Δένδιας: Λυπάμαι για τις δηλώσεις Φιντάν, παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτοετείς διπλωμάτες

Ο υπουργός Άμυνας κατηγόρησε τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών για παραβίαση τ ης αρχής της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών - Είχαν προηγηθεί απαντήσεις στον Φιντάν από Γεραπετρίτη και Μαρινάκη