκαν και ξαναδεσμεύτηκαν λίγες ημέρες μετά. Αυτό έγινε από εσάς και τον κ. Θεοδωρόπουλο.
Π. Τυχεροπούλου: Τον Δεκέμβριο 2023 δεν δόθηκε εντολή να αποδεσμευτεί κάτι.
Μ. Λαζαρίδης: Σας ρωτώ κάτι συγκεκριμένο. Αποδεσμεύτηκε το ΑΦΜ Ξυλούρη πληρώθηκε και ξαναδεσμεύτηκε; Ναι ή όχι;
Π. Τυχεροπούλου: Όχι.
Μ. Λαζαρίδης: Πώς το αποδεικνύετε ;
Τυχεροπούλου: Και εσείς πως αποδεικνύετε ότι έγινε το αντίθετο;
Μ. Λαζαρίδης: Με τον κ. Ξυλούρη είχατε σχέσεις;
Π. Τυχεροπούλου: Τι είδους;
Μ. Λαζαρίδης: Μην ειρωνεύεστε. Έχετε επισκεφτεί το μαγαζί «ΣΑΣΜΟΣ» στην Γλυφάδα; Έχετε με Σημανδράκο και Ξυλούρη βγει για φαγητό με Ξυλούρη ;
Π. Τυχεροπούλου: Όχι.
Μ. Λαζαρίδης: Έχετε πιει καφέ με Ξυλούρη;
Π. Τυχεροπούλου: Όχι.
Λίγο πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης, η κυρία Τυχεροπούλου κλήθηκε να απαντήσει και πάλι για το περιεχόμενο της κλειδωμένης ντουλάπας.
Η μάρτυρας επέμεινε να αρνείται να αποδεχθεί την έκθεση του δικαστικού επιμελητή για τον τίτλο και το περιεχόμενο των εγγράφων που βρέθηκαν στο ερμάριό της, υποστηρίζοντας ότι ανοίχτηκε χωρίς την παρουσία του. Στη συνέχεια ωστόσο είπε ότι δεν θυμάται τι έγγραφα είχε τοποθετήσει στο ντουλάπι της.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την επιτροπή που συγκροτήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το άνοιγμα της ντουλάπας Τυχεροπούλου, η όλη διαδικασία καταγράφηκε σε βίντεο που έχει κατατεθεί στην εξεταστική. Επίσης, κατά την επιτροπή εντοπίστηκαν 13 ιεραρχικές προσφυγές που εγκρίθηκαν με την υπογραφή Τυχεροπούλου - Σημανδράκου, με αποτέλεσμα να πληρωθεί αντίστοιχος αριθμός δεσμευμένων ΑΦΜ.
Π. Καππάτος: Ο δικαστικός επιμελητής καταγράφει στην έκθεση του για την ντουλάπα σας σειρά εγγράφων. Τα αναγνωρίζετε; Είναι πλαστή η έκθεση;
Π. Τυχεροπούλου: Δεν αναγνωρίζω το περιεχόμενο του ντουλαπιού μου εξαιτίας του ότι παραβιάστηκε χωρίς την παρουσία μου
Π. Καππάτος: Δεν σας ρώτησα αυτό. Λέω αν τα αναγραφόμενα ήταν δικά σας ή όχι; Τα έγγραφα αυτά τα είχατε εσείς τοποθετήσει ή όχι;
Π. Τυχεροπούλου: Απάντησα. Πολλά από αυτά που αναγράφονται δεν μπορώ να τα αναγνωρίσω. Δεν θυμάμαι τι υπήρχε μέσα στο ντουλάπι μου και από την στιγμή που παραβιάστηκε το ντουλάπι μπορούσαν να βάλουν ό,τι θέλουν.
Νωρίτερα η μάρτυρας εκτίμησε ότι «η απάτη του ΟΠΕΚΕΠΕ ανερχόταν σε 70 εκατ. ευρώ κατ' έτος».
Σπ. Κυριάκης: Το σκάνδαλο αυτό πόσο αποτιμάται;
Π. Τυχεροπούλου: Πιστεύω ότι η απάτη είναι 70 εκατ. ευρώ κάθε έτος
Σπ. Κυριάκης: Ναι, αλλά το 2021 λύθηκε το πρόβλημα. Καταθέσατε την έκθεσή σας το 2020 και το 2021 σταματά το απόθεμα στα βοσκοτόπια χωρίς ζώα
Π. Τυχεροπούλου: Ένα κομμάτι είναι προς την σωστή κατεύθυνση, θα πω.
Τέλος, η κυρία Τυχεροπούλου υποστήριξε ότι ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης ποτέ δεν επικοινώνησε μαζί της ή της ζήτησε οτιδήποτε για δεσμευμένα ΑΦΜ. Είπε ωστόσο ότι υπήρξε «πίεση» από συνεργάτες του πρώην υπουργού. Εξηγώντας όμως τι εννοεί με τον όρο «πιέσεις», ανέφερε ότι της ζητούσαν λεπτομέρειες για την πορεία των ερευνών ή της ζητούσαν να ολοκληρωθούν οι έρευνες, για να διαπιστωθεί εάν τα ΑΦΜ πρέπει να πληρωθούν ή όχι.
Να σημειωθεί ότι, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης Τυχεροπούλου, η Ζωή Κωνσταντοπουλου ζήτησε να διαβιβαστούν τα πρακτικά στη Δικαιοσύνη, καθώς οι αναφορές της μάρτυρος για απειλές κατά της ζωής της είναι σοβαρές.
ΝΔ: Tον ΣΥΡΙΖΑ έδειξε ως μήτρα του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ η Παρασκευή Τυχεροπούλου
Από την πλευρά της ΝΔ υποστηρίζεται ότι η κατάθεση Τυχεροπούλου περιγράφει με ακρίβεια ότι το πρόβλημα με τις παράτυπες πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ πήρε διαστάσεις επί ΣΥΡΙΖΑ.
Ειδικότερα, υποστηρίζουν ότι η μάρτυρας κατέθεσε ότι από το 2015 και μετά, όταν η «τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης που επέτρεψε την ενεργοποίηση βοσκοτόπων χωρίς κατοχή ζωικού κεφαλαίου», ήταν αυτή που έδωσε το σύνθημα για να ξεκινήσει το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι η κατανομή βοσκοτόπων δεν ξεκίνησε επί Νέας Δημοκρατίας, αλλά εφαρμόστηκε ήδη από το 2016, με αποφάσεις και υπογραφές των τότε υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ.
Τα έγγραφα που κατατέθηκαν στην Επιτροπή αποδεικνύουν ότι η ίδια ακριβώς μέθοδος -η διανομή βοσκοτόπων από την ηπειρωτική χώρα προς νησιωτικές περιοχές- είχε εγκριθεί με την ένδειξη «συμφωνώ» από τον Ευάγγελο Αποστόλου το 2016 και επαναλήφθηκε το 2017 και το 2018, με την υπογραφή του Σταύρου Αραχωβίτη.
«Ας μην βιάζεται, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ να υποδυθεί τον κριτή. Ας δώσει πρώτα απαντήσεις για τις δικές του ευθύνες» αναφέρουν.
