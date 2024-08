Αλίσα Νιούμαν: Αποκάλυψε γιατί έκανε twerking στον τελικό του επί κοντώ - «Δεν ήθελα να διαφημίσω το OnlyFans μου»

Κλείσιμο

Χρυσό μετάλλιο μπορεί να μην πήρε, αλλά η Αλίσα Νιούμαν που ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο Παρίσι στο άλμα επί κοντώ έχει συζητηθεί περισσότερο από την χρυσήΝίνα Κένεντι και από την αργυρήΚέιτι Μουν.Η Καναδή αθλήτρια του επί κοντώ δίχασε το διαδίκτυο όταν πανηγύρισε το κορυφαίο της άλμα κάνονταςωστόσο όπςω αποκάλυψε δεν ήταν κάποια... έμμεση διαφήμιση στην σελίδα της στο, αλλά ένα εσωτερικό αστείο και ένα πείραγμα στους προπονητές της.Η Αλίσα Νιούμαν πήδηξε σταγια να κατακτήσει ένα μετάλλιο στο Παρίσι και δήλωσε ότι ήθελε να τρομάξει τους ασυστηρούς προπονητές της που την βοήθησαν για να γίνει Ολυμπιονίκης.«Πάντα τραυματίζομαι και πάντα επιστρέφω πιο δυνατή,» δήλωσε η Νιούμαν στο CBC Sports και πρόσθεσε: «Σκέφτηκαν να προσποιηθώ έναν τραυματισμό και να χορέψω μετά».Η 30χρονη άλτρια από τον Καναδά έγινεαφού κούνησε τα οπίσθιά της προς το πλήθος και τις τηλεοπτικές κάμερες με ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό της.Πολλοί επικριτές αναρωτήθηκαν αν προσπαθούσε να προωθήσει τον λογαριασμό της OnlyFans ή απλώς γιόρταζε με έναν ανόητο χορό. «Απλώς συνέβη», δήλωσε η Νιούμαν στο CBS. «Δεν σκέφτηκα ότι θα κάνω twerk, αλλά το να το πιάσω τη μέση μου και να χορέψω, έγιναν όλα σε ένα».Mιλώντας στην Bild για τον λογαριασμό που διατηρεί στο Only Fans δήλωσε «αρκετοί έχουν μια στερεότυπη εικόνα όσον αφορά το Only Fans. Δεν μπορώ να αλλάξω τα μυαλά τους. Αλλά αυτή η ιστοσελίδα με έφερε κοντά σε περισσότερους οπαδούς μου από οποιανδήποτε επικοντίστρια. Δεν με νοιάζει τι σκέφονται οι άλλοι. Είμαι αυτή που είμαι και κάνω καλά ό,τι κάνω».Σύμφωνα, μάλιστα, με τη γερμανική εφημερίδα η Νιούμαν η οποία αναρτά στο Only Fans αρκετές από τις προπονήσεις της, έκανεγια όσο διάστημα βρίσκεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη συνδρομή που απαιτείται, κατεβάζοντας την τιμή στα 6,5 ευρώ από 11,85 ευρώ που είναι η κανονική τιμή.