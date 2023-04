Εκλογές 2023: Ποια είναι η Νεφέλη Χατζηιωαννίδου που βρίσκεται στην έκτη θέση του Επικρατείας τη ΝΔ

Κλείσιμο

Η Νεφέλη Χατζηιωαννίδου είναι ιδρύτρια της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, «Υπέροχες Γυναίκες», μιας διαδικτυακής κοινότητας, η οποία αριθμεί πάνω από 35.000 μέλη

Στην έκτη εκλόγιμη θέσηανακοίνωσε τη Νεφέλη Χατζηιωαννίδου. Όπως είπε ο πρωθυπουργός το έργο της«Με μια νέα πλατφόρμα επικοινωνίαςτης επιβραβεύει την συμμετοχή και άλλων στην κοινωνία των πολιτών. Έχεις προτάξει μέσα από την πλατφόρμα σου τόσες και τόσες ευκαιρίες και χαίρομαι που έχουμε τη δυνατότητα αυτή την προσήλωσή τους για το πώς θα κάνουμε πράξεις τις πολιτικές ισότητας», ανέφερε για την ο, μετά την ανακοίνωση του ονόματός της ανέφερε: «Το άγχος μου είναι μεγάλο γιατί απέχω και δεν έχω σχέση με τον χώρο της πολιτικής. Μεγαλώνω δύο παιδιά που θέλω να τα δω σε αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και θα την ανταποδώσω με ουσιαστικό έργο».ΕίναιΟικονομολόγος. Ηυ είναι Οικονομολόγος και ασχολείται με την Κοινωνική́ Επιχειρηματικότητα τα τελευταία 10 χρόνια. Συν ίδρυσε την πρώτη της κοινωνική́ επιχείρηση "Code it Like a Girl", και είναι ιδρύτρια του μη κερδοσκοπικού́ οργανισμού́, «, που αριθμεί περισσότερα από 200.000 μέλη στις πλατφόρμες του.Συνεργάζεται με οργανισμούς και επιχειρήσεις στην Ελλάδα παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα κοινωνικής υπευθυνότητας, ενώ παράλληλα είναι μέντορας σε διεθνή́ και ελληνικά́ προγράμματα επιχειρηματικότητας, όπως το Ίδρυμα Λαμπράκη, το Prince Trust Foundation, το Women on Top, Women Act Europe, Think Young κ.α. Σπούδασε Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά και Διοίκηση στο Πανεπιστήμιο Bocconi. Έχει Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα και πρόσφατα ολοκλήρωσε το executive course του πανεπιστήμιου Cambridge με τίτλο Shaping the Future:Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα και αποστολές του, ενώ κατά τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης, ασχολήθηκε ενεργά με την προστασία και την εκπαίδευση προσφυγισσών και μεταναστευτριών στην Ελλάδα, μέσα από συνεργασίες με διεθνείς και εγχώριους φορείς. Οι Υπέροχες Γυναίκες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη και εξάπλωση του κινήματομέσα από συνεχή ενημέρωση, προστασία των θυμάτων και τη συνεργασία με φορείς για τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων πολιτικών για την εξάλειψη της βίαςΓια τη δράση της, έχει βραβευτεί με τομε το UK Alumni Award στην κατηγορία Social Action, Το EUCLID Network την συμπεριέλαβε στη λίστα με τις TOP 100 Women in Social Enterprises in Europe, ενώ το 2022 έγινε μία από τις δέκα κοινωνικές επιχειρηματίες στην Ευρώπη του προγράμματος Women Act Europe. Είναι 31 χρονών και έχει δυο κόρες.