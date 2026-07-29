Δοκιμάζουμε τη ρετρό Vespa Primavera - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε τη ρετρό Vespa Primavera - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Οδηγούμε την ανανεωμένη Vespa Primavera 125 S και γιορτάζουμε μαζί της τα 80 χρόνια του ιταλικού θρύλου!
Αν σας έλεγε κάποιος να περιγράψετε με μία λέξη τη Vespa, ποια θα επιλέγατε; Προσωπικά, η πρώτη λέξη που πάντα μου έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτομαι Vespa είναι η «κουλτούρα».
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