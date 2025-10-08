Άδωνις Γεωργιάδης για Ρούτσι: Η Δικαιοσύνη απέφυγε την παγίδα Κωνσταντοπούλου και έδωσε άρτια λύση

Τί έγινε τελικά;Η Ελληνική Δικαιοσύνη ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ, επαναλαμβάνω ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ δεκτό το αίτημα όπως είχε κατατεθεί από την κα Κωνσταντοπούλου. Εάν είχε κάνει δεκτό αυτό το αίτημα, τότε θα είχε ανοίξει η κύρια ανάκριση και η κυρία Πρόεδρος θα είχε επιτύχει τον πραγματικό της σκοπό που δεν ήταν οι τοξικολογικές αλλά η αναβολή της Δίκης. Αλλά ανέσυραν από το αρχείο μια παλαιότερη αρχειοθετημένη μήνυση άλλων συγγενών και έδωσαν την άδεια για τις τοξικολογικές σε παράλληλη άλλη δικογραφία που δεν επηρεάζει την έναρξη της κυρίας Δίκης. Αυτή τους η απόφαση, σοφή σε κάθε περίπτωση, πέτυχε ακριβώς αυτό που υποστήριζα από την πρώτη μέρα δηλ ότι δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα της κυρίας που έβαλε μπροστά έναν δυστυχή πατέρα για να παίξει με τα συναισθήματα μας για να πετύχει τον σκοπό της δηλ την αναβολή της Δίκης. Η Δικαιοσύνη λοιπόν που είχε στην διάθεσή της το σύνολο της Δικογραφίας, όπως έλεγα από την πρώτη στιγμή στην Βουλή, βρήκε αυτή τη λύση διότι γνώριζε πράγματα που δεν ξέραμε οι υπόλοιποι.Η δυσαρέσκεια και η απογοήτευση της κυρίας Κωνσταντοπούλου που έδωσε μάχη μέχρις εσχάτων να συνεχιστεί η απεργία πείνας του κ. Ρούτσι και μετά την απόφαση με νέα προσχήματα, είναι η απόδειξη της αποτυχίας του σκοπού της.Πότε δεν ήταν οι τοξικολογικές ο σκοπός της αλλά η αναβολή και απέτυχε παταγωδώς.Τώρα μένει ένα επιχείρημα κριτικής, ότι η Δικαιοσύνη άργησε, δεν συμφωνώ. Για τους συνήθεις ρυθμούς με τους οποίους κινείται η Δικαιοσύνη, θα έλεγα ότι κινήθηκε με αστραπιαία ταχύτητα. Μέσα σε 23 μέρες βρήκε την λύση να ξεφύγει με έναν νομικά άρτιο τρόπο από μια νομική και επικοινωνιακή παγίδα που η κ. Κωνσταντοπούλου σχεδίαζε επί μήνες. Αυτό κανονικά θα έπαιρνε πολλές εβδομάδες και η Κοινωνία μας θα έμενε με αμφιβολίες και σκιές, ενώ τώρα κανείς δεν θα μπορεί μετά τις τοξικολογικές και με την παρουσία πραγματογνωμόνων των συγγενών κλπ να συνεχίσει τις συνωμοσίες. Όλα θα πάνε όπως πρέπει, η Κάθαρση θα έρθει στη Δίκη, η Κοινή Γνώμη θα ικανοποιηθεί και η κυρία Πρόεδρος θα ηττηθεί στα δόλια σχέδιά της να σύρει την Ελλάδα».