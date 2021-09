ΔΕΘ - Πιερρακάκης: «Πακέτο» 6 δισ. ευρώ σε πληροφορική και τηλεπικοινωνίες τα επόμενα χρόνια

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ως το «πρώτο σχέδιο Μάρσαλ» για τον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, χαρακτήρισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης,, τους πόρους συνολικού ύψους περίπου 6 δισ. ευρώ, που θα εισρεύσουν στον κλάδο τα επόμενα χρόνια, αθροιστικά, από διάφορες πηγές, επισημαίνοντας ότι το πακέτο αυτό θα επιτρέψει να χρηματοδοτηθούν έργα, που όχι μόνο θα κλείσουν πληγές του παρελθόντος, αλλά και θα ανοίξουν πόρτες προς το μέλλον. Ο υπουργός επισήμανε ακόμα ότι για, οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες για τα έργα πρέπει να προχωρήσουν πάρα πολύ γρήγορα, ώστε αυτά να υλοποιηθούν σε εξαιρετικά σφιχτά χρονοδιαγράμματα, αλλά ταυτόχρονα εξέφρασε την αισιοδοξία ότι όλα θα γίνουν «στην ώρα τους».«Ειδικά σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, η Κομισιόν είχε οριοθετήσει ότι περίπου το 20% (των πόρων) σε κάθε χώρα θα πρέπει να διοχετευτεί σε έργα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι περίπου 25% και από κοινού με τις υπόλοιπες χρηματοδοτικές δυνατότητες (, νέο, εθνικά κονδύλια και προσεγγίσεις έργων ΣΔΙΤ) δημιουργούν αθροιστικά μια πολύ μεγάλη χρηματοδοτική πηγή, που μας δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε όχι απλά το αναγκαία, αλλά και το επιθυμητό (...) Μιλάμε χονδρικά για περίπου(...). Είμαι αισιόδοξος ότι αυτό το τεράστιο, μεγάλης δυσκολίας έργο θα επιτευχθεί και θα μπορέσουν όλοι οι διαγωνισμοί να βγουν στην ώρα τους» επισήμανε ο κ.Πιερρακάκης, κατά τον χαιρετισμό του σε συζήτηση -μέσα από τους χώρους της 85ης ΔΕΘ- της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ), με εκπροσώπους εταιρειών της ελληνικής αγοράς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, τους οποίους χαρακτήρισε ως την «Εθνική Ελλάδος του χώρου». Είναι ένα μεγάλο διακύβευμα, πρόσθεσε, «κι όλοι μαζί θα μπορέσουμε να φέρουμε αυτόν τον εθνικό στόχο εις πέρας για να περάσει η χώρα από την 3η στην 4η βιομηχανική επανάσταση».Στην προκήρυξη 40 νέων έργων, προϋπολογισμού περίπου 500 εκατ. ευρώ, προγραμματίζει να προχωρήσει μέχρι το τέλος του 2021 η ΚτΠ ΑΕ, η οποία «μετράει» 70 προγραμματικές συμβάσεις, ύψους 2 δισ. ευρώ, μέσα σε δύο χρόνια, και 50 συμβασιοποιημένα έργα, προϋπολογισμού περίπου 600 εκατ. ευρώ, όπως επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας,. «Τέτοια νούμερα δεν έχουν ξανακουστεί για την πληροφορική στην Ελλάδα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα» είπε και πρόσθεσε πως επίκειται χιονοστιβάδα έργων. «Εκτός από τα νούμερα που ανέφερα, η ΚτΠ είναι προ των πυλών του να υλοποιήσει και έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, που όλα μαζί φτάνουν στα 2,5 δισ. ευρώ, πάνω από δύο φορές όλο το προηγούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Το ζήτημα είναι να δούμε πώς θα μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε πόρους, για να παραδώσουμε τα έργα στον χρόνο που απαιτείται» τόνισε.