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Η αυτοκινητική... μανία των Ελλήνων
NEWSAUTO.GR

Η αυτοκινητική... μανία των Ελλήνων

Ολοένα και περισσότεροι επιλέγουν για καινούργιο αυτοκίνητο ένα όχημα ελευθέρου χρόνου.

Η αυτοκινητική... μανία των Ελλήνων
UPD:

Τα οχήματα ελευθέρου χρόνου συνεχίζουν να κερδίζουν συνεχώς έδαφος στην ελληνική αγορά, επιβεβαιώνοντας πως τα SUV δεν αποτελούν πλέον απλώς μια τάση, αλλά την κυρίαρχη επιλογή των αγοραστών.


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