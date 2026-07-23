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Τα νέα SUV της ΕΛ.ΑΣ. με «καμουφλαρισμένη» εμφάνιση
NEWSAUTO.GR

Τα νέα SUV της ΕΛ.ΑΣ. με «καμουφλαρισμένη» εμφάνιση

Με δέκα νέα SUV Hyundai Tucson ενισχύεται ο στόλος της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς τα οχήματα παραδόθηκαν στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) και θα χρησιμοποιούνται με πολιτικά χρώματα στις καθημερινές επιχειρησιακές αποστολές των στελεχών της.

Τα νέα SUV της ΕΛ.ΑΣ. με «καμουφλαρισμένη» εμφάνιση
UPD:

Η επιλογή των συγκεκριμένων οχημάτων δεν είναι τυχαία. Τα SUV της Hyundai συνδυάζουν διακριτική παρουσία, υψηλά επίπεδα ασφάλειας, σύγχρονη τεχνολογία και σημαντική πρακτικότητα, στοιχεία που τα καθιστούν ιδανικά για επιχειρήσεις παρακολούθησης, επιτήρησης και άμεσης επέμβασης. Παράλληλα, η αυξημένη απόσταση από το έδαφος, οι μεγάλοι χώροι και η άνεση στις πολύωρες μετακινήσεις προσφέρουν σημαντικά επιχειρησιακά πλεονεκτήματα στα πληρώματα.

Τα νέα υπηρεσιακά οχήματα είναι βενζινοκίνητα Hyundai Tucson, ένα από τα δημοφιλέστερα SUV της ευρωπαϊκής αγοράς.



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