Η αυτοκινητική... μανία των Ελλήνων
Η αυτοκινητική... μανία των Ελλήνων
Ολοένα και περισσότεροι επιλέγουν για καινούργιο αυτοκίνητο ένα όχημα ελευθέρου χρόνου.
Ολοένα και περισσότεροι επιλέγουν για καινούργιο αυτοκίνητο ένα όχημα ελευθέρου χρόνου.
UPD:
Τα οχήματα ελευθέρου χρόνου συνεχίζουν να κερδίζουν συνεχώς έδαφος στην ελληνική αγορά, επιβεβαιώνοντας πως τα SUV δεν αποτελούν πλέον απλώς μια τάση, αλλά την κυρίαρχη επιλογή των αγοραστών.
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UPD:
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