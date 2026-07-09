Η Skoda ετοιμάζεται να ανανεώσει το Kodiaq

Η Skoda ετοιμάζεται να «φρεσκάρει» το Kodiaq, που ουσιαστικά αποτελεί τη ναυαρχίδα της εταιρείας όσον αφορά στα θερμικά μοντέλα. Φαίνεται πως η εξέλιξη του ανανεωμένου μοντέλου βρίσκεται στα τελικά στάδια, αφού έχουν ήδη κατασκευαστεί τα λειτουργικά πρωτότυπα, τα οποία δοκιμάζονται αυτή την περίοδο στις Άλπεις.

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