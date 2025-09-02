Στο Πεκίνο την 3η Σεπτέμβρη ο Γιώργος Παπανδρέου για την παρέλαση - επίδειξη δύναμης του Σι Τζινπίνγκ

Ο πρώην πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση στην Πλατεία Τιεν Αν Μεν θα συμμετάσχει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν των διεθνών προσκεκλημένων ο Πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κ. Σι Τζινπίνγκ