Η «Νίκη» απομακρύνει από την Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ τον βουλευτή της, Νίκο Βρεττό - Παραπέμπεται για διαγραφή από την Επιτροπή Δεοντολογίας

Η απόφαση ελήφθη «μετά την αυθαίρετη πρωτοβουλία του να υποστηρίξει την πρόταση της ΝΔ για τη θέση του Προέδρου στην εξεταστική με το επιχείρημα ότι το έκανε "γιατί η ΝΔ έχει το δικαίωμα να εκλέγει τον Πρόεδρο της Επιτροπής”»