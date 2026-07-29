Δοκιμάζουμε τη ρετρό Vespa Primavera - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Αν σας έλεγε κάποιος να περιγράψετε με μία λέξη τη Vespa, ποια θα επιλέγατε; Προσωπικά, η πρώτη λέξη που πάντα μου έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτομαι Vespa είναι η «κουλτούρα».