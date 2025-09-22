Πού θα γίνουν 28.900 προσλήψεις στο Δημόσιο το 2026 - Ενισχύονται εκπαίδευση, υγεία, ΟΤΑ και Σώματα Ασφαλείας

Το χρονοδιάγραμμα

Στον κατάλογο των δεσμεύσεων για το επόμενο έτος έχει συμπεριληφθεί η πρόσληψη 626και 950 στελεχών που θα αποφοιτήσουν από τις σχολές τηςΠαράλληλα, τα υπουργεία Εσωτερικών και Μεταφορών προωθούν την κάλυψη των αναγκών σε κρίσιμους φορείς όπως: ΟΣΥ Α.Ε. Οδικές Συγκοινωνίες, Σταθερές Συγκοινωνίες, Ελληνικό Μετρό Α.Ε., Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, Οργανισμός Συγκοινωνιακού Εργου Θεσσαλονίκης Α.Ε., Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών κ.τ.λ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας θα ενισχυθεί για πρώτη φορά με 150 νέα στελέχη.Πέρα από την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας, στις κυβερνητικές στοχεύσεις βρίσκεται και η επιτάχυνση της απονομής τηςμε διπλασιασμό του αριθμού των εγκεκριμένων θέσεων σε σχέση με το 2025, ώστε να ξεπεράσουν τις 600.Πέραν αυτών, προβλέπεται η περαιτέρω ενίσχυση τηςμε 700 στελέχη, καθώς η ανεξάρτητη ελεγκτική αρχή έχει επωμιστεί και το τεράστιο διοικητικό βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.Τέλος, περίπου 400 νέες θέσεις εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν προς την κάλυψη των αναγκών τουμε δεδομένη την έμφαση που δίνει η κυβέρνηση στην ουσιαστική αντιμετώπιση του Δημογραφικού, ενώ δρομολογείται η ικανοποίηση των αιτημάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών στους οργανισμούς προστασίας (ΟΦΥΠΕΚΑ) αλλά και για την πρόσληψη δασολόγων και δασονόμων.Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, η υλοποίηση του προγραμματισμού προσλήψεων θα ξεκινήσει αμέσως μετά την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο. Κεντρικός στόχος των Λιβάνιου - Χαραλαμπογιάννη είναι να έχουν προκηρυχθεί όλοι οι διαγωνισμοί έως τον Δεκέμβριο ώστε να ξεκινήσει η πρόσληψη των νέων στελεχών από τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους.Για τον λόγο αυτόν έχουν προβλεφθεί νέες θέσεις εργασίας και στον ΑΣΕΠ, προκειμένου να υποστηριχθεί στην πράξη η επιτάχυνση της έκδοσης των αποτελεσμάτων.Ηδη, η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου πανελληνίου ψηφιακού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έχει μειώσει κατακόρυφα τον απαιτούμενο χρόνο για την έκδοση των αποτελεσμάτων, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξουν επιπλέον βήματα απλούστευσης και ψηφιοποίησης της διαγωνιστικής διαδικασίας.Ο νέος προγραμματισμός για το 2026 ανεβάζει τον συνολικό αριθμό προσλήψεων της τελευταίας εξαετίας σε 140.900, με το 56% να κατευθύνεται για την ενίσχυση της Υγείας και της Παιδείας. Σύμφωνα με τα επιμέρους στατιστικά στοιχεία, οι νέοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και τα στελέχη ΔΕΠ καλύπτουν το 40% των συνολικών προσλήψεων από το 2020, ενώ το 16% αφορά το νέο υγειονομικό προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων. Ο τομέας της Αμυνας απορροφά το 13% των νεοεισερχόμενων στελεχών, η Αυτοδιοίκηση το 11% και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη το 7%.