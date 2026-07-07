Δοκιμάζουμε τη νοσταλγική Royal Enfield Bear 650 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε τη νοσταλγική Royal Enfield Bear 650 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Οδηγούμε την πανέμορφη Royal Enfield Bear 650 και γοητευόμαστε από την ιστορία που κρύβεται πίσω από την ονομασία της μοτοσικλέτας.

Δοκιμάζουμε τη νοσταλγική Royal Enfield Bear 650 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
UPD:
Μόλις έχω βγάλει το κράνος μου, έχω σβήσει τον δικύλινδρο κινητήρα της Bear 650 και την χαζοκοιτάζω σαν να την βλέπω για πρώτη φορά. Το μάτι μου πιάνει στα πλάγια έναν τυπάκο αδύνατο, γύρω στα 60, με μεγάλο άσπρο μούσι να με κοιτάζει με βλέμμα γεμάτο… ζήλια.

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UPD:
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