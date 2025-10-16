«Έχουμε πρόβλημα στο αστικό τοπίο» είπε για τους μετανάστες ο Μερτς - Αντιδράσεις ακόμα και από Χριστιανοδημοκράτες

«Το Βερολίνο είναι μια ποικιλόμορφη, διεθνής και κοσμοπολίτικη πόλη και αυτό θα αντικατοπτρίζεται πάντα στο αστικό τοπίο» είπε ο δήμαρχος της πόλης - Για «απέραντο ρατσισμό» τον κατηγόρησε η Αριστερά