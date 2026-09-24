Δεν μπορείς να ξεγελάσεις αυτές τις κάμερες!

Μια διαφορετική φιλοσοφία ελέγχου της ταχύτητας συναντούν οι οδηγοί που κάνουν χρήση του δρόμου σε Ελλάδα και Βουλγαρία.

Στη χώρα μας, ο συνηθέστερος τρόπος ελέγχου βασίζεται σε σταθερές ή κινητές κάμερες και ραντάρ, τα οποία καταγράφουν τη στιγμιαία ταχύτητα του οχήματος σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Έτσι, αρκετοί οδηγοί επιβραδύνουν λίγο πριν από την κάμερα και επιταχύνουν ξανά αμέσως μετά.



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