Η «Νίκη» απομακρύνει από την Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ τον βουλευτή της, Νίκο Βρεττό - Παραπέμπεται για διαγραφή από την Επιτροπή Δεοντολογίας
Η απόφαση ελήφθη «μετά την αυθαίρετη πρωτοβουλία του να υποστηρίξει την πρόταση της ΝΔ για τη θέση του Προέδρου στην εξεταστική με το επιχείρημα ότι το έκανε "γιατί η ΝΔ έχει το δικαίωμα να εκλέγει τον Πρόεδρο της Επιτροπής”»
Με αναταράξεις ξεκίνησε για το κόμμα «Νίκη» η διαδικασία της εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς το πρωί της Τρίτης - λίγες ώρες μετά την πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής - ανακοίνωσε ότι αποσύρει τον βουλευτή Νίκο Βρεττό και τον παραπέμπει στην επιτροπή δεοντολογίας του κόμματος με το ερώτημα της διαγραφής.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη «μετά την αυθαίρετη πρωτοβουλία του να υποστηρίξει την πρόταση της ΝΔ για τη θέση του Προέδρου και τις σχετικές επεξηγηματικές δηλώσεις του ότι το έκανε “γιατί η ΝΔ έχει το δικαίωμα να εκλέγει τον Πρόεδρο της Επιτροπής”».
Ο εν λόγω βουλευτής παραπέμπεται, μάλιστα, στην Επιτροπή Δεοντολογίας με το αίτημα της διαγραφής «καθώς η από μέρους του αγνόηση της γραμμής του Κινήματος σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα έρχεται να προστεθεί σε συνέχεια προηγούμενων διαφοροποιήσεών του το τελευταίο διάστημα σε κρίσιμα νομοσχέδια και θέματα που αντιμετώπισε».
Με απόφαση του Βουλευτηρίου της ΝΙΚΗΣ ο κ. Βρεττός απομακρύνεται από την Εξεταστική Επιτροπή του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την σημερινή αυθαίρετη πρωτοβουλία του να υποστηρίξει την πρόταση της ΝΔ για τη θέση του Προέδρου και τις σχετικές επεξηγηματικές δηλώσεις του ότι το έκανε “γιατί η ΝΔ έχει το δικαιώμα να εκλέγει τον Πρόεδρο της Επιτροπής”.
Παράλληλα, για την ανωτέρω συμπεριφορά του, κινείται άμεσα η οριζόμενη από το Καταστατικό διαδικασία, για παραπομπή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας με το αίτημα της διαγραφής, καθώς η από μέρους του αγνόηση της γραμμής του Κινήματος σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα έρχεται να προστεθεί σε συνέχεια προηγούμενων διαφοροποιήσεών του το τελευταίο διάστημα σε κρίσιμα νομοσχέδια και θέματα που αντιμετώπισε. Η ΝΙΚΗ θεωρεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έγκλημα κατά της Πατρίδας μας και εγκληματική οργάνωση όσους συμμετείχαν ή συγκαλύπτουν αυτό.
Η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι χώρος για πολιτικάντικα παιχνίδια. Είναι πεδίο μάχης για να σωθεί η Πατρίδα μας από τους κακοποιητές της.
Η ανακοίνωση της Νίκης για τον βουλευτή Βρεττό
