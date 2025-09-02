Στο Πεκίνο την 3η Σεπτέμβρη ο Γιώργος Παπανδρέου για την παρέλαση - επίδειξη δύναμης του Σι Τζινπίνγκ
Στο Πεκίνο την 3η Σεπτέμβρη ο Γιώργος Παπανδρέου για την παρέλαση - επίδειξη δύναμης του Σι Τζινπίνγκ
Ο πρώην πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση στην Πλατεία Τιεν Αν Μεν θα συμμετάσχει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν των διεθνών προσκεκλημένων ο Πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κ. Σι Τζινπίνγκ
Ο πρώην Πρωθυπουργός, κ. Γιώργος Α. Παπανδρέου, αναχωρεί για το Πεκίνο, ύστερα από επίσημη πρόσκληση της κινεζικής κυβέρνησης, προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για την 80ή επέτειο από τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 3 του Σεπτέμβρη, δηλαδή την ημέρα της επετείου ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ.
Όπως είναι γνωστό, το παρών θα δώσουν πάνω από είκοσι φιλικά προσκείμενοι στο Πεκίνο ηγέτες, με επικεφαλής τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Βορειοκορεάτη Κιμ Γιονγκ Ουν και τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιαν.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κ. Παπανδρέου θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση στην Πλατεία Τιεν Αν Μεν και στη συνέχεια θα συμμετάσχει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν των διεθνών προσκεκλημένων ο Πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κ. Σι Τζινπίνγκ.
Όπως είναι γνωστό, το παρών θα δώσουν πάνω από είκοσι φιλικά προσκείμενοι στο Πεκίνο ηγέτες, με επικεφαλής τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Βορειοκορεάτη Κιμ Γιονγκ Ουν και τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιαν.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κ. Παπανδρέου θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση στην Πλατεία Τιεν Αν Μεν και στη συνέχεια θα συμμετάσχει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν των διεθνών προσκεκλημένων ο Πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κ. Σι Τζινπίνγκ.
Ειδήσεις σήμερα:
Με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας μιλούσε ο Πάνος Καμμένος σύμφωνα με τον «κοριό» της ΕΛ.ΑΣ.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε ανά περιφέρεια πόσα ΑΦΜ πήραν παράνομες επιδοτήσεις - Από τα 22 εκατ. ευρώ, τα 17 στην Κρήτη
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με εγγύηση 50.000 ευρώ η 45χρονη οδηγός της Porsche - «Ζητάω ταπεινά συγγνώμη»
Με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας μιλούσε ο Πάνος Καμμένος σύμφωνα με τον «κοριό» της ΕΛ.ΑΣ.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε ανά περιφέρεια πόσα ΑΦΜ πήραν παράνομες επιδοτήσεις - Από τα 22 εκατ. ευρώ, τα 17 στην Κρήτη
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με εγγύηση 50.000 ευρώ η 45χρονη οδηγός της Porsche - «Ζητάω ταπεινά συγγνώμη»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα