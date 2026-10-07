Μερικές εταιρείες θα είχαν πτωχεύσει αν δεν υπήρχαν αυτά τα μοντέλα
NEWSAUTO.GR

Μερικές εταιρείες θα είχαν πτωχεύσει αν δεν υπήρχαν αυτά τα μοντέλα

Στο παρελθόν, πολλές φημισμένες και επιτυχημένες εταιρείες αυτοκινήτων βρέθηκαν αντιμέτωπες με κρίσεις και χρεοκοπίες. Για ορισμένες από αυτές, η σωτηρία ήρθε από μέσα, και πιο συγκεκριμένα από ένα και μόνο μοντέλο.

Μερικές εταιρείες θα είχαν πτωχεύσει αν δεν υπήρχαν αυτά τα μοντέλα
Οι αυτοκινητοβιομηχανίες δεν είναι άτρωτες στην κρίση. Όπως βλέπουμε σήμερα, πολλές αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και αναγκάζονται να κάνουν περικοπές. Αυτό δεν είναι φαινόμενο της σημερινής εποχής ωστόσο, αλλά συνέβαινε και στο παρελθόν.

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