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Ιδού η Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ με 680 άλογα
NEWSAUTO.GR

Ιδού η Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ με 680 άλογα

Η αναμονή τελείωσε. Η Mercedes-AMG παρουσίασε επίσημα την αμιγώς ηλεκτρική CLA 45 4MATIC+, θέτοντας νέα δεδομένα για την εταιρεία και το μοντέλο.

Ιδού η Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ με 680 άλογα
Η Mercedes-AMG εισέρχεται δυναμικά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης παρουσιάζοντας τη νέα CLA 45 4MATIC+, ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο υψηλών επιδόσεων.

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