Γεωργιάδης: Η Κωνσταντοπούλου είχε 2,5 χρόνια ανοιχτό τον φάκελο να κάνει το αίτημα για τις τοξικολογικές και 2,5 χρόνια το ξέχασε

Είναι αδιάφορο στην Κωνσταντοπούλου αν θα πάθει κακό ο κύριος Ρούτσι, εκείνη θέλει να κρατά τεχνηέντως το θέμα στην επικαιρότητα για να ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις, είπε ο υπουργός Υγείας - « Η κυβέρνηση θέλει να γίνουν οι τοξικολογικές και να γίνει και ό,τι άλλο θέλουν οι γονείς»