Κωνσταντοπούλου: Ο Τσίπρας οδήγησε στον θάνατο 104 ανθρώπους στο Μάτι και έκανε τον ανήξερο, επανέρχεται για τα φράγκα

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε, επίσης, πως πρόκειται για τον μοναδικό πρώην πρωθυπουργό που «παραβίασε τη λαϊκή εντολή, έφερε περικοπές, φόρους, φοβερή ιδιωτικοποίηση και φτώχεια» - Τι είπε για Μητσοτάκη, ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη