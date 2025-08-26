Φάμελλος: Κατέθεσα πρόταση συνεργασίας σε ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά, ο Ανδρουλάκης αρνήθηκε
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι η συγκεκριμένη προοδευτική πρόταση που ο ίδιος διεκδικεί «περιλαμβάνει συνεργασίες και ενότητα»
Την αποκάλυψη ότι κατέθεσε πρόταση προς το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά για συνεργασία απέναντι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.
«Ο ΣΥΡΙΖΑ και εγώ προσωπικά από τις πρώτες ημέρες της εκλογής μου, κατέθεσα πρόταση ότι πρέπει να υπάρχει απέναντι σε αυτή την κατηφόρα της χώρας μία προοδευτική πρόταση που να μην είναι μόνο αντίπαλος του Μητσοτάκη, αλλά να μπορεί να είναι και κυβέρνηση», ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στον ΣΚΑΪ.
Ο κ. Φάμελλος συμπλήρωσε ότι η συγκεκριμένη προοδευτική πρόταση που ο ίδιος διεκδικεί «περιλαμβάνει συνεργασίες και ενότητα».
«Έχω κάνει πρόταση και αφορά στο προγραμματικό επίπεδο το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά», εξήγησε και στη συνέχεια έκανε γνωστό ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει αρνηθεί την συγκεκριμένη πρόταση. «Δυστυχώς ακόμα και στην πρόσφατη πρωτοβουλία που πρότεινα να έχουμε όλοι μαζί για τη Γάζα και την παλαιστίνη, αρνήθηκε».
