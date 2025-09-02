Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα: Δεν του φτάνει η βουλευτική αποζημίωση, την οποία παίρνει αχρεωστήτως γιατί στη Βουλή δεν κάνει τίποτε
«Ένας βουλευτής που είναι βωβός στη Βουλή, ενώ υπάρχουν τόσα φλέγοντα ζητήματα, δίνει συνεντεύξεις ότι του λείπει η ενεργός πολιτική και αυτό που εννοεί είναι ότι τον ενδιαφέρουν τα φράγκα της εξουσίας» είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας για τον πρώην πρωθυπουργό
Νέα επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κάνει λόγο για «απονενοημένο διάβημα για να φανεί στην ελληνική κοινωνία τι είναι αυτός ο τύπος».
Παράλληλα επανέλαβε την πρόταση της για την ονομασία «Το Λαγούμι» για το κόμμα Τσίπρα εξηγώντας ότι η αναφορά της σε «φράγκα της εξουσίας» για τον πρώην πρωθυπουργό «έχουν την έννοια της συνδιαλλαγής, της συναλλαγής και της διαπλοκής στην οποία επιδόθηκε ως πρωθυπουργός».
Στο πλαίσιο αυτό αναρωτήθηκε, μάλιστα, ««θέλετε να μου πείτε ότι ο Αρτεμίου με τα Panama Papers μπαινόβγαινε στο Μαξίμου για να δίνει συμβουλές κοινωνικής πολιτικής ή ότι το σκάνδαλο Πετσίτη ήταν σκάνδαλο κοινωνικής πολιτικής»
Αφού, δε, αναρωτήθηκε ρητορικά «φαίνομαι να τον φοβάμαι;», η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε για τον Αλέξη Τσίπρα ότι «είναι 26 μήνες βουλευτής άφωνος εντελώς, δεν έχει πάρει τον λόγο μισή φορά στη Βουλή, εισπράττει βουλευτική αποζημίωση ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που απεργάζεται νέο κόμμα αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι θα το κάνει.
Η ουσία είναι ότι ένας ενεργός βουλευτής που είναι βωβός στη Βουλή, ενώ υπάρχουν τόσα φλέγοντα ζητήματα και δίνει συνεντεύξεις ότι του λείπει η ενεργός πολιτική, στην αλήθεια αυτό που εννοεί είναι ότι τον ενδιαφέρουν τα φράγκα της εξουσίας. Είναι προφανές ότι δεν του φτάνει η βουλευτική αποζημίωση την οποία παίρνει αχρεωστήτως γιατί στη Βουλή δεν έχει καμία δραστηριότητα».