Τρεις προτάσεις για να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα ως προς την αξιοποίηση της μεγάλης αυτής ευκαιρίας κατέθεσε η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΠΕ),: πρώτον, να εξαιρεθεί η ΚτΠ ΑΕ από το καθεστώς των ΔΕΚΟ, ώστε να είναι ανεξάρτητη και να μπορεί να πληρώνει αναλόγως το ανθρώπινο δυναμικό της. Δεύτερον, να είναι αμειβόμενες οι Επιτροπές Αξιολόγησης και, τρίτον, να ληφθεί μέριμνα για το κομμάτι των πληρωμών προς τους αναδόχους των έργων, ώστε αυτές να γίνονται εγκαίρως. «Χωρίς αυτά, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε για να εκμεταλλευτούμε αυτή την ιδανική ευκαιρία για την Ελλάδα» εκτίμησε.Την εκτίμηση ότι το θέμα του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την επίτευξη των στόχων σε αυτό το πεδίο, οι οποίοι έχουν εξαιρετικά «σφιχτά» χρονικά περιθώρια, διατύπωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Intrasoft,. Οι εξελίξεις, είπε, «δημιουργούν ελπίδα, γιατί πολλά κυλάνε, μπαίνουν σε σειρά και δείχνουν προϋποθέσεις υλοποίησης (...) Η ΚτΠ ΑΕ χρειάζεται να ενισχυθεί και να της δοθεί η ευκαιρία να προσλάβει τους κατάλληλους, ώστε τα έργα να παραδοθούν on time (στην ώρα τους), on quality (με τη σωστή ποιότητα) και on cost (χωρίς υπερβάσεις κόστους). Από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι το θέμα του ανθρώπινου δυναμικού, πώς θα βρεθούν οι άνθρωποι που θα υλοποιήσουν (τους στόχους). Η ζήτηση για επαγγελματίες πληροφορικής έχει ανέβει πάρα πολύ, όλοι ανταγωνίζονται ποιος θα πάρει και θα κρατήσει τους καλύτερους και πρέπει να μπορούμε να ανταγωνιστούμε και μισθολογικά» επισήμανε.Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος και managing director της Unisystems,, ο οποίος επισήμανε τόσο την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και την ανάγκη σωστής κοστολόγησης του «ανθρωποκόστους», όσο και την τεράστια πρόκληση για έγκαιρη ωρίμανση των έργων εντός πολύ «σφιχτών» χρονοδιαγραμμάτων. Ο κ.Λουμάκης σημείωσε ακόμα ότι «είναι ιστορική στιγμή για τη χώρα, για την αγορά της πληροφορικής στην Ελλάδα και για τον εκσυγχρονισμό του κράτους, καθώς από τη μια υπάρχει σημαντικότατη πολιτική βούληση για μεταρρυθμίσεις και μια κοσμογονία στις υπηρεσίες που προσφέρει το Δημόσιο κι από την άλλη τεράστιες χρηματοδοτήσεις, ένα εργαλείο που μπορεί να αλλάξει τη μορφή της χώρας. Ο κ.Λουμάκης επισήμανε ακόμα ότι τεράστιο θέμα είναι επίσης οι πληρωμές και οι τρόπος με τον οποίο αυτές γίνονται από το Δημόσιο. «Αν δεν καταφέραμε να γίνουμε η Δανία του Νότου, ας προσπαθήσουμε στα επόμενα έξι χρόνια να γίνουμε η Εσθονία του Νότου. Υπάρχει μπόλικο ψωμί για όλους, αρκεί να λειτουργήσουμε συνεργατικά και όχι ανταγωνιστικά, για να αξιοποιήσουμε την τεράστια αυτή ευκαιρία» είπε χαρακτηριστικά.Ως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις χαρακτήρισε την ανάγκη εκπαίδευσης των Ελλήνων επιστημόνων που θα υλοποιήσουν αυτά τα έργα και ο, διευθυντής πωλήσεων δημόσιου τομέα της Byte: «Οι κατάλληλοι επαγγελματίες στον χώρο της πληροφορικής είναι περιζήτητοι αλλά και δυσεύρετοι. Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός έργων, που πρέπει να υλοποιηθούν σε μικρό διάστημα και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την εκπαίδευση των επιστημόνων, αλλά και για την επιστροφή όσων έχουν φύγει».Την επιτακτική ανάγκη για συνέργειες επισήμανε ο γενικός διευθυντής της Cisco Hellas,, ο οποίος έδωσε ακόμα έμφαση στον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία στηρίζει την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και στο hub της στη Θεσσαλονίκη, ενώ για κλίμα αισιοδοξίας, που τροφοδοτείται από το γεγονός ότι πλέον υπάρχουν έργα, κονδύλια και θέληση, έκανε λόγο ο διευθύνων σύμβουλος της Space Hellas, Γιάννης Μερτζάνης.«Tην επόμενη πενταετία έχουμε να απορροφήσουμε 6 δισ. ευρώ» σημείωσε από την πλευρά του περιγράφοντας την εικόνα ο, chief officer στρατηγικής μετασχηματισμού και παροχών του ομίλου ΟΤΕ, ο οποίος τόνισε ότι μπροστά μας έχουμε ένα μεγάλο διακύβευμα και ευκαιρία, καθώς αν τα καταφέρουμε, ουσιαστικά η χώρα αλλάζει πίστα., εμπορική διευθύντρια μεγάλων εταιρικών πελατών της Vodafone Business, αναφέρθηκε στο επενδυτικό πλάνο εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, που υλοποιεί η εταιρεία, αλλά και στην υλοποίηση πρότζεκτ του Δημοσίου, όπως το «Σύζευξις ΙΙ», αλλά και στη Vodafone Innovus, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο του Ιντερνετ των Πραγμάτων και υλοποιεί σημαντικά έργα στον τομέα του e-health.«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι θέμα επιλογής αλλά επιβίωσης, και όποιος δεν μπορεί να ακολουθήσει μένει εκτός εποχής. Με το Ταμείο Ανάκαμψης μάς δίνεται η ευκαιρία για ένα update (αναβάθμιση) του λειτουργικού της χώρας, η δυνατότητα να αναβαθμίσουμε και το software και το hardware της» επισήμανε ο, διευθυντής έργων δημόσιου τομέα της Wind. Κατά τον, υπεύθυνο για τον δημόσιο τομέα στη Microsoft στην Ελλάδα, ο αμερικανικός κολοσσός απέδειξε έμπρακτα την εμπιστοσύνη του στη χώρα μας και την προοπτική της, μέσα από τρεις πυλώνες: τη δημιουργία υποδομών cloud (αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ), την υποστήριξη πελατών και συνεργατών της και τη δέσμευση για εκπαίδευση 100.000 ανθρώπων, που «τελικά νομίζω πως θα είναι πολύ περισσότεροι».«Έχουμε μπροστά μας το ευχάριστο πρόβλημα να μην προλαβαίνει η ιδιωτική αγορά να υλοποιεί τα έργα που προκηρύσσει το δημόσιο» σημείωσε ο γενικός διευθυντής έργων της ΚτΠ ΑΕ, Δημήτρης Γιάντσης, υπενθυμίζοντας τι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, ενώ ο κ.Ασθενίδης υπογράμμισε ότι τα πρώτα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για τις δράσεις ψηφιακής μέριμνας πληρώθηκαν ήδη.Τη συζήτηση συντόνισε ο πρόεδρος και γενικός διευθυντής του ΑΠΕ-ΜΠΕ, δημοσιογράφος Αιμίλιος Περδικάρης, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι «και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΑΠΕ-ΜΠΕ θα περάσει μέσα από προγραμματική σύμβαση που έχει συνάψει με την ΚτΠ και σύντομα θα αρχίσει να υλοποιείται».