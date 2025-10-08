Σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Μητσοτάκη για τα κενά στα σχολεία - Τι αναμένεται να ζητήσει η Ζαχαράκη
Σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Μητσοτάκη για τα κενά στα σχολεία - Τι αναμένεται να ζητήσει η Ζαχαράκη
Η υπουργός Παιδείας αναμένεται να ζητήσει το απόγευμα περισσότερες πιστώσεις, ώστε να προσληφθούν περίπου 500 επιπλέον αναπληρωτές εκπαιδευτικοί
Με στόχο την διεκδίκηση περαιτέρω πιστώσεων προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στα σχολεία, πρόκειται να συναντηθεί εντός της ημέρας η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.
Πιο αναλυτικά, επιδεικνύοντας ταχύτατα αντανακλαστικά και προσβλέποντας στην όσο το δυνατόν πιο άμεση κάλυψη των κενών στις σχολικές μονάδες της χώρας, η υπουργός Παιδείας επεδίωξε να έχει σήμερα συνάντηση με τον πρωθυπουργό, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται να ζητήσει περισσότερες πιστώσεις, ώστε να προσληφθούν περίπου 500 επιπλέον αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.
Στη συνάντηση, η οποία θα λάβει χώρα νωρίς το απόγευμα, θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων και ο κ. Πιερρακάκης, ο κ. Σκέρτσος, ο κ. Χατζηδάκης, ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Πετραλιάς και ο κ. Παπαθανάσης.
Υπενθυμίζεται ότι, μέχρι στιγμής, έχουν γίνει περίπου 37.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών και έχουν καλυφθεί γύρω στις 35.000 θέσεις στα σχολεία. Προχωρώντας δυναμικά, το υπουργείο Παιδείας σκοπεύει με τις πιστώσεις που θα εξασφαλίσει, να καλύψει τα υπόλοιπα κενά, καθώς και να ξεπεράσει τις 40.000 προσλήψεις συνολικά.
Ειδήσεις σήμερα:
Δείτε τις περιοχές με τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής - Εστιατόριο στην Κρήτη έκρυψε 18.500 αποδείξεις
Γιώργος Καπουτζίδης: Ο σύντροφός του, η ζωή στην Αίγινα και η φωτογραφία από την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή
Κωνσταντοπούλου: Κτήνος όποιος δεν κατάλαβε τι έκανε ο Ρούτσι - Παγκόσμια πρωτοτυπία ότι ο Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής για να ενεργοποιηθεί πολιτικά
Πιο αναλυτικά, επιδεικνύοντας ταχύτατα αντανακλαστικά και προσβλέποντας στην όσο το δυνατόν πιο άμεση κάλυψη των κενών στις σχολικές μονάδες της χώρας, η υπουργός Παιδείας επεδίωξε να έχει σήμερα συνάντηση με τον πρωθυπουργό, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται να ζητήσει περισσότερες πιστώσεις, ώστε να προσληφθούν περίπου 500 επιπλέον αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.
Στη συνάντηση, η οποία θα λάβει χώρα νωρίς το απόγευμα, θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων και ο κ. Πιερρακάκης, ο κ. Σκέρτσος, ο κ. Χατζηδάκης, ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Πετραλιάς και ο κ. Παπαθανάσης.
Υπενθυμίζεται ότι, μέχρι στιγμής, έχουν γίνει περίπου 37.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών και έχουν καλυφθεί γύρω στις 35.000 θέσεις στα σχολεία. Προχωρώντας δυναμικά, το υπουργείο Παιδείας σκοπεύει με τις πιστώσεις που θα εξασφαλίσει, να καλύψει τα υπόλοιπα κενά, καθώς και να ξεπεράσει τις 40.000 προσλήψεις συνολικά.
Ειδήσεις σήμερα:
Δείτε τις περιοχές με τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής - Εστιατόριο στην Κρήτη έκρυψε 18.500 αποδείξεις
Γιώργος Καπουτζίδης: Ο σύντροφός του, η ζωή στην Αίγινα και η φωτογραφία από την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή
Κωνσταντοπούλου: Κτήνος όποιος δεν κατάλαβε τι έκανε ο Ρούτσι - Παγκόσμια πρωτοτυπία ότι ο Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής για να ενεργοποιηθεί πολιτικά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα