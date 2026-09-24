Δεν μπορείς να ξεγελάσεις αυτές τις κάμερες!
Δεν μπορείς να ξεγελάσεις αυτές τις κάμερες!
Όσοι φρενάρετε πριν τις κάμερες που καταγράφουν ταχύτητα και μετά συνεχίζετε με το πόδι στο…. πάτωμα, ίσως να το σκεφτείτε καλύτερα αν ταξιδεύετε στη Βουλγαρία. Κάτι ανάλογο δεν αποκλείεται να δούμε και στην Ελλάδα…
UPD:
Μια διαφορετική φιλοσοφία ελέγχου της ταχύτητας συναντούν οι οδηγοί που κάνουν χρήση του δρόμου σε Ελλάδα και Βουλγαρία.
Στη χώρα μας, ο συνηθέστερος τρόπος ελέγχου βασίζεται σε σταθερές ή κινητές κάμερες και ραντάρ, τα οποία καταγράφουν τη στιγμιαία ταχύτητα του οχήματος σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Έτσι, αρκετοί οδηγοί επιβραδύνουν λίγο πριν από την κάμερα και επιταχύνουν ξανά αμέσως μετά.
Δείτε εδώ.
UPD:
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