Η Νίκη διέγραψε οριστικά από το μητρώο μελών της τον βουλευτή Νίκο Βρεττό
Ο βουλευτής καθαιρέθηκε από όλες τις επιτροπές της Βουλής στις οποίες συμμετείχε ως εκπρόσωπος της «Νίκης», η οποία πλέον μένει με 8 βουλευτές - Ο λόγος της διαγραφής του
Η Νίκη αποφάσισε να διαγράψει οριστικά από το μητρώο μελών του κόμματος τον βουλευτή Νίκο Βρεττό, όπως ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.
Η διαγραφή του Βρεττού έρχεται μετά την προ ημερών δημόσια παραδοχή του ότι στήριξε για πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής τον Ανδρέα Νικολόπουλο, σε αντίθεση με τη βούληση του κόμματός του. Ο βουλευτής καθαιρέθηκε από όλες τις επιτροπές της Βουλής στις οποίες συμμετείχε ως εκπρόσωπος της «Νίκης», η οποία πλέον μένει με 8 βουλευτές.
Η ανακοίνωση του Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος «ΝΙΚΗ» για τη διαγραφή του βουλευτή Ν.Βρεττού
Με απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας και Τήρησης του Καταστατικού του Δημοκρατικού Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος «ΝΙΚΗ», ο βουλευτής Β3΄ Νοτίου Τομέα Αθηνών, Νικόλαος Βρεττός, διαγράφεται οριστικά από το μητρώο μελών του Κινήματος και από κάθε θέση ευθύνης εντός αυτού.
Υπενθυμίζουμε ότι ο λόγος της παραπομπής του κ.Βρεττού στην Επιτροπή Δεοντολογίας ήταν η αυθαίρετη πρωτοβουλία του να υπερψηφίσει ως πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ την πρόταση της ΝΔ.
Η διαφοροποίησή του από την γραμμή της ΝΙΚΗΣ αλλά και οι σχετικές επεξηγηματικές δηλώσεις του ότι το έκανε “γιατί η ΝΔ έχει το δικαίωμα να εκλέγει τον Πρόεδρο της Επιτροπής” είναι ενέργειες μη ανεκτές και καθολικά απορριπτέες από το Κίνημα, ιδιαίτερα σε ένα ζήτημα όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο αποτελεί έγκλημα κατά της Πατρίδας μας.
