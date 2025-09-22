Πού θα γίνουν 28.900 προσλήψεις στο Δημόσιο το 2026 - Ενισχύονται εκπαίδευση, υγεία, ΟΤΑ και Σώματα Ασφαλείας
Πού θα γίνουν 28.900 προσλήψεις στο Δημόσιο το 2026 - Ενισχύονται εκπαίδευση, υγεία, ΟΤΑ και Σώματα Ασφαλείας
Στόχος η προκήρυξη των διαγωνισμών μέχρι τον Δεκέμβριο και η επιτάχυνση των διαδικασιών μέσω ΑΣΕΠ, ώστε οι διορισμοί να γίνουν στις αρχές του νέου έτους - Ο προγραμματισμός θα παρουσιαστεί από τον υπ. Εσωτερικών Θ. Λιβάνιο και την υφυπουργό Β. Χαραλαμπογιάννη τέλη Σεπτεμβρίου
Πλάνο με 28.900 νέες προσλήψεις για την περαιτέρω ενίσχυση κρίσιμων Υποδομών του Δημοσίου, της Υγείας και των Ενόπλων Δυνάμεων ετοιμάζει το υπουργείο Εσωτερικών για το 2026. Σύμφωνα με πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος», η λίστα για το επόμενο έτος καλύπτει τις ανάγκες της δημόσιας παιδείας με 10.000 επιπλέον προσωπικό (οι προσλήψεις ήδη υλοποιούνται), με πάνω από 5.000 στον τομέα της Υγείας, 3.500 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, ενώ τα νέα στελέχη που θα ενισχύουν τα Σώματα Ασφαλείας αναμένεται να ξεπεράσουν τα 3.600.
Ο προγραμματισμός προσλήψεων του 2026 θα παρουσιαστεί από τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την αρμόδια υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη, στο τέλος Σεπτεμβρίου στο Υπουργικό Συμβούλιο και, σύμφωνα με τις προβλέψεις, η συνολική ενίσχυση του Δημοσίου την περίοδο 2020-26 θα ξεπεράσει τους 140.900 εργαζομένους. Την ίδια ώρα κεντρικός στόχος της ηγεσίας του αρμόδιου υπουργείου και του ΑΣΕΠ παραμένει η επιτάχυνση των διαδικασιών, ώστε οι επιτυχόντες να τοποθετούνται σε θέσεις εργασίας έως 12 μήνες από τη λήξη του διαγωνισμού.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος», τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας θα στελεχωθούν εντός του επόμενου έτους με προσωπικό που θα ξεπεράσει τους 5.000 υγειονομικούς, σταθερά πενταψήφιος παραμένει ο αριθμός των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών, ενώ τα νέα μέλη ΔΕΠ θα ανέλθουν σε 450.
Παράλληλα, στις νέες προτεραιότητες της κυβέρνησης εντάσσεται και η πλήρης ικανοποίηση των αιτημάτων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την περαιτέρω θωράκιση της χώρας με έμψυχο δυναμικό.
Σύμφωνα με το πλάνο, θα απορροφηθούν πάνω από 1.500 στελέχη απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών (Ευελπίδων, Αξιωματικών, Υπαξιωματικών κ.λπ.), ενώ θα γίνει πρόσληψη προσωπικού και για το Νοσηλευτικό Ιδρυμα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), τα Μετοχικά Ταμεία, αλλά και Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό.
Ενισχυμένη θα είναι, κατά πληροφορίες, η κατανομή νέων θέσεων και για τις ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού το 2026. Πηγές του υπουργείου Εσωτερικών αναφέρουν ότι οι προσλήψεις θα ξεπεράσουν τις 3.500, ώστε πέραν των τεχνικών ειδικοτήτων να καλυφθούν όλες οι θέσεις κτηνιάτρων/βοηθών κτηνιάτρων, να ενισχυθούν οι θέσεις τεχνικών γεωργίας/κτηνοτροφίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες μετά την εκδήλωση της επιδημίας της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα.
Εξάλλου, στους υπολογισμούς του υπουργείου Εσωτερικών περιλαμβάνεται και η μέριμνα για την κάλυψη αναγκών σε φορείς που εδρεύουν σε πληγείσες περιοχές, όπως και για τους μικρότερους δήμους.
Βαρύτητα δίνεται και στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, καθώς συνεχίζεται η ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος. Για το 2026 αναμένεται να προϋπολογιστούν 605 νέες θέσεις πυροσβεστών παράλληλα με την ικανοποίηση του αιτήματος για απορρόφηση των απόφοιτων παραγωγικών σχολών. Στις νέες θέσεις θα προβλεφθεί η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού για νευραλγικούς τομείς όπως χειριστές πυροσβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων, μετεωρολόγοι και ειδικοί επιστήμονες.
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ενστολοι και συγκοινωνίες
Στον κατάλογο των δεσμεύσεων για το επόμενο έτος έχει συμπεριληφθεί η πρόσληψη 626 ειδικών φρουρών και 950 στελεχών που θα αποφοιτήσουν από τις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας.
Παράλληλα, τα υπουργεία Εσωτερικών και Μεταφορών προωθούν την κάλυψη των αναγκών σε κρίσιμους φορείς όπως: ΟΣΥ Α.Ε. Οδικές Συγκοινωνίες, Σταθερές Συγκοινωνίες, Ελληνικό Μετρό Α.Ε., Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, Οργανισμός Συγκοινωνιακού Εργου Θεσσαλονίκης Α.Ε., Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών κ.τ.λ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας θα ενισχυθεί για πρώτη φορά με 150 νέα στελέχη.
Πέρα από την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας, στις κυβερνητικές στοχεύσεις βρίσκεται και η επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης με διπλασιασμό του αριθμού των εγκεκριμένων θέσεων σε σχέση με το 2025, ώστε να ξεπεράσουν τις 600.
Πέραν αυτών, προβλέπεται η περαιτέρω ενίσχυση της ΑΑΔΕ με 700 στελέχη, καθώς η ανεξάρτητη ελεγκτική αρχή έχει επωμιστεί και το τεράστιο διοικητικό βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Τέλος, περίπου 400 νέες θέσεις εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν προς την κάλυψη των αναγκών του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με δεδομένη την έμφαση που δίνει η κυβέρνηση στην ουσιαστική αντιμετώπιση του Δημογραφικού, ενώ δρομολογείται η ικανοποίηση των αιτημάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών στους οργανισμούς προστασίας (ΟΦΥΠΕΚΑ) αλλά και για την πρόσληψη δασολόγων και δασονόμων.
Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, η υλοποίηση του προγραμματισμού προσλήψεων θα ξεκινήσει αμέσως μετά την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο. Κεντρικός στόχος των Λιβάνιου - Χαραλαμπογιάννη είναι να έχουν προκηρυχθεί όλοι οι διαγωνισμοί έως τον Δεκέμβριο ώστε να ξεκινήσει η πρόσληψη των νέων στελεχών από τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους.Για τον λόγο αυτόν έχουν προβλεφθεί νέες θέσεις εργασίας και στον ΑΣΕΠ, προκειμένου να υποστηριχθεί στην πράξη η επιτάχυνση της έκδοσης των αποτελεσμάτων.
Ηδη, η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου πανελληνίου ψηφιακού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έχει μειώσει κατακόρυφα τον απαιτούμενο χρόνο για την έκδοση των αποτελεσμάτων, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξουν επιπλέον βήματα απλούστευσης και ψηφιοποίησης της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Ο νέος προγραμματισμός για το 2026 ανεβάζει τον συνολικό αριθμό προσλήψεων της τελευταίας εξαετίας σε 140.900, με το 56% να κατευθύνεται για την ενίσχυση της Υγείας και της Παιδείας. Σύμφωνα με τα επιμέρους στατιστικά στοιχεία, οι νέοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και τα στελέχη ΔΕΠ καλύπτουν το 40% των συνολικών προσλήψεων από το 2020, ενώ το 16% αφορά το νέο υγειονομικό προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων. Ο τομέας της Αμυνας απορροφά το 13% των νεοεισερχόμενων στελεχών, η Αυτοδιοίκηση το 11% και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη το 7%.
Το χρονοδιάγραμμα
