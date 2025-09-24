Από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπ. Υγείας για τη στελέχωση των νοσοκομείων και τη φαρμακευτική δαπάνη

Οι ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου εστιάζουν, κυρίως, στα ακόλουθα:- Στην προώθηση εκκρεμών ζητημάτων που αφορούν στο προσωπικό των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του.- Στην αναδιάρθρωση και ενίσχυση των υπηρεσιών των εποπτευόμενων φορέων του υπουργείου Υγείας.- Στην αξιοποίηση της κλινικής εμπειρίας του προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας.- Στο δικαίωμα άσκησης ιδιωτικού έργου σε επικουρικό προσωπικό και ιατρούς των Τ.ΟΜ.Υ.- Στην ορθή διαχείριση της φαρμακευτικής δαπάνης.- Στην εισαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων με τη μορφή βιοδεικτών για διάγνωση και θεραπεία μορφών καρκίνου.- Στο δικαίωμα πρόσβασης των επισκεπτών υγείας στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών, το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων και το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορονοϊού COVID-19 για την πληρέστερη ενημέρωση του ιατρικού φακέλου των πολιτών.- Στην επικαιροποίηση του πλαισίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών.- Σε λειτουργικά θέματα των ιδιωτικών φαρμακείων και του προγράμματος παράδοσης Φ.Υ.Κ. μέσω αυτών, καθώς και θεμάτων των Ιατρικών Συλλόγων.- Στην επιχορήγηση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας.- Στην ορθή, ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία των Μονάδων Ημερήσιας Λειτουργίας (Μ.Η.Ν.) και των ιδιωτικών κλινικών.