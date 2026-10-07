Μερικές εταιρείες θα είχαν πτωχεύσει αν δεν υπήρχαν αυτά τα μοντέλα

Στο παρελθόν, πολλές φημισμένες και επιτυχημένες εταιρείες αυτοκινήτων βρέθηκαν αντιμέτωπες με κρίσεις και χρεοκοπίες. Για ορισμένες από αυτές, η σωτηρία ήρθε από μέσα, και πιο συγκεκριμένα από ένα και μόνο μοντέλο.