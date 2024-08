Ολυμπιακοί αγώνες: Η Αλίσα Νιούμαν που έκανε twerking, έκανε έκπτωση στο Only Fans για όσο βρίσκεται στο Παρίσι

Αμετανόητη για τις επιλογές της εμφανίζεται η Αλίσα Νιούμαν , η επικοντίστρια από τονπου συζητήθηκε για το twerking που έκανε στον τελικό του επι κοντώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.Mιλώντας στην Bild για τον λογαριασμό που διατηρεί στο Only Fans δήλωσε «αρκετοί έχουν μια στερεότυπη εικόνα όσον αφορά το Only Fans. Δεν μπορώ να αλλάξω τα μυαλά τους. Αλλά αυτή η ιστοσελίδα με έφερε κοντά σε περισσότερους οπαδούς μου από οποιανδήποτε επικοντίστρια. Δεν με νοιάζει τι σκέφονται οι άλλοι. Είμαι αυτή που είμαι και κάνω καλά ό,τι κάνω».Σύμφωνα, μάλιστα, με τη γερμανική εφημερίδα η Νιούμαν η οποία αναρτά στο Only Fans αρκετές από τις προπονήσεις της, έκανεγια όσο διάστημα βρίσκεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη συνδρομή που απαιτείται, κατεβάζοντας την τιμή στα 6,5 ευρώ από 11,85 ευρώ που είναι η κανονική τιμή.Στο ίδιο δημοσίευμα σημειώνεται ότι οι δημιουργοί περιεχομένου στο Only Fans κρατάνε περίπου το 20% των χρημάτων που εισπράττονται από τους λογαριασμούς τους.«Κερδίζω χρήματα με αυτές τις αναρτήσεις. Με κάνουν να έχω εμπιστοσύνη και νιώθω καλά με αυτές» συμπλήρωσε η Νιούμαν.Όσον αφορά την τρίτη θέση στους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες η ίδια έκανε λόγο για «σουρεάλ στιγμή. Ήταν κάτι απίστευτο. Όλοι έλεγαν ότι αν θα τα κατάφερνε κάποιος αυτή θα ήμουν εγώ και χαίρομαι που ανταποκρίθηκα στις προσδοκίες τους».Υπενθυμίζεται ότι το μετάλλιο της Νιούμαν ήταν το πρώτο στο επί κοντώ γυναικών στην ιστορία του Καναδά.