Κικίλιας: Με το ΑΙΓΙΣ 2, το Λιμενικό αποκτά νέα σκάφη και σύγχρονο εξοπλισμό στη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης

«Το Λιμενικό Σώμα θα περάσει σε νέα εποχή για να αντιμετωπίζει την οποιαδήποτε απειλή στα θαλάσσια σύνορα της χώρας», είπε ο υπουργός Ναυτιλίας – Κομβικός ο ρόλος του νέου Κέντρου Επιχειρήσεων, που θα χρησιμοποιεί και τεχνητή νοημοσύνη