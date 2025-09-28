Συγχαρητήρια Τασούλα στον Ντούσκο για το χρυσό στη Σαγκάη: «Ανεβάζεις πάντα την Ελλάδα στο πιο ψηλό βάθρο»
Δείτε τη συγχαρητήρια δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας
Θερμά συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας στη Σαγκάη απηύθυνε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, υπογραμμίζοντας ότι με την προσπάθεια, την επιμονή και την υπομονή του, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης, ανεβάζει πάντα την Ελλάδα στο πιο ψηλό βάθρο.
Αναλυτικά η συγχαρητήρια δήλωση:
«Τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια στον Γιαννιώτη Oλυμπιονίκη μας Στέφανο Ντούσκο, που αγωνιζόμενος στον τελικό του μονού σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας που διεξάγεται στη Σαγκάη, έκανε μια εκπληκτική προσπάθεια και εκπλήρωσε το όνειρό του για ένα χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμια διοργάνωση.
Στέφανε, με τα "κουπιά" σου, την προσπάθεια, την επιμονή και την υπομονή σου να ανεβάζεις πάντα την Ελλάδα στο πιο ψηλό βάθρο διδάσκοντας τους νέους αλλά και τους μεγαλύτερους».
Ειδήσεις σήμερα:
