Στο Ωνάσειο Σχολείο Περιστερίου ο Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να επενδύει συστηματικά στη δημόσια παιδεία
Τα Δημόσια Ωνάσεια σχολεία είναι «εργαστήριο καινοτομίας για ένα νέο μοντέλο εκπαίδευσης που θα προετοιμάσει τα παιδιά με γνώσεις και δεξιότητες για τον συναρπαστικό και αβέβαιο κόσμο»
Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να επενδύει συστηματικά στη δημόσια παιδεία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την επίσκεψή του στο Ωνάσειο Σχολείο στο Περιστέρι.
Πρόκειται για το 5ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Περιστερίου, το οποίο ανήκει στο δίκτυο των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων που ιδρύθηκαν με τη σύμπραξη του δημοσίου με το Ίδρυμα Ωνάση. Στο πλαίσιο των εργασιών που έγιναν στα δύο Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία στο Περιστέρι, ανακαινίστηκαν χώροι έκτασης 6.000 τετραγωνικών μέτρων, αναβαθμίστηκαν οι αυλές και έξι γήπεδα, ενώ παράλληλα ανανεώθηκε ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός.
Αφού ευχαρίστησε «τον Αντώνη Παπαδημητρίου και τα στελέχη του ιδρύματος Ωνάση που δούλεψαν τόσο μεθοδικά ώστε η νέα σχολική χρονιά να μας υποδεχθεί με τα πρώτα Δημόσια Ωνάσεια σχολεία», ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τα σχολεία αυτά «εργαστήριο καινοτομίας για ένα νέο μοντέλο εκπαίδευσης που θα προετοιμάσει τα παιδιά με γνώσεις και δεξιότητες για τον συναρπαστικό και αβέβαιο κόσμο»
«Στόχος είναι να έχουμε 22 τέτοια σχολεία πλήρως ανακαινισμένα με νέο εξοπλισμό» συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης τονίζοντας ότι «τα Δημοσια Ωνάσεια είναι κάτι παραπάνω από ένα ωραίο κτήριο. Περιλαμβάνουν προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και χρήση τεχνολογιών. Είναι σχολεία που θα είναι στην πρώτη γραμμή για την χρηστή και σωστή αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για να είναι εργαλείο για δασκάλους και γονείς».
«Η μεγαλύτερη ικανοποίηση είναι όταν βλέπουμε χαμογελαστά παιδιά, χαμογελαστούς καθηγητές και καθηγήτριες που αγκαλιάζουν τη μεγάλη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που οδήγησε σε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης ευχόμενος «τα διδάγματα που θα αντλήσουμε να τα μεταλαμπαδεύσουμε σε όλη τη δημόσια εκπαίδευση».
Αποκαλύπτοντας, τέλος, ότι «επέμενα ένα από τα σχολεία να γίνει στο Περιστέρι», ο πρωθυπουργός είπε ακόμη ότι «όταν για πρώτη φορά μου παρουσίασε την ιδέα ο κ. Παπαδημητρίου, ενθουσιάστηκα γιατί είναι πολύ σημαντική η προσφορά αυτή», ευχόμενος «με το καλό στην ολοκλήρωση και των υπόλοιπων Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων».
Σημειώνεται ότι το ωρολόγιο πρόγραμμα των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων βασίζεται σε εκείνο των πρότυπων σχολείων, με έμφαση στις ανθρωπιστικές, θετικές και κοινωνικές επιστήμες, τις τέχνες, την ψηφιακή παιδεία και την κοινωνική - συναισθηματική νοημοσύνη. Επιπλέον, λειτουργούν Όμιλοι και Σύνολα για τις επιστήμες, τις γλώσσες, τις τέχνες, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, καθώς και για την προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις, δραστηριότητες που είναι ανοιχτές σε μαθητές άλλων σχολείων της ίδιας περιοχής.
Όλη η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη
«Εγώ θέλω, καταρχάς, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Αντώνη Παπαδημητρίου και σε όλα τα στελέχη του Ιδρύματος Ωνάση, που δούλεψαν τόσο μεθοδικά ώστε η νέα σχολική χρονιά να μας υποδεχτεί με τα πρώτα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία σε πλήρη λειτουργία.
Όταν για πρώτη φορά ο κ. Παπαδημητρίου μου παρουσίασε αυτή την ιδέα, πρέπει να σας πω ότι πραγματικά ενθουσιάστηκα, διότι είναι μία πολύ σημαντική συνεισφορά του Ιδρύματος Ωνάση στη δημόσια παιδεία.
Ο σκοπός είναι σε πρώτη φάση να έχουμε 22 τέτοια σχολεία, όπως βλέπετε πλήρως ανακατασκευασμένα, με καινούργια γήπεδα, καινούργια κουφώματα, καινούργιες τουαλέτες, καινούργιο εξοπλισμό.
Αλλά τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία είναι κάτι παραπάνω από ένα ωραίο κτήριο, συμπεριλαμβάνουν σημαντικά προγράμματα επιμόρφωσης καθηγητών, χρήσης νέων τεχνολογιών. Εγώ χάρηκα πραγματικά γιατί στις τάξεις που επισκέφθηκα είδα παντού διαδραστικούς πίνακες σε λειτουργία. Είναι σχολεία τα οποία θα είναι στην πρώτη γραμμή για τη σωστή και χρηστή αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να είναι ένα πραγματικό εργαλείο και για τα παιδιά μας και για τους καθηγητές μας.
Είναι σχολεία τα οποία θα προσφέρουν συμπληρωματικές δράσεις, ομίλους, άλλες δραστηριότητες για τα παιδιά μας. Και νομίζω ότι η μεγαλύτερη ικανοποίηση για μένα, για την Υπουργό Παιδείας, για όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης, είναι όταν βλέπουμε χαμογελαστά πρόσωπα, χαμογελαστά παιδιά, χαμογελαστούς καθηγητές και καθηγήτριες, που πραγματικά αγκαλιάζουν αυτή τη μεγάλη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, η οποία οδήγησε σε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα.
Να ευχηθώ, λοιπόν, καλή αρχή. Να πω ότι η κυβέρνησή μας θα εξακολουθεί να επενδύει συστηματικά στη δημόσια παιδεία και εύχομαι τα διδάγματα και τα μαθήματα τα οποία θα αντλήσουμε από τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία να μπορέσουμε, κα Υπουργέ, να τα μεταλαμπαδεύσουμε στη συνέχεια σε όλη την εκπαίδευση.
Αυτά τα σχολεία τα αντιλαμβάνομαι ουσιαστικά ως εργαστήρια καινοτομίας για ένα νέο μοντέλο εκπαίδευσης, το οποίο θα μπορέσει να προετοιμάσει τα παιδιά μας με εκείνες τις γνώσεις αλλά και εκείνες τις δεξιότητες γι’ αυτόν τον συναρπαστικό, αλλά και αβέβαιο, κόσμο ο οποίος ανοίγεται μπροστά μας.
Δήμαρχε, πολύ χαίρομαι που ένα από τα σχολεία έγινε εδώ, στο αγαπημένο μας Περιστέρι. Η αλήθεια είναι ότι επέμενα ιδιαίτερα ένα από τα σχολεία να γίνει στο Περιστέρι. Και με το καλό και στην ολοκλήρωση των υπολοίπων. Καλή αρχή».
Ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης επισήμανε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη, που βρίσκεται σήμερα εδώ, την Υπουργό, την κα Ζαχαράκη. Πρόεδρε, όπως βλέπεις, είναι ένα άλλο σχολείο. Από την πρώτη μέρα που ξεκίνησαν, τα παιδιά είναι κατενθουσιασμένα από την καινούργια αλλαγή. Θέλω να ευχαριστήσω και το Ίδρυμα Ωνάση, που έκανε μία πραγματικά υπέροχη δουλειά και πλέον στο Περιστέρι υπάρχει κι ένα Ωνάσειο, το οποίο είναι μια προστιθέμενη αξία για την εκπαίδευση. Να είσαστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ».
Αντώνης Παπαδημητρίου: Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία υπηρετούν τη δημόσια παιδείαΟ Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Παπαδημητρίου, ανέφερε από την πλευρά του: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος με ενθουσιασμό -πρέπει να πω- δέχθηκε την πρότασή μας να κάνουμε τα 22 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, την Υπουργό, την κα Ζαχαράκη, η οποία μας έλυσε ένα σωρό σοβαρά προβλήματα με αποτελεσματικότητα. Θα μου επιτρέψετε, κ. Πρωθυπουργέ, να αναφέρω και τον κ. Πιερρακάκη, επί της υπουργίας του οποίου, ως Υπουργού Παιδείας, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, με υπερκομματική πλειοψηφία στη Βουλή. Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία είναι κυρίως δημόσια σχολεία, υπηρετούν τη δημόσια παιδεία, τα παιδιά δεν πληρώνουν -εννοείται- ποτέ τίποτα. Εμείς στο Ίδρυμα Ωνάση υποστηρίζουμε τον δημόσιο χαρακτήρα της παιδείας και στεκόμαστε αρωγοί στο κράτος και στο Υπουργείο Παιδείας, για να γίνει το Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο ένα σχολείο το οποίο θα αγαπήσουν τα παιδιά, θα αγαπήσουν οι γονείς και θα αγαπήσουν οι εκπαιδευτικοί».
