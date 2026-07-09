Ιδού η Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ με 680 άλογα
Ιδού η Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ με 680 άλογα
Η αναμονή τελείωσε. Η Mercedes-AMG παρουσίασε επίσημα την αμιγώς ηλεκτρική CLA 45 4MATIC+, θέτοντας νέα δεδομένα για την εταιρεία και το μοντέλο.
Η Mercedes-AMG εισέρχεται δυναμικά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης παρουσιάζοντας τη νέα CLA 45 4MATIC+, ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο υψηλών επιδόσεων.
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