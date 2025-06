Κυριάκος Μητσοτάκης: Στη Νίκαια για την 3η Διάσκεψη του ΟΗΕ για τους Ωκεανούς

Κλείσιμο

Ο πρωθυπουργόςμεταβαίνει στη Νίκαια της Γαλλίας όπου αύριο και μεθαύριο πραγματοποιείται η 3η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους Ωκεανούς.Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, ο πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στην προστασία των ωκεανών και θαλασσών και τα σημαντικά μέτρα που έχει λάβει στην κατεύθυνση της ανάληψης δράσης έναντι των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουν οι θάλασσες και οι ωκεανοί και να τονίσει ότι η Ελλάδα προχωρά με ταχύτητα σε βιώσιμη και υπεύθυνη διαχείριση των θαλασσίων πόρων της.Να σημειωθεί ότι τον Απρίλιο του 2024 η Αθήνα διοργάνωσε την 9η Διάσκεψη για τους Ωκεανούς (Our Ocean Conference), κατά την οποία επιτεύχθηκαν πάνω από 471 νέες δεσμεύσεις -21 νέες δεσμεύσεις από την πλευρά της Ελλάδας- για την προστασία των ωκεανών ύψους 11 δισ. δολαρίων, παραδοτέα που αποτελούν σημαντική συνεισφορά στην UNOC3. Μεταξύ των δεσμεύσεων που ανέλαβε η χώρα μας είναι η δημιουργία δύο Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων, στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, προκειμένου να αυξήσει το μέγεθος των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών της στο 30% των χωρικών υδάτων της.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται ακόμη να αναδείξει το ζήτημα της θαλάσσιας ασφάλειας, κορυφαία προτεραιότητα της θητείας της Ελλάδας ως εκλεγμένου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του OΗΕ (2025-2026), θέμα και της συζήτησης υψηλού επιπέδου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, της οποίας προήδρευσε ο Πρωθυπουργός στις 20 Μαϊου στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.Στη Νίκαια ο Πρωθυπουργός θα περιγράψει τις νέες προτεραιότητες της ΕλλάδαςΤέλος, ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει και στη Σύνοδο που διοργανώνει ο Εμανουέλ Μακρόν στο Περιθώριο της UNOC3 «For a more Connected Mediterranean» με θέμα τις συνεργασίες και τις επενδύσεις σε έργα διασυνδεσιμότητας στη Μεσόγειο.Να σημειωθεί ότι αύριο το βράδυ, ο Πρωθυπουργός θα παρακαθήσει στο δείπνο ηγετών που θα παραθέσει ο Πρόεδρος της Γαλλίας στο πλαίσιο της Διάσκεψης.Τη Δευτέρα στις 14:30 (ώρα Ελλάδας) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε εκδήλωση της ΕΕ με θέμα «Aligning domestic, regional and international ocean governance: the European Ocean Pact».Στις 18:00 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Σύνοδο Κορυφής με θέμα «Pour une Méditerranée connectée».Στο πλαίσιο των εργασιών της Διάσκεψης ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει εθνική παρέμβαση στην Ολομέλεια.