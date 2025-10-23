«Μύλος» στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «φραπές», η 78χρονη από την Κοζάνη, το κλειδωμένο ερμάριο και η Τυχεροπούλου

Μ. Λαζαρίδης: Η κα Κουρμέντζα μας είπε πως το 2023 από 7.786 ΑΦΜ δεσμευμένα ΑΦΜ αποδεσμεύτηκε το 80%, πληρώθηκαν και ξαναδεσμεύτηκαν λίγες ημέρες μετά. Αυτό έγινε από εσάς και τον κ. Θεοδωρόπουλο.Τον Δεκέμβριο 2023 δεν δόθηκε εντολή να αποδεσμευτεί κάτι.Σας ρωτώ κάτι συγκεκριμένο. Αποδεσμεύτηκε το ΑΦΜ Ξυλούρη πληρώθηκε και ξαναδεσμεύτηκε; Ναι ή όχι;: Όχι.Πώς το αποδεικνύετε ;Και εσείς πως αποδεικνύετε ότι έγινε το αντίθετο;Με τον κ. Ξυλούρη είχατε σχέσεις;ι είδους;: Μην ειρωνεύεστε. Έχετε επισκεφτεί το μαγαζί «ΣΑΣΜΟΣ» στην Γλυφάδα; Έχετε με Σημανδράκο και Ξυλούρη βγει για φαγητό με Ξυλούρη ;: Όχι.χετε πιει καφέ με Ξυλούρη;Όχι.Λίγο πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης, η κυρία Τυχεροπούλου κλήθηκε να απαντήσει και πάλι για το περιεχόμενο της κλειδωμένης ντουλάπας.Η μάρτυρας επέμεινε να αρνείται να αποδεχθεί την έκθεση του δικαστικού επιμελητή για τον τίτλο και το περιεχόμενο των εγγράφων που βρέθηκαν στο ερμάριό της, υποστηρίζοντας ότι ανοίχτηκε χωρίς την παρουσία του. Στη συνέχεια ωστόσο είπε ότι δεν θυμάται τι έγγραφα είχε τοποθετήσει στο ντουλάπι της.Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την επιτροπή που συγκροτήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το άνοιγμα της ντουλάπας Τυχεροπούλου, η όλη διαδικασία καταγράφηκε σε βίντεο που έχει κατατεθεί στην εξεταστική. Επίσης, κατά την επιτροπή εντοπίστηκαν 13 ιεραρχικές προσφυγές που εγκρίθηκαν με την υπογραφή Τυχεροπούλου - Σημανδράκου, με αποτέλεσμα να πληρωθεί αντίστοιχος αριθμός δεσμευμένων ΑΦΜ.Π. Καππάτος: Ο δικαστικός επιμελητής καταγράφει στην έκθεση του για την ντουλάπα σας σειρά εγγράφων. Τα αναγνωρίζετε; Είναι πλαστή η έκθεση;Π. Τυχεροπούλου: Δεν αναγνωρίζω το περιεχόμενο του ντουλαπιού μου εξαιτίας του ότι παραβιάστηκε χωρίς την παρουσία μουΠ. Καππάτος: Δεν σας ρώτησα αυτό. Λέω αν τα αναγραφόμενα ήταν δικά σας ή όχι; Τα έγγραφα αυτά τα είχατε εσείς τοποθετήσει ή όχι;Π. Τυχεροπούλου: Απάντησα. Πολλά από αυτά που αναγράφονται δεν μπορώ να τα αναγνωρίσω. Δεν θυμάμαι τι υπήρχε μέσα στο ντουλάπι μου και από την στιγμή που παραβιάστηκε το ντουλάπι μπορούσαν να βάλουν ό,τι θέλουν.Νωρίτερα η μάρτυρας εκτίμησε ότι «η απάτη του ΟΠΕΚΕΠΕ ανερχόταν σε 70 εκατ. ευρώ κατ' έτος».Σπ. Κυριάκης: Το σκάνδαλο αυτό πόσο αποτιμάται;Π. Τυχεροπούλου: Πιστεύω ότι η απάτη είναι 70 εκατ. ευρώ κάθε έτοςΣπ. Κυριάκης: Ναι, αλλά το 2021 λύθηκε το πρόβλημα. Καταθέσατε την έκθεσή σας το 2020 και το 2021 σταματά το απόθεμα στα βοσκοτόπια χωρίς ζώαΠ. Τυχεροπούλου: Ένα κομμάτι είναι προς την σωστή κατεύθυνση, θα πω.Τέλος, η κυρία Τυχεροπούλου υποστήριξε ότι ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης ποτέ δεν επικοινώνησε μαζί της ή της ζήτησε οτιδήποτε για δεσμευμένα ΑΦΜ. Είπε ωστόσο ότι υπήρξε «πίεση» από συνεργάτες του πρώην υπουργού. Εξηγώντας όμως τι εννοεί με τον όρο «πιέσεις», ανέφερε ότι της ζητούσαν λεπτομέρειες για την πορεία των ερευνών ή της ζητούσαν να ολοκληρωθούν οι έρευνες, για να διαπιστωθεί εάν τα ΑΦΜ πρέπει να πληρωθούν ή όχι.Να σημειωθεί ότι, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης Τυχεροπούλου, η Ζωή Κωνσταντοπουλου ζήτησε να διαβιβαστούν τα πρακτικά στη Δικαιοσύνη, καθώς οι αναφορές της μάρτυρος για απειλές κατά της ζωής της είναι σοβαρές.Από την πλευρά της ΝΔ υποστηρίζεται ότι η κατάθεση Τυχεροπούλου περιγράφει με ακρίβεια ότι το πρόβλημα με τις παράτυπες πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ πήρε διαστάσεις επί ΣΥΡΙΖΑ.Ειδικότερα, υποστηρίζουν ότι η μάρτυρας κατέθεσε ότι από το 2015 και μετά, όταν η «τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης που επέτρεψε την ενεργοποίηση βοσκοτόπων χωρίς κατοχή ζωικού κεφαλαίου», ήταν αυτή που έδωσε το σύνθημα για να ξεκινήσει το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι η κατανομή βοσκοτόπων δεν ξεκίνησε επί Νέας Δημοκρατίας, αλλά εφαρμόστηκε ήδη από το 2016, με αποφάσεις και υπογραφές των τότε υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ.Τα έγγραφα που κατατέθηκαν στην Επιτροπή αποδεικνύουν ότι η ίδια ακριβώς μέθοδος -η διανομή βοσκοτόπων από την ηπειρωτική χώρα προς νησιωτικές περιοχές- είχε εγκριθεί με την ένδειξη «συμφωνώ» από τον Ευάγγελο Αποστόλου το 2016 και επαναλήφθηκε το 2017 και το 2018, με την υπογραφή του Σταύρου Αραχωβίτη.«Ας μην βιάζεται, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ να υποδυθεί τον κριτή. Ας δώσει πρώτα απαντήσεις για τις δικές του ευθύνες» αναφέρουν.