Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα: Δεν του φτάνει η βουλευτική αποζημίωση, την οποία παίρνει αχρεωστήτως γιατί στη Βουλή δεν κάνει τίποτε

«Ένας βουλευτής που είναι βωβός στη Βουλή, ενώ υπάρχουν τόσα φλέγοντα ζητήματα, δίνει συνεντεύξεις ότι του λείπει η ενεργός πολιτική και αυτό που εννοεί είναι ότι τον ενδιαφέρουν τα φράγκα της εξουσίας» είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας για τον πρώην πρωθυπουργό