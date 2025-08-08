Επικοινωνία Μητσοτάκη - Αμπάς: Συζήτησαν για τις εξελίξεις στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα και τόνισε ότι οποιαδήποτε επέκταση των εχθροπραξιών είναι μη αποδεκτή