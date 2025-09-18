Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα η πρώτη λίστα μαρτύρων - Πιθανή η κατά προτεραιότητα έρευνα της εξαετίας 2019-2025
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα η πρώτη λίστα μαρτύρων - Πιθανή η κατά προτεραιότητα έρευνα της εξαετίας 2019-2025
Σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανό να οριστεί ως πρώτος μάρτυρας ο νυν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και στη συνέχεια να προγραμματιστεί η κατάθεση των υπόλοιπων πολιτικών και μη προσώπων που εμπλέκονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Τον οδικό χάρτη των ερευνών αναμένεται να αποφασίσουν σήμερα τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που καλείται να αναζητήσει τις εστίες διαχρονικών παθογενειών του ΟΠΕΚΕΠΕ και του μηχανισμού καταβολής αγροτικών επιδοτήσεων.
Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί ενώ αρχικό πεδίο τριβής φαίνεται πως θα είναι η χρονική σειρά που θα ακολουθήσει η εξέταση. Αν δηλαδή το σημείο έναρξης των ερευνών θα είναι το 1998 - έτος ίδρυσης του πολύπαθου οργανισμού - ή αν το νήμα θα ξεκινήσει να ξετυλίγεται αντίστροφα βάζοντας στο μικροσκόπιο της έρευνας τα πεπραγμένα της περιόδου 2019 έως σήμερα. Η χρονοσειρά της έρευνας θα καθορίσει και την κατάρτιση της πρώτης λίστας μαρτύρων.
Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες η ΝΔ εμφανίζεται έτοιμη να αποδεχθεί πιθανό αίτημα της αντιπολίτευσης για να ερευνηθεί κατά προτεραιότητα η τελευταία εξαετία.
Σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανό να οριστεί ως πρώτος μάρτυρας ο νυν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και στη συνέχεια να προγραμματιστεί η κατάθεση των υπόλοιπων πολιτικών και μη προσώπων που εμπλέκονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Να σημειωθεί ότι στην πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα εξελέγη ο Ανδρέας Νικολακόπουλος ως πρόεδρος της επιτροπής, η Μαρία Συρεγγέλα ως αντιπρόεδρος και η Ιωάννα Λυτρίβη ως γραμματέας. Το γεγονός δε ότι η υποψηφιότητα Νικολακόπουλου υποστηρίχθηκε και από τον βουλευτή της Νίκης Νίκο Βρεττό προκάλεσε την αντίδραση του κόμματός του. Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, κατηγόρησε τον βουλευτή του για «προσωπική στρατηγική», τον απέβαλε από μέλος της εξεταστικής επιτροπής και τον παρέπεμψε στην επιτροπή δεοντολογίας του κόμματος.
Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί ενώ αρχικό πεδίο τριβής φαίνεται πως θα είναι η χρονική σειρά που θα ακολουθήσει η εξέταση. Αν δηλαδή το σημείο έναρξης των ερευνών θα είναι το 1998 - έτος ίδρυσης του πολύπαθου οργανισμού - ή αν το νήμα θα ξεκινήσει να ξετυλίγεται αντίστροφα βάζοντας στο μικροσκόπιο της έρευνας τα πεπραγμένα της περιόδου 2019 έως σήμερα. Η χρονοσειρά της έρευνας θα καθορίσει και την κατάρτιση της πρώτης λίστας μαρτύρων.
Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες η ΝΔ εμφανίζεται έτοιμη να αποδεχθεί πιθανό αίτημα της αντιπολίτευσης για να ερευνηθεί κατά προτεραιότητα η τελευταία εξαετία.
Σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανό να οριστεί ως πρώτος μάρτυρας ο νυν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και στη συνέχεια να προγραμματιστεί η κατάθεση των υπόλοιπων πολιτικών και μη προσώπων που εμπλέκονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Να σημειωθεί ότι στην πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα εξελέγη ο Ανδρέας Νικολακόπουλος ως πρόεδρος της επιτροπής, η Μαρία Συρεγγέλα ως αντιπρόεδρος και η Ιωάννα Λυτρίβη ως γραμματέας. Το γεγονός δε ότι η υποψηφιότητα Νικολακόπουλου υποστηρίχθηκε και από τον βουλευτή της Νίκης Νίκο Βρεττό προκάλεσε την αντίδραση του κόμματός του. Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, κατηγόρησε τον βουλευτή του για «προσωπική στρατηγική», τον απέβαλε από μέλος της εξεταστικής επιτροπής και τον παρέπεμψε στην επιτροπή δεοντολογίας του κόμματος.
Ειδήσεις σήμερα:
Βασιλικό δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ: Κάρολος και Καμίλα υποδέχθηκαν τον Ντόναλντ Τραμπ και την απαστράπτουσα Μελάνια - Τι έφαγαν, δείτε φωτογραφίες
Το ABC αποσύρει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ «επ’ αόριστον» μετά από σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ
Champions Legue: Η Λίβερπουλ επιβίωσε στο θρίλερ με την Ατλέτικο, θρίαμβοι για Παρί και Μπάγερν - Δείτε και τα 19 γκολ
Βασιλικό δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ: Κάρολος και Καμίλα υποδέχθηκαν τον Ντόναλντ Τραμπ και την απαστράπτουσα Μελάνια - Τι έφαγαν, δείτε φωτογραφίες
Το ABC αποσύρει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ «επ’ αόριστον» μετά από σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ
Champions Legue: Η Λίβερπουλ επιβίωσε στο θρίλερ με την Ατλέτικο, θρίαμβοι για Παρί και Μπάγερν - Δείτε και τα 19 γκολ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα