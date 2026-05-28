Χρυσοχοΐδης: Mε 200 αστυνομικούς ενισχύεται η Χαλκιδική για το καλοκαίρι

Με περίπου 200 αστυνομικούς ενισχύεται ενόψει της θερινής περιόδου η Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,, κατά την επίσκεψή του στο νομό.Μετά από ευρεία υπηρεσιακή σύσκεψη στην, παρουσία ανώτερων στελεχών της, παρουσιάστηκε ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για την φετινή τουριστική περίοδο, με βασικό στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας τόσο για τους κατοίκους όσο και για τα εκατομμύρια επισκεπτών που αναμένονται στην περιοχή. Ο Υπουργός ζήτησε από όλες τις υπηρεσίες να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες αστυνόμευσης σε 24ωρη βάση καθ' όλη τη διάρκεια της αυξημένης τουριστικής κίνησης στον νομό.Ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι τα στοιχεία που καταγράφηκαν πέρυσι καταδεικνύουν τα θετικά αποτελέσματα από τις δράσεις που αναπτύχθηκαν και πως ηήταν απόλυτα ασφαλής, σημειώνοντας ότι ο σχεδιασμός θα συνεχιστεί και φέτος.Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στην περιοχή, προειδοποιώντας ότι όσοι εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες, όπως διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς και δράση «μπράβων», θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη. «Προτεραιότητα μας είναι η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και θέλω να πω σε όλους αυτούς, οι οποίοι, είτε προσπαθούν να επιχειρήσουν παράνομα, είτε να παραστήσουν τους μπράβους, είτε να πουλάνε ναρκωτικά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη ενέργεια, ότι οι υπηρεσίες είναι παρούσες και θα συλλάβουν και θα οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη οποιονδήποτε δεν σέβεται τον νόμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.Επισήμανε δε, πως και όλοι οι επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες στους πολίτες οφείλουν να λειτουργούν σύμφωνα με τον νόμο και, κυρίως, να έχουν ως κριτήριο την ασφάλεια των πολιτών στις υπηρεσίες που παρέχουν. Στις προτεραιότητες των υπηρεσιών ο υπουργός έθεσε την οδική ασφάλεια με την αυξημένη παρουσία των δυνάμεων της Τροχαίας στους δρόμους με στόχο την περαιτέρω μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, όπως επίσης και την αντιμετώπιση των ζητημάτων της κοινωνικής αστυνόμευσης, όπως η πρόληψη της βίας των ανηλίκων και τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, όπου, όπως είπε «οι υπηρεσίες μας είναι πολύ καλά οργανωμένες και έτοιμες να προστατεύσουν το κάθε θύμα».Αναφερόμενος στους ελέγχους που πραγματοποιούνται στους τελωνειακούς σταθμούς για πολίτες εκτός Schengen, ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε τα εξής: «Ξέρω ότι υπάρχουν παράπονα. Έχω εισπράξει και παράπονα από τους ομολόγους μου της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας. Είναι ένα θέμα, το οποίο έχει δύο πτυχές: Η πρώτη αφορά στον νέο τρόπο εισόδου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το λεγόμενο σύστημα Entry Exit. Λυπάμαι πολύ, αλλά πρέπει να εφαρμόσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία και λυπάμαι πολύ που αυτό όλο, σε πρώτη φάση, έχει μία καθυστέρηση η οποία όμως δεν οφείλεται σε έλλειψη προσωπικού. Οι διαδικασίες απαιτούν κάποιο χρόνο και δεν μπορούμε να τις παρακάμψουμε γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει στην πλήρη εφαρμογή. Επιπλέον, δυστυχώς, οι υποδομές μας είναι εκ των πραγμάτων πεπαλαιωμένες και χρειάζονται ανανέωση. Ήδη, στους Κήπους χτίζονται και ελπίζω ότι οι νέες δομές και οι νέες υποδομές θα μπορέσουν να ελαφρύνουν το πρόβλημα».Τέλος, σχολιάζοντας την πρόσφατη εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να αποκόμιζε παράνομα κέρδη μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνεχίζει μεθοδικά τις έρευνες για την αποκάλυψη οργανωμένων κυκλωμάτων οικονομικής απάτης.Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη συνόδευσαν στην επίσκεψή του στην Χαλκιδική, ο Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας, αντιστράτηγος Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης και ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, υποστράτηγος Γεώργιος Τζήμας. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Χρυσοχοΐδης συναντήθηκε και με συνδικαλιστικούς εκπροσώπους της ΕΛ.ΑΣ.