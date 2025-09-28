Η Νίκη διέγραψε οριστικά από το μητρώο μελών της τον βουλευτή Νίκο Βρεττό

Ο βουλευτής καθαιρέθηκε από όλες τις επιτροπές της Βουλής στις οποίες συμμετείχε ως εκπρόσωπος της «Νίκης», η οποία πλέον μένει με 8 βουλευτές - Ο λόγος της διαγραφής του